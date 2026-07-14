Legge elettorale bocciata, per Meloni "serve riflessione" e provocazione: "Come avessero vinto un Mondiale"

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“Ha vinto di nuovo la palude”, queste le prime parole di Giorgia Meloni dopo la bocciatura della legge elettorale del 14 luglio. La premier ha affidato ai social il suo commento a caldo dopo il risultato. “La sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro”, osserva la presidente del Consiglio. Tuttavia, anche “nella maggioranza sono mancati diversi voti”, dunque “su questo serve una riflessione”. Non manca l’affondo contro l’opposizione che “esulta come se avesse vinto un Mondiale”.

Il commento di Giorgia Meloni

Dopo la legge elettorale bocciata, uno dei commenti più attesi era quello della premier Giorgia Meloni. La sua riflessione non si è lasciata attendere.

Sui suoi social, infatti, la presidente del Consiglio ha lasciato una nota con i primi commenti a caldo. “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude”, ha esordito Meloni.

“Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto”, osserva la premier.

Secondo i risultati “la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro”, continua Giorgia Meloni, che non tralascia il fatto che “anche nella maggioranza” siano venuti a mancare dei voti, quindi “l’emendamento è stato respinto per un solo voto”, un dato sul quale “serve una riflessione“.

La frecciatina contro le opposizioni sulla legge elettorale

Chiunque ha notato la reazione delle opposizioni in aula dopo il risultato. A questo si riferisce Giorgia Meloni, che nel post scriptum della sua nota si lascia scappare una critica.

“La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto”.

I commenti delle opposizioni

Su X Giuseppe Conte scrive: “Dopo questa figuraccia, dopo 4 anni e zero riforme è crisi di governo. Abbia l’onore almeno di prenderne atto: a casa. Ora tocca a noi“, le stesse parole che il leader del Movimento 5 Stelle ha usato in aula. Dello stesso avviso Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana: “Stavolta, pur avendo la maggioranza sulla carta, hanno perso clamorosamente: ne prendano atto e ne traggano le conseguenze”.

Per Matteo Renzi “la maggioranza non c’è più. Meloni vada al Quirinale subito e si dimetta“.