Legge elettorale bocciata, il video dei deputati di Vannacci mentre si filmano in Aula durante il voto segreto
I parlamentari di Futuro Nazionale con il cellulare in mano durante la votazione sulle preferenze, per dimostrare di non aver “tradito” la maggioranza
I deputati di Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, si sono filmati alla Camera dei deputati durante il voto segreto sull’emendamento della maggioranza riguardante le preferenze nella legge elettorale. L’obiettivo dei parlamentari sarebbe stato quello di blindarsi da ogni accusa e dimostrare di non aver “tradito” l’esecutivo, poi effettivamente battuto per un solo voto dai franchi tiratori. Fare riprese non autorizzate in Aula è però vietato, soprattutto durante le votazioni segrete, e ora i deputati potrebbero rischiare una sanzione disciplinare. “Segnaleremo alla presidenza, che farà i dovuti approfondimenti”, ha assicurato il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè.