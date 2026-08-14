Lega Serie A oscura Tring, la piattaforma albanese pagava per le partite ma era diventato il nuovo "pezzotto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Lega Serie A ha sospeso i contratti con Tring, piattaforma albanese che trasmette legalmente il campionato di calcio in Albania ma il cui segnale, privo di geolocalizzazione, era visibile anche in Italia, fungendo a tutti gli effetti da nuovo “pezzotto” a costi bassissimi. L’accordo valeva 4 milioni l’anno: lo stop resterà in vigore fino a quando Tring non darà garanzie sugli eventuali utilizzi illegali.

Serie A, stop alla piattaforma albanese Tring

Tring è un’emittente albanese con cui il massimo campionato italiano di calcio aveva un accordo di trasmissione. La Lega Calcio Serie A ha deciso ora di congelare tutti i rapporti contrattuali con la piattaforma, comunicandolo giovedì 13 agosto con una nota ufficiale.

La mossa è arrivata dopo mesi di segnalazioni su un problema tecnico mai risolto. Il segnale del broadcaster, autorizzato solo per il territorio albanese, risultava perfettamente visibile anche dall’Italia. Un nuovo “pezzotto“, in estrema sintesi.

ANSA

Cosa dice la nota della Lega Serie A

Nel comunicato diffuso dalla Lega si legge che non saranno più stati forniti a Tring i segnali di Serie A Enilive e Coppa Italia Frecciarossa, “almeno fin quando l’emittente non darà sufficienti garanzie di riuscire a evitare che dall’Italia si possa usare tale piattaforma per vedere le gare del campionato e della Coppa Italia”.

Il testo ufficiale precisa inoltre che l’accordo tra le parti vietava espressamente ogni forma di “overspill” del segnale verso il nostro Paese e imponeva la geolocalizzazione della trasmissione OTT alla sola Albania, condizione che evidentemente non sarebbe stata rispettata.

Cos’è Tring e quanto costa

Tring è un’emittente fondata nel 2004, oggi controllata da Vertex Holding, che negli ultimi mesi ha unito le forze con lo storico concorrente DigitAlb dando vita a un pacchetto sportivo molto ampio: oltre alla Serie A, il servizio include Champions League, Bundesliga, NBA e MotoGP, più altri campionati europei e la Formula 1.

Il prezzo si aggira attorno ai 250 euro l’anno, poco più di 20 euro al mese. La cifra è ben più bassa rispetto ai costi sostenuti in Italia dagli abbonati a DAZN e Sky, che si dividono i diritti del campionato per centinaia di milioni di euro a stagione.

Il nodo del contendere è che la diffusione di Tring, sia via satellite sia in streaming da app, non risultava bloccata fuori dai confini albanesi.

Bastava infatti un normale abbonamento, senza bisogno di VPN o altri escamotage, per guardare le partite anche da smart tv e dispositivi mobili in Italia.

La circostanza, secondo quanto ricostruito, sarebbe nota da tempo agli operatori del settore, al punto che in passato alcune gare sarebbero state seguite da un pubblico italiano abbastanza numeroso da giustificare perfino un commento in lingua italiana.