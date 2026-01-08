Legali di Marco Poggi diffidano i periti Porta e Occhetti per diffamazione, De Rensis provoca gli avvocati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuove indiscrezioni arrivano sulle indagini sul delitto di Garlasco, questa volta dalla strategia difensiva dei legali di Marco Poggi. Gli avvocati del fratello di Chiara avrebbero diffidato i periti Daniele Occhetti e Roberto Porta. Gli informatici avrebbero diffamato il loro assistito parlando dei suoi presunti accessi sul pc della vittima per la visione di filmati a luci rosse. A commentare la notizia anche l’avvocato Antonio De Rensis, che difende Alberto Stasi.

Cosa hanno detto Occhetti e Porta su Marco Poggi

A FanPage, i periti informatici Daniele Occhetti e Roberto Porta avevano rivelato che sarebbe possibile risalire, ancora oggi con esattezza, alle ricerche fatte sul pc di Chiara Poggi anche nei giorni antecedenti all’omicidio.

Secondo loro, questo non sarebbe stato ancora fatto nelle diverse indagini sul delitto di Garlasco.

ANSA

I due esperti ne sarebbero a conoscenza perché erano stati incaricati, dal Gup che in primo grado assolse Alberto Stasi, di analizzare il pc della vittima.

Le ricerche fatte sul computer di Chiara Poggi sarebbero state di diversa natura, tra cui anoressia, abusi sessuali e violenza in famiglia.

Ricerche che avevano sollevato indiscrezioni sulla pista dei presunti abusi sessuali al Santuario della Bozzola come movente del delitto di Garlasco.

Inoltre, da mesi si rincorrono voci su presunti video a luci rosse visionati da Marco Poggi sul pc della sorella, ipotesi mai confermate.

Secondo Giallo, sarebbero stati 4000 gli accessi a siti di contenuti per adulti fatti quando la vittima era al lavoro e quindi, secondo il settimanale, effettuati presumibilmente anche da Marco Poggi, Andrea Sempio e i suoi amici.

Perché Marco Poggi ha diffidato Porta e Occhetti

Nel corso della trasmissione Ignoto X dell’8 gennaio, è stato rivelato che i legali di Marco Poggi avrebbero scelto di diffidare i due periti informatici Daniele Occhetti e Roberto Porta dall’utilizzare materiale in loro possesso in quanto ex periti.

Due sarebbero i motivi che avrebbero spinto gli avvocati a compiere questa scelta a tutela del fratello di Chiara.

In primo luogo la presunta componente diffamatoria nelle indiscrezioni riguardanti i presunti accessi sul pc della sorella fatti dal fratello della vittima.

L’altro aspetto, che ci sarebbe dietro la diffida, riguarderebbe il fatto che non siano legittimati a parlare e utilizzare materiale analizzato, in questo consulenti, all’epoca del processo di primo grado per il delitto di Chiara Poggi.

Gli avvocati di Marco Poggi starebbero anche valutando una querela.

La difesa dei periti

Sempre secondo quanto emerso nel corso della puntata di Ignoto X dell’8 gennaio, i periti Occhetti e Porta si sarebbero giustificati dicendo di non aver utilizzato nessun dato giudiziario.

Gli informatici sosterrebbero di aver solo risposto alla stampa in nome della “ricerca della verità”.

La replica dell’avvocato Antonio De Rensis

Pungolato dal conduttore Pino Rinaldi, l’avvocato Antonio De Rensis ha commentato, in parte, la notizia della presunta diffida dei periti Occhetti e Porta.

“Di cosa avrebbero paura i legali di Marco Poggi?”, a questa domanda il giornalista, apprezzata, il legale di Alberto Stasi ha preferito non rispondere.

Ha però sottolineato che la Procura di Pavia “ha la possibilità di svolgere autonomamente senza che nessuno li possa denunciare tutti gli accertamenti che riterrà opportuno”.

L’altro tema caldo sul delitto di Garlasco resta quello dell’impronta delle scarpe sulle scale.

In tv è stata mostrata un’impronta a forma di V che ha scatenato il dibattito sulla sua reale compatibilità con le scarpe di Alberto Stasi.