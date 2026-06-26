Legge elettorale, Riccardo Magi di +Europa espulso dalla Camera dei Deputati: Anna Ascani sospende la seduta
Il deputato strappa un cartello contro le liste bloccate durante il suo intervento, i richiami della presidente di turno
L’esame della riforma della legge elettorale alla Camera è iniziato con forti tensioni che hanno portato all’espulsione del segretario di +Europa Riccardo Magi e alla sospensione della seduta. Durante il suo intervento, Magi ha strappato un manifesto contro le liste bloccate. Dopo i richiami della presidente di turno Anna Ascani, protagonista nei giorni scorsi di uno scontro con Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale, il deputato ha proseguito la protesta durante il discorso della ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati e, dopo il terzo richiamo all’ordine, è stato espulso dall’Aula. La seduta è poi stata sospesa per quindici minuti.