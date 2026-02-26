Legge elettorale Stabilicum, le novità dal premio di maggioranza sopra il 40% al candidato premier

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La maggioranza ha trovato un accordo sul testo della legge elettorale da sottoporre al parlamento. Prevede l’abolizione dei collegi uninominali, e un premio di maggioranza da 70 deputati e 35 senatori. Si mantiene l’impianto attuale sulle preferenze, che non sono previste, sulla soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni.

La nuova legge elettorale

Il soprannome della nuova legge elettorale sarà Stabilicum, e si tratta di un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Significa che a ogni partito verrà assegnato un numero di seggi in proporzione ai voti che prende. La coalizione che prenderà più voti, si vedrà assegnati anche 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.

Per ricevere il premio di maggioranza una coalizione deve raggiungere almeno il 40% dei voti. Se due coalizioni raggiungono tra il 35% e il 40%, ci sarà un secondo turno di ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza.

ANSA

Non ci saranno le preferenze, bocciate dalla Lega. Aboliti i collegi uninominali. Ogni collegio elettorale, le zone in cui l’Italia è divisa durante le elezioni, eleggerà più di un candidato.

Per le soglie di sbarramento, una coalizione dovrà prendere almeno il 10% dei voti per avere rappresentanti in Parlamento. Per i singoli partiti, la soglia è al 3%.

Perché la maggioranza vuole cambiare la legge elettorale

Con la legge attualmente in vigore, il centrodestra ha vinto ampiamente le scorse elezioni. Può quindi sembrare strano che, visti i sondaggi paragonabili a quelli del 2022, il Governo voglia cambiare la legge elettorale.

In realtà, se si andasse a votare con il Rosatellum e gli attuali sondaggi, ci sarebbero grosse probabilità di un Parlamento senza una maggioranza chiara.

Nel 2022 M5S e Pd si presentarono separati. Questo diede un grosso vantaggio al centrodestra nei collegi uninominali, soprattutto al Sud.

Per le prossime elezioni le prospettive sono quelle di una coalizione di centrosinistra, che quindi potrebbe vincere moltissimi collegi uninominali che quattro anni fa andarono al centrodestra. Il risultato, potenzialmente, sarebbe un Parlamento senza maggioranza.

I dubbi di incostituzionalità

Lo Stabilicum avrebbe, almeno secondo le prime indiscrezioni, molti punti in comune con l’Italicum e con il Porcellum, due leggi elettorali che furono giudicate incostituzionali a causa del premio di maggioranza e del ballottaggio.

Come spiegato all’Ansa dal costituzionalista Michele Ainis: “C’è un forte sospetto di incostituzionalità per un risultato drogato da un premio di maggioranza abnorme, che possiamo stimare in circa il 17%”. Ainis ha poi sottolineato:

Una coalizione che prende il 40% dei voti alle urne, che riflettono il 20% dei consensi reali (visto che ormai va a votare un elettore su due) otterrebbe una forte maggioranza parlamentare.

La maggioranza ha risposto alle critiche sottolineando che il testo non è ancora stato depositato in Parlamento e rassicurando di essere pronta al dialogo.