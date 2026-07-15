Legge elettorale bocciata, il video di Elly Schlein tuona contro Giorgia Meloni: "Avete fallito, a casa"
La segretaria del Pd attacca la premier alla Camera dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze: "È un voto contro l’arroganza"
Duro attacco della segretaria del Pd, Elly Schlein, contro il governo e la premier Giorgia Meloni alla Camera dei deputati, dove è stato bocciato per un solo voto l’emendamento di maggioranza sulle preferenze nella legge elettorale. “È un voto contro l’arroganza”, ripete Schlein. “È il momento di tornare a casa e di dare al Paese un governo in grado di risolvere i problemi degli italiani. Prendete atto del fallimento e andate a casa“.