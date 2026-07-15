Legge elettorale, il video col boato delle opposizioni alla Camera dopo la bocciatura delle preferenze
Respinto per un voto l'emendamento firmato da FdI, Noi Moderati e Udc, sostenuto anche da Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale
Un boato, seguito da cori che chiedevano le dimissioni del governo e le elezioni anticipate ha accolto alla Camera dei deputati il risultato del voto sulla riforma della legge elettorale che ha visto la maggioranza di centrodestra battuta per un voto. A scrutinio segreto, con 188 contrari e 187 favorevoli, l’Aula ha bocciato l’emendamento sulle preferenze firmato da FdI, Noi Moderati e Udc, sostenuto anche da Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale.