Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Emanuele Fiano lascia il Pd. L’ex parlamentare, storico esponente del Partito Democratico, ha annunciato il suo addio questa mattina, intervenendo in diretta durante un programma di Telelombardia. Una sofferta decisione, ha spiegato in lacrime, dovuta al mancato sostegno del Pd alla legge sull’antisemitismo. A nulla è servita la telefonata della segretaria dem Elly Schlein, che ha cercato di farlo recedere dalla sua decisione.

Legge antisemitismo, Fiano lascia il Pd

Emanuele Fiano, storico esponente del Partito democratico, lascia il Pd, di cui è stato parlamentare per quattro mandati, fino al 2022. Lo ha annunciato in lacrime nella mattinata di oggi, mercoledì 18 novembre, intervenendo in diretta a un programma di Telelombardia.

Il suo addio al Pd, sofferto e irrevocabile, è legato al mancato appoggio del Partito democratico alla legge sull’antisemitismo che è stata approvata in via definitiva ieri dal Parlamento. Come aveva detto più volte, il no del Pd avrebbe comportato il suo addio annunciato oggi.

ANSA

Il voto sul ddl antisemitismo ha spaccato le opposizioni e lo stesso Pd: Azione e Italia Viva hanno votato a favore, M5S, Avs e Pd contro (gli esponenti dell’area riformista non hanno partecipato al voto). La contrarietà dei partiti di opposizione riguarda soprattutto la definizione di antisemitismo inserita nel testo, che secondo chi la contesta confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele.

Inutile la telefonata di Elly Schlein

A nulla è servito il tentativo della segretaria dem Elly Schlein, che nella serata di ieri lo ha chiamato cercando di farlo recedere dalla sua decisione: “È stata una discussione molto equilibrata”, ha detto Fiano, che ha confermato a Schlein che la scelta del Pd ha rappresentato per lui “un limite invalicabile” alla sua permanenza nel partito.

“Lei si è detta molto dispiaciuta – ha spiegato Fiano – abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa…è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”.

Cosa dice la legge sull’antisemitismo

La legge sull’antisemitismo che è stata approvata in via definitiva dal Parlamento nella giornata martedì 17 novembre contiene alcune misure per contrastare l’antisemitismo, senza introdurre nuovi reati o aggravanti specifici.

La legge è composta da cinque articoli: nel primo si afferma che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo, ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali e adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata nel 2016 dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA).

Gli altri prevedono strumenti e linee d’azione, a partire dalla Strategia nazionale contro l’antisemitismo, adottata dal Consiglio dei ministri ogni tre anni, e dalla nuova figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, nominato con decreto del presidente del Consiglio.

Chi è Emanuele Fiano

Emanuele Fiano, classe 1963, è figlio di Nedo Fiano, deportato nel 1944 nel campo di sterminio di Auschwitz e poi trasferito a Buchenwald, dove venne liberato, unico superstite della sua famiglia.

Architetto e storico esponente del Pd, è stato parlamentare per quattro mandati consecutivi, dal 2006 al 2022. È stato per diversi anni consigliere dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) ed è presidente di “Sinistra per Israele”, un’associazione che sostiene la cosiddetta soluzione dei due popoli due Stati.