Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Resa nei conti nella Lega: il capogruppo del partito al Senato, Massimiliano Romeo, è stato sfiduciato dai colleghi con 22 voti su 27. Al suo posto, l’assemblea dei senatori leghisti ha eletto Marco Dreosto, che è anche segretario regionale del Carroccio in Friuli Venezia Giulia. Romeo paga l’opposizione a Matteo Salvini, assieme al governatore lombardo Attilio Fontana era stato tra i più critici del leader leghista al congresso straordinario del 25 ottobre che ha riconfermato Salvini segretario del partito.

Lega, Massimiliamo Romeo sfiduciato in Senato

Massimiliano Romeo non è più il capogruppo della Lega al Senato. Il leghista “ribelle”, tra i più critici della guida di Matteo Salvini, è stato sfiduciato a larga maggioranza dai compagni di partito.

Nella serata di martedì 17 novembre l’assemblea dei senatori della Lega, convocata sulla richiesta di sfiducia al capogruppo Massimiliano Romeo, si è conclusa con la sua rimozione: Romeo è stato sfiduciato da 22 senatori su 27 del suo partito. Lo riporta Ansa.

Assente al voto il segretario Matteo Salvini, che aveva relegato la questione a una decisione dei parlamentari, che “sceglieranno secondo coscienza, senza che questo metta in discussione nulla”.

“Prendo atto della decisione che è stata presa dai senatori e ripeto, quello che ho fatto l’ho fatto per il bene della Lega, portando avanti le istanze di tanti militanti e dei territori”, ha detto Romeo uscendo dall’assemblea dei senatori leghisti dopo il voto.

Marco Dreosto nuovo capogruppo al Senato

Al posto di Romeo è stato eletto nuovo capogruppo della Lega al Senato Marco Dreosto, 57 anni, che è anche segretario del partito in Friuli Venezia Giulia. Alla sua elezione non hanno partecipato né Romeo né Massimo Garavaglia, lo sfidante di Salvini al congresso straordinario di ottobre.

“Ringrazio i senatori che hanno avuto questa attenzione, è davvero un riconoscimento importante per me. Spero di ricambiarli, da domani mattina siamo al lavoro per ripartire con compattezza verso gli impegni che ci aspettano”, ha detto Dreosto.

Alla domanda su quali sia ora il primo obiettivo, il nuovo capogruppo leghista ha risposto: “Abbiamo la legge di bilancio, oggi abbiamo presentato gli emendamenti. É un tema importantissimo dobbiamo dare risposte ai cittadini”.

Romeo paga l’opposizione a Salvini

La sfiducia a Romeo è arrivata dopo mesi di crisi interna alla Lega, partita con i malumori e le richieste dei “nordisti” che contestavano la guida di Matteo Salvini. Dissidi che aveva indotto Salvini a convocato un congresso straordinario a fine ottobre, durante il quale è stato riconfermato come segretario, costringendo i suoi oppositori a esporsi pubblicamente.

Tra i principali oppositori c’erano appunto Massimiliano Romeo, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’ex ministro Massimo Garavaglia, che si era candidato alla segreteria sfidando Salvini e ottenendo il 24% dei voti.

Pochi giorni prima del congresso, Romeo aveva dichiarato che la Lega “deve tornare a essere il partito del fare capace di parlare ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi, ai risparmiatori e alle comunità locali”. E ancora: “Al di là dei sondaggi, noi ascoltiamo gli elettori. Fuori dal partito le persone ci dicono che o rinnoviamo o non ci votano più e scelgono qualcun altro”.

Fontana: un “errore” sfiduciare Romeo

Sfiduciare Romeo è stato “un errore“, una scelta “che ci ha creato disagio” e quindi adesso “resta in piedi l’idea di trovare uno sfogo per questo malumore”. Così all’Ansa il governatore lombardo Attilio Fontana a margine dell’inaugurazione della nuova sede dell’ordine degli psicologi a Milano. “Ne prendo atto e sono molto dispiaciuto. Il disagio rimane“.