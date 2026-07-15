Legge elettorale bocciata, Vannacci provoca Meloni: "Dopo il disastro di ieri tiri fuori gli attributi"
L'ex generale striglia la premier dopo il ko della maggioranza alla Camera
Il giorno dopo la bocciatura della legge elettorale, Roberto Vannacci si è rivolto direttamente alla premier, Giorgia Meloni, con un video pubblicato sui social. L’appello, senza mezzi termini: “Tiri fuori gli attributi e faccia votare l’emendamento di Futuro Nazionale che propone le preferenze senza capolista bloccato. La partita non è persa, bisogna solo avere la volontà di vincerla”. In un altro post, l’ex generale aveva sottolineato che “gli infami della poltrona se la tengono stretta sotto al sedere. Ieri i badogliani della destra hanno potuto sparare alla schiena della loro stessa formazione grazie alle munizioni loro fornite dal Pd che ha chiesto il voto segreto. Morale: la sovranità al popolo non la vuole ridare nessuno e tutti i partiti si vogliono tenere il potere nelle loro segreterie. Chi fa da stampella alla sinistra non siamo noi, ma gli ossessionati dal potere e dalle poltrone. Rimane solo Futuro Nazionale a pensare ai cittadini e a voler ridare la sovranità al popolo”.