Legali di Andrea Sempio contro Rita Cavallaro per la "fake news gravissima sul buono postale da 85mila euro"

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Gli avvocati di Andrea Sempio sono stati durissimi contro la giornalista Rita Cavallaro, che ha raccontato dell’esistenza di un buono postale da 85mila euro, riconducibile a Sempio e ai suoi genitori. Liborio Cataliotti e Angela Taccia in una nota scrivono quanto l’esistenza del titolo sia priva di riscontri reali, una “gravissima fake news”.

Il buono fruttifero del 1991 e la Pec dell’avvocato Rossi a Poste Italiane

Ma andiamo con ordine. Rita Cavallaro menziona un buono, che sarebbe un titolo fruttifero da 25 milioni di lire, emesso il 13 febbraio 1991 a nome di Sempio. Con gli interessi varrebbe oggi 85mila euro, secondo l’avvocato Stefano Rossi, dell’Associazione Italia di Roma, che giovedì 5 novembre ha scritto a Poste Italiane per chiederne il rimborso “in nome e per conto” di Sempio. Rossi ha dato alle Poste 30 giorni di tempo, trascorsi i quali ha annunciato una causa. Dice che l’Associazione sarebbe stata incaricata da Sempio a fine dicembre 2024 e che già allora avrebbe scritto alle Poste, senza ricevere risposta.

Cavallaro ne ha parlato anche a Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile, sostenendo che il buono dimostrerebbe come la famiglia Sempio non sia affatto sul lastrico.

La smentita dei legali di Sempio: nessun mandato all’avvocato Rossi

Cataliotti e Taccia negano che Sempio abbia conferito a Rossi un qualsiasi mandato, per incassare il buono o per altre attività. Per loro la Pec inviata alle Poste non ha comunque alcuna efficacia giuridica: sarebbe l’atto di un falsus procurator, cioè di chi agisce in nome di un altro senza averne i poteri, mai ratificato dal loro assistito.

La notizia, secondo i legali, è stata diffusa senza verifiche concrete e poi rilanciata dai media, con conseguenze negative che continuano a ricadere su Sempio. Lui si riserva di agire in ogni sede competente contro chi risulterà responsabile di averla ideata e diffusa, concludono, e chiedono a Rossi e all’Associazione Italia di spiegare pubblicamente cosa sia successo.

La richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e i prossimi passi in tribunale

La richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio è stata depositata martedì 3 novembre, a più di diciannove anni dal delitto, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Il giudice dell’udienza preliminare è Luigi Riganti, a cui spetta fissare la data. Secondo l’avvocato Cataliotti, l’udienza potrebbe tenersi nel 2027.

La difesa ha già annunciato che chiederà al gup di sospendere il procedimento e di sollevare una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che due procedimenti per lo stesso omicidio non possano coesistere, dato che Alberto Stasi è già stato condannato in via definitiva. I legali di Stasi, invece, intendono chiedere la revisione del processo.