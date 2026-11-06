Legali di Andrea Sempio contro Rita Cavallaro per la "fake news gravissima sul buono postale da 85mila euro"
Cataliotti e Taccia negano ogni mandato all’avvocato Stefano Rossi: per loro la Pec inviata a Poste Italiane non ha efficacia giuridica
Gli avvocati di Andrea Sempio sono stati durissimi contro la giornalista Rita Cavallaro, che ha raccontato dell’esistenza di un buono postale da 85mila euro, riconducibile a Sempio e ai suoi genitori. Liborio Cataliotti e Angela Taccia in una nota scrivono quanto l’esistenza del titolo sia priva di riscontri reali, una “gravissima fake news”.
- Il buono fruttifero del 1991 e la Pec dell'avvocato Rossi a Poste Italiane
- La smentita dei legali di Sempio: nessun mandato all'avvocato Rossi
- La richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e i prossimi passi in tribunale
Il buono fruttifero del 1991 e la Pec dell’avvocato Rossi a Poste Italiane
Ma andiamo con ordine. Rita Cavallaro menziona un buono, che sarebbe un titolo fruttifero da 25 milioni di lire, emesso il 13 febbraio 1991 a nome di Sempio. Con gli interessi varrebbe oggi 85mila euro, secondo l’avvocato Stefano Rossi, dell’Associazione Italia di Roma, che giovedì 5 novembre ha scritto a Poste Italiane per chiederne il rimborso “in nome e per conto” di Sempio. Rossi ha dato alle Poste 30 giorni di tempo, trascorsi i quali ha annunciato una causa. Dice che l’Associazione sarebbe stata incaricata da Sempio a fine dicembre 2024 e che già allora avrebbe scritto alle Poste, senza ricevere risposta.
Cavallaro ne ha parlato anche a Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile, sostenendo che il buono dimostrerebbe come la famiglia Sempio non sia affatto sul lastrico.
La smentita dei legali di Sempio: nessun mandato all’avvocato Rossi
Cataliotti e Taccia negano che Sempio abbia conferito a Rossi un qualsiasi mandato, per incassare il buono o per altre attività. Per loro la Pec inviata alle Poste non ha comunque alcuna efficacia giuridica: sarebbe l’atto di un falsus procurator, cioè di chi agisce in nome di un altro senza averne i poteri, mai ratificato dal loro assistito.
La notizia, secondo i legali, è stata diffusa senza verifiche concrete e poi rilanciata dai media, con conseguenze negative che continuano a ricadere su Sempio. Lui si riserva di agire in ogni sede competente contro chi risulterà responsabile di averla ideata e diffusa, concludono, e chiedono a Rossi e all’Associazione Italia di spiegare pubblicamente cosa sia successo.
La richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e i prossimi passi in tribunale
La richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio è stata depositata martedì 3 novembre, a più di diciannove anni dal delitto, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Il giudice dell’udienza preliminare è Luigi Riganti, a cui spetta fissare la data. Secondo l’avvocato Cataliotti, l’udienza potrebbe tenersi nel 2027.
La difesa ha già annunciato che chiederà al gup di sospendere il procedimento e di sollevare una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che due procedimenti per lo stesso omicidio non possano coesistere, dato che Alberto Stasi è già stato condannato in via definitiva. I legali di Stasi, invece, intendono chiedere la revisione del processo.