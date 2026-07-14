Legge elettorale bocciata e Meloni tradita dai franchi tiratori, per Pd e M5s "crisi di governo ed elezioni"
Legge elettorale, la Camera boccia l'emendamento sulle preferenze per un voto. Le opposizioni unite: "Crisi di governo, elezioni subito"
La Camera boccia con voto segreto (188 no, 187 sì) l’emendamento di FdI, Noi Moderati e Udc sulle preferenze nella legge elettorale. Le opposizioni in coro sottolineano la “crisi di governo“, chiedono le dimissioni di Giorgia Meloni e di tornare alle elezioni, mentre la maggioranza minimizza. La riforma rischia ora l’affossamento.
- Legge elettorale bocciata alla Camera
- Le opposizioni: "Crisi di governo"
- I commenti della maggioranza
- Il peso di questo voto sul governo
Legge elettorale bocciata alla Camera
Un voto di differenza che basta per la sconfitta e per scuotere la maggioranza di centrodestra. Il 14 luglio 2026 la Camera dei Deputati, con voto segreto, ha respinto l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc alla legge elettorale, quello che introduceva un sistema misto di preferenze con capilista bloccati.
Il risultato è stato di 187 voti favorevoli contro 188 contrari. Dopo l’annuncio dell’esito, l’Aula è esplosa in cori da parte delle opposizioni che invocavano le elezioni e le dimissioni del governo.
Le opposizioni: “Crisi di governo”
Giuseppe Conte è stato tra i primi a intervenire. “Meloni ha lanciato una sfida a metterci la faccia, ce l’avete messa e avete sfiduciato la vostra presidente del Consiglio” ha sintetizzato. Il leader del M5s ha quindi chiesto di “aprire la crisi di governo e andare a casa”.
Sulla stessa linea la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha descritto il risultato come “un voto contro l’arroganza” della premier e ha invitato il governo a “prendere atto del fallimento”.
“A questo punto il dato di fatto è semplice: la maggioranza non c’è più. Meloni vada al Quirinale subito e si dimetta. Non ha la fiducia del popolo e oggi ha perso anche quella del palazzo” ha scritto su X il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Duro anche il leader di +Europa Riccardo Magi, che ha chiesto a Meloni di “andare al Colle”.
I commenti della maggioranza
Il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha contrattaccato. “Noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos’altro… siete l’esempio di vigliaccheria incapaci di agire a viso aperto”. Ha riconosciuto invece il “valore politico” del voto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. “C’è una riflessione da fare ma sospendere i lavori non è corretto”.
La premier Giorgia Meloni si era spesa molto prima del voto. Sui social aveva scritto: “Sì alle preferenze. No al voto segreto”, sfidando le opposizioni a non nascondersi dietro l’anonimato dell’urna. Sia Forza Italia che la Lega avevano dato indicazione ai propri gruppi di votare a favore dell’emendamento, come confermato dal vicepremier Antonio Tajani, ma nel segreto dell’urna l’accordo non ha retto.
Il peso di questo voto sul governo
La bocciatura di per sé non mette a rischio la tenuta dell’esecutivo, che può restare in carica senza conseguenze istituzionali dirette. Tuttavia, il responso dell’Aula ha un significato politico notevole: circa 30-40 parlamentari di maggioranza, protetti dal voto segreto, hanno disatteso le indicazioni del proprio governo.
Può essere considerata la prima vera spaccatura parlamentare del centrodestra: dall’inizio della legislatura i voti segreti sono stati una manciata, e non c’era mai stato un vero e proprio “crash test” interno alla maggioranza.
È inoltre un’aperta contrapposizione a Giorgia Meloni su una battaglia che la premier aveva reso personale, tanto più dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia di marzo (in quel caso però sancita dagli elettori, e non dai “franchi tiratori”).
Sul piano pratico, la bocciatura odierna rimette tutto in discussione: la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, un sistema proporzionale con premio di maggioranza tra il 55 e il 57% per chi supera il 42% dei voti, rischia ora l’affossamento.