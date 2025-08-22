Lega risponde a Schillaci dopo la revoca del Nitag, la richiesta sui vaccini e la legge per togliere l'obbligo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso Nitag non è andato giù a Matteo Salvini: dopo vibranti polemiche, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ritirato la nomina di due medici acclamati dai no vax. Ora la Lega interviene a gamba tesa sui vaccini pretendendo una legge che elimini l’obbligo vaccinale per i bambini. La legge che disciplina i vaccini pediatrici, pena l’impossibilità di iscriverli a scuola, venne introdotta nel 2017 dall’allora ministra Beatrice Lorenzin.

Polemiche su Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle

Salvini ha attaccato il ministro alla Salute Orazio Schillaci per la gestione del caso Nitag, con la nomina di 22 membri e poi la revoca a causa della presenza tra i nomi di due persone con posizione critiche sui vaccini.

Al centro delle polemiche, l’ematologo in pensione Paolo Bellavite e il pediatra e patologo neonatale Eugenio Serravalle.

IPA

Matteo Salvini, leader della Lega

Il primo è sostenitore dell’omeopatia, è critico verso vaccini e farmaci tradizionali ed ha inoltre affermato che i vaccini anti-Covid avrebbero causato più effetti avversi di tutti i vaccini precedenti.

Il secondo si definisce “prudente” sui vaccini, respinge l’etichetta di “no vax” e minaccia querele a chi lo definisca come tale. Serravalle, come ricorda il Corriere della Sera, ha varie volte detto che i bambini non vaccinati sono più sani di quelli vaccinati.

Salvini contro l’obbligo vaccinale

Salvini ha detto la sua sull’obbligo vaccinale: “Ho letto un’intervista interessante di uno di questi due professori e medici che non stanno simpatici a qualcuno”.

“Non sono No vax, semplicemente chiedono che vengano calcolati tutti i benefici, che ci sono nei vaccini e anche eventuali controindicazioni. Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei non penso sia antiscientifico penso sia di buon senso”.

Quella del Carroccio non è una battaglia dell’ultim’ora: il leghista Claudio Borghi già nel 2024 aveva presentato un emendamento al decreto liste di attesa per far saltare l’obbligo vaccinale pediatrico.

“Ci riproveremo, certo. Così ci allineeremo con gli altri Paesi, visto che a livello internazionale quello che ha fatto l’Italia è l’eccezione, non certo la regola. Vogliamo evitare qualsiasi obbligo vaccinale ma sarà necessario l’accordo con gli alleati”, ha dichiarato Borghi.

Sul caso Nitag, un leghista che si smarca dalla linea del partito è Luca Zaia: il governatore del Veneto ha avuto parole di elogio per Francesca Russo, dirigente della sanità del Veneto e figura di spicco nella lotta al Covid. Russo ha rifiutato di entrare nel Nitag per la presenza di componenti “che hanno espresso posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni”. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha appoggiato Russo esprimendo “profonda stima”.

Forza Italia sostiene i vaccini

Ed è frattura con gli alleati di governo, a partire da Forza Italia, che ha più volte difeso il primato della scienza e i vaccini. Meno netta la posizione di Fratelli d’Italia, divisa fra esponenti scettici sui vaccini e altri favorevoli.