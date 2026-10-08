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Legge elettorale, Conte tuona contro Meloni: "Prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne"

Il leader M5s prima del voto finale: "Preferenze farlocche, con la riforma oltre l'80% dei futuri parlamentari sarà deciso dalle segreterie di partito"

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Duro attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni nell’Aula della Camera durante il dibattito prima del voto finale che ha dato il via libera alla legge elettorale. Il leader del Movimento 5 Stelle ha definito “fasulle” le preferenze introdotte dalla riforma, sostenendo che oltre l’80% dei componenti del prossimo Parlamento sarà deciso dalle segreterie di partito, senza una libera scelta degli italiani. Poi l’affondo sulla premier: “Giorgia Meloni, tu donna, sei riuscita a sbarrare la strada alle altre donne, perché i capilista potranno essere tutti uomini. La prima donna premier della storia che sbarra la strada alle altre donne”.

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