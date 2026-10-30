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Una confisca di beni per circa 2 milioni di euro è stata eseguita nei confronti di un pregiudicato alessandrino legato alla ’ndrangheta, sottoposto anche alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni. Il provvedimento è stato disposto per la sproporzione tra redditi e patrimonio ed è stato attuato dalla Direzione investigativa antimafia e dalla Divisione anticrimine della Questura.

Alessandria: provvedimento e le indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Direzione investigativa antimafia di Torino ha eseguito l’intervento insieme agli agenti della Divisione anticrimine della Questura di Alessandria. Il decreto, emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Torino, sezione Misure di prevenzione, è stato adottato ai sensi del Codice antimafia. La misura è stata proposta congiuntamente dal direttore della DIA e dal questore di Alessandria.

Il destinatario è un noto pregiudicato della provincia, ritenuto legato a esponenti di spicco della ’ndrangheta insediati nel basso Piemonte. L’uomo è stato coinvolto in procedimenti giudiziari per gravi reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Il patrimonio confiscato

Gli accertamenti hanno fatto emergere una consistente differenza tra la capacità reddituale dell’uomo e le disponibilità economiche e patrimoniali a lui riconducibili. Secondo gli investigatori, queste ultime risultavano intestate sia direttamente sia attraverso altre persone: la moglie, il figlio e due pregiudicati. Questi ultimi sono finiti sotto indagine per intestazione fittizia di beni.

Il tribunale ha inoltre disposto nei confronti dell’uomo, considerato socialmente pericoloso, la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni. La confisca ha riguardato beni mobili e immobili, complessi aziendali e rapporti finanziari, per un valore stimato di circa 2 milioni di euro. La misura è stata descritta come una delle più rilevanti mai eseguite nella provincia di Alessandria.

Direzione Investigativa Antimafia