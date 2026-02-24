Legale di Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo difende il poliziotto, "ma ha sbagliato dopo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’avvocato di Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha chiarito diversi aspetti sulla posizione del suo assistito. Il legale ha negato rapporti con pusher, ma ammette il suo errore di aver occultato l’arma. L’obiettivo della difesa è la perizia balistica, che evidenzierebbe una deviazione del proiettile prima dell’impatto fatale.

Parla l’avvocato di Carmelo Cinturrino

Il legale di Carmelo Cinturrino, Piero Porciani, ha parlato durante le trasmissione “Diario del giorno”. L’avvocato ha chiarito diversi punti controversi sull’omicidio di Rogoredo: dalle presunte frequentazioni con ambienti di spaccio alla gestione dell’arma dopo l’esplosione del colpo.

Secondo la difesa, è da escludere prima di tutto che Cinturrino abbia avuto relazioni con pusher. “Stanno uscendo delle voci abbastanza brutte” ha denunciato. “Lui ha negato di aver preso nulla dai pusher, non ha mai avuto rapporti”.

L’ammissione sulla pistola

Per Porciani, difficile negare il vero errore del suo assistito: la decisione di occultare la pistola in uno zaino dopo lo sparo. “Su questo ha sbagliato, in quel momento ha visto buio completamente e ha messo una toppa peggiore del danno” ha sottolineato.

“Ho perso completamente la testa” aveva peraltro dichiarato il diretto interessato. Una scelta che di fatto ha aggravato la sua posizione, spostando il focus investigativo sulle condotte successive al colpo esploso.

Omicidio Rogoredo, la perizia balistica

Uno degli temi centrali del caso riguarda la consulenza tecnica di parte, affidata al perito Radaelli. Secondo quanto riferito dal legale, il proiettile risulterebbe “ampiamente deformato”, circostanza che si verificherebbe solo in caso di impatto contro un ostacolo.

“È possibile che abbia sparato in terra, ma lui non lo ricorda” ha dichiarato l’avvocato. “La sua responsabilità è legata principalmente a quello che ha fatto dopo aver sparato. Il proiettile è ampiamente deformato”.

L’intervista ha toccato anche il soprannome “Thor”, attribuito all’agente per via di un martello che portava con sé. L’avvocato ha dichiarato di aver appreso solo di recente di questo appellativo, aggiungendo di aver ricevuto numerose telefonate da colleghi che avrebbero difeso l’integrità professionale di Cinturrino.

La linea difensiva

Secondo quanto riferito in precedenza dall’avvocato Piero Porciani, Cinturrino avrebbe manifestato rimorso in particolare proprio per le azioni compiute dopo il delitto, riferendosi al presunto tentativo di inquinare le prove e simulare una legittima difesa ipotizzato dagli inquirenti.

Per quanto riguarda la dinamica dello sparo, il legale sostiene che il suo assistito abbia agito spinto “dalla paura“, giustificando la reazione con l’incertezza del momento.