Legge elettorale, scontro tra Giovanni Donzelli e Giuseppe Conte alla Camera: "Geloso?", "Vi mandiamo a casa"

Dopo il voto alla legge elettorale, Giovanni Donzelli (responsabile organizzazione FdI) e Giuseppe Conte (presidente del M5S) hanno dato vita a un siparietto alla Camera, secondo quanto riportato da Askanews. Il primo si è avvicinato all’ex presidente del Consiglio, col secondo che ha definito la dichiarazione di voto dell’esponente della maggioranza come un "discorso di commiato, hai ringraziato tutti come fosse l’ultimo giorno della legislatura. Avete deciso di andare a votare quindi?". Pronta la replica, altrettanto ironica: "Non ti preoccupare, un altro annino puoi stare tranquillo". Conte, quindi, ha ribattuto che "un altro anno così non sto per niente tranquillo, il Paese è in ginocchio, distrutto, la prospettiva che volete stare un altro anno è terribile". E Donzelli: "So che se si va a votare siete rovinati, quindi per voi vi diamo un altro po’ di tempo. Sei geloso che non ti ho ringraziato, ti prometto che la prossima volta ti ringrazio". E Conte: "Non mi puoi ringraziare perché vi stiamo mandando a casa". Quindi, Donzelli ha mandato un bacio al rivale politico, prima di andarsene dicendo "lunga vita a Giuseppe e Elly (Schlein, ndr)".

Prima, in Aula, erano intervenuti entrambi: