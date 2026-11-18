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Martedì 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo. Durante la discussione in Aula c’è stato un acceso scambio tra Rossano Sasso di Futuro Nazionale, che ha elogiato Giovanni Gentile e definito “vigliacchi” i partigiani, e Gianni Cuperlo del Partito Democratico. Al rumoreggiare dai banchi della destra alla sua risposta, il deputato Pd ha tuonato più volte “state zitti fascisti“, poi ha criticato il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè per non essere intervenuto alle parole di Sasso: “Aveva il dovere di censurare quella dichiarazione”.

Legge antisemitismo, scontro tra Cuperlo e Sasso di Futuro Nazionale

Martedì 17 novembre durante la discussione alla Camera del disegno di legge sull’antisemitismo c’è stato un acceso intervento del deputato Gianni Cuperlo del Partito Democratico in risposta a quanto detto poco prima da Rossano Sasso di Futuro Nazionale.

Nel suo intervento il parlamentare vannacciano ha sostenuto che in Italia dovrebbero essere intitolate strade al filosofo Giovanni Gentile, che fu ministro dell’Istruzione nel governo fascista di Mussolini, e definito “vigliacchi” i partigiani che lo uccisero nel 1944. “Partigiani assassini che dopo la guerra hanno fucilato gli italiani… alcuni di questi sono anche diventati ministri, senatori, deputati e presidenti”, ha detto Sasso attaccando la classe dirigente della Repubblica nata dopo la guerra.

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Alle parole di Sasso ha risposto indignato Gianni Cuperlo del PD, che nel suo intervento in Aula ha definito quanto detto da Sasso “la vergogna del Parlamento della Repubblica italiana”.

Cuperlo: “State zitti fascisti”

“Sentire in quest’aula un esponente della maggioranza di governo che definisce Giovanni Gentile un moderato, è perlomeno un’affermazione che lascia interdetti”, ha detto Cuperlo dopo aver ricordato che Gentile non ha mai tradito la sua fede nei confronti del fascismo.

Parlando poi dell’omicidio di Gentile, ucciso nel 1944 a Firenze da un gruppo di partigiani, Cuperlo ha detto che “fu una guerra civile consumata sopra la linea gotica che i gappisti, le brigate garibaldi, i partigiani, i partigiani cattolici, azionisti condussero con un coraggio ammirevole che gettò le basi, aiutò a costruire le fondamenta della democrazia repubblicana e del patto costituzionale.

Al rumoreggiare dai banchi della destra, Cuperlo si è rivolto con toni molto accesi a Sasso e ad altri deputati che lo contestavano: “State zitti fascisti!“. “State zitti! State zitti. E non permettetevi!”, ha ripetuto più volte il parlamentare Dem.

La critica al vicepresidente Mulè

È quindi intervenuto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia, che presiedeva la seduta in quel momento, dicendo a Cuperlo di non rivolgersi in quei termini ai colleghi. “Presidente, chiunque dentro quest’aula o fuori quest’aula si permette e si permetterà sempre di definire vigliacchi partigiani comunisti sarà definito un fascista!”, ha risposto Cuperlo.

Il deputato Pd ha quindi contestato Mulè perché “di fronte al fatto che in quest’aula si sono evocati i vigliacchi partigiani comunisti lei aveva il dovere di censurare quella dichiarazione. Cosa che non ha fatto”.

“Perché lei deve rispettare da quello scranno altissimo la storia migliore di questo paese – ha detto ancora – la storia migliore della democrazia repubblicana. E va fatto in ogni momento!”.