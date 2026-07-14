Legge elettorale bocciata e Meloni tradita dai franchi tiratori, per Pd e M5s "crisi di governo ed elezioni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Camera boccia con voto segreto (188 no, 187 sì) l’emendamento di FdI, Noi Moderati e Udc sulle preferenze nella legge elettorale. Le opposizioni in coro sottolineano la “crisi di governo“, chiedono le dimissioni di Giorgia Meloni e di tornare alle elezioni, mentre la maggioranza minimizza. La riforma rischia ora l’affossamento.

Legge elettorale bocciata alla Camera

Un voto di differenza che basta per la sconfitta e per scuotere la maggioranza di centrodestra. Il 14 luglio 2026 la Camera dei Deputati, con voto segreto, ha respinto l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc alla legge elettorale, quello che introduceva un sistema misto di preferenze con capilista bloccati.

Il risultato è stato di 187 voti favorevoli contro 188 contrari. Dopo l’annuncio dell’esito, l’Aula è esplosa in cori da parte delle opposizioni che invocavano le elezioni e le dimissioni del governo.

ANSA

Le opposizioni: “Crisi di governo”

Giuseppe Conte è stato tra i primi a intervenire. “Meloni ha lanciato una sfida a metterci la faccia, ce l’avete messa e avete sfiduciato la vostra presidente del Consiglio” ha sintetizzato. Il leader del M5s ha quindi chiesto di “aprire la crisi di governo e andare a casa”.

Sulla stessa linea la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha descritto il risultato come “un voto contro l’arroganza” della premier e ha invitato il governo a “prendere atto del fallimento”.

“A questo punto il dato di fatto è semplice: la maggioranza non c’è più. Meloni vada al Quirinale subito e si dimetta. Non ha la fiducia del popolo e oggi ha perso anche quella del palazzo” ha scritto su X il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Duro anche il leader di +Europa Riccardo Magi, che ha chiesto a Meloni di “andare al Colle”.

I commenti della maggioranza

Il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha contrattaccato. “Noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos’altro… siete l’esempio di vigliaccheria incapaci di agire a viso aperto”. Ha riconosciuto invece il “valore politico” del voto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. “C’è una riflessione da fare ma sospendere i lavori non è corretto”.

La premier Giorgia Meloni si era spesa molto prima del voto. Sui social aveva scritto: “Sì alle preferenze. No al voto segreto”, sfidando le opposizioni a non nascondersi dietro l’anonimato dell’urna. Sia Forza Italia che la Lega avevano dato indicazione ai propri gruppi di votare a favore dell’emendamento, come confermato dal vicepremier Antonio Tajani, ma nel segreto dell’urna l’accordo non ha retto.

Il peso di questo voto sul governo

La bocciatura di per sé non mette a rischio la tenuta dell’esecutivo, che può restare in carica senza conseguenze istituzionali dirette. Tuttavia, il responso dell’Aula ha un significato politico notevole: circa 30-40 parlamentari di maggioranza, protetti dal voto segreto, hanno disatteso le indicazioni del proprio governo.

Può essere considerata la prima vera spaccatura parlamentare del centrodestra: dall’inizio della legislatura i voti segreti sono stati una manciata, e non c’era mai stato un vero e proprio “crash test” interno alla maggioranza.

È inoltre un’aperta contrapposizione a Giorgia Meloni su una battaglia che la premier aveva reso personale, tanto più dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia di marzo (in quel caso però sancita dagli elettori, e non dai “franchi tiratori”).

Sul piano pratico, la bocciatura odierna rimette tutto in discussione: la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, un sistema proporzionale con premio di maggioranza tra il 55 e il 57% per chi supera il 42% dei voti, rischia ora l’affossamento.