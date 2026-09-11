Legge elettorale e preferenze, cosa diceva Giorgia Meloni nel 2014: secondo Renzi "si è rimangiata tutto"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Matteo Renzi, al Senato, ha dichiarato che “come volevasi dimostrare” Giorgia Meloni “sì è rimangiata il sì sulle preferenze! Ho avuto gioco facile nel ricordare ciò che Giorgia Meloni aveva detto nel 2014 contro di me”. Poi ha letto il discorso che fece l’attuale premier 12 anni fa, quando chiedeva di fatto l’abolizione delle liste bloccate: nella riforma attuale, ed è quello che contestano Renzi e le opposizioni, ci sono le preferenze ma i capilista restano invece “bloccati”.