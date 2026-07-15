Legge elettorale bocciata, Vannacci provoca Meloni: "Dopo il disastro di ieri tiri fuori gli attributi"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il giorno dopo la bocciatura della legge elettorale, Roberto Vannacci si è rivolto direttamente alla premier, Giorgia Meloni, con un video pubblicato sui social. L’appello, senza mezzi termini: “Tiri fuori gli attributi e faccia votare l’emendamento di Futuro Nazionale che propone le preferenze senza capolista bloccato. La partita non è persa, bisogna solo avere la volontà di vincerla”. In un altro post, l’ex generale aveva sottolineato che “gli infami della poltrona se la tengono stretta sotto al sedere. Ieri i badogliani della destra hanno potuto sparare alla schiena della loro stessa formazione grazie alle munizioni loro fornite dal Pd che ha chiesto il voto segreto. Morale: la sovranità al popolo non la vuole ridare nessuno e tutti i partiti si vogliono tenere il potere nelle loro segreterie. Chi fa da stampella alla sinistra non siamo noi, ma gli ossessionati dal potere e dalle poltrone. Rimane solo Futuro Nazionale a pensare ai cittadini e a voler ridare la sovranità al popolo”.