Legge elettorale Stabilicum, Mattarella ha firmato: cosa succede adesso e perché può intervenire la Consulta
Mattarella ha promulgato lo Stabilicum: possibili ricorsi davanti alla Corte costituzionale, che deve valutare la legittimità delle norme contestate
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato lo Stabilicum, la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento. La firma del Quirinale apre ora la strada a possibili ricorsi davanti alla Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità delle norme contestate. Al centro del dibattito ci sono il premio di maggioranza, il sistema delle preferenze e le regole per la presentazione delle candidature. La Consulta potrebbe confermare l’impianto della legge oppure intervenire su singole disposizioni.
- Mattarella firma lo Stabilicum
- Perché Mattarella non ha rinviato la legge alle Camere
- Consulta, i punti contestati della nuova legge elettorale
- Stabilicum, possibili scenari davanti alla Consulta
Mattarella firma lo Stabilicum
Dopo ore di attesa e interrogativi sulla decisione del Colle, Sergio Mattarella ha promulgato lo Stabilicum, chiamato anche Melonellum, la legge elettorale con cui la maggioranza punta a definire le regole per le prossime elezioni politiche.
Il presidente della Repubblica ha esaminato il provvedimento alla luce dei principi costituzionali. La scelta non equivale, tuttavia, a una certificazione definitiva della costituzionalità di ogni disposizione contenuta nel testo. La verifica può infatti proseguire attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, compreso l’intervento della Corte costituzionale.
Il passaggio al Quirinale sarebbe stato preceduto da un confronto con il governo, durante il quale sarebbero state affrontate alcune delle criticità emerse nel corso dell’iter parlamentare.
Perché Mattarella non ha rinviato la legge alle Camere
La firma del capo dello Stato si inserisce nel quadro dei poteri attribuiti al presidente della Repubblica dall’articolo 74 della Costituzione. In presenza di motivi che giustifichino un nuovo esame, Mattarella può chiedere alle Camere di deliberare nuovamente su una legge prima della promulgazione.
Non si tratta, però, di un potere di veto definitivo. Se il Parlamento approva nuovamente il provvedimento, il presidente è tenuto a promulgarlo, anche qualora le Camere non accolgano le osservazioni formulate dal Quirinale.
In questo caso, il confronto preventivo avrebbe permesso di intervenire su alcuni punti controversi prima della conclusione dell’iter.
Tra le modifiche indicate figurano l’innalzamento al 42% della soglia per l’attribuzione del premio di maggioranza, la precisazione relativa alle prerogative costituzionali del capo dello Stato nell’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio e la rimozione di una soglia che avrebbe potuto escludere i voti di alcune forze minori coalizzate dal conteggio necessario per il premio.
La promulgazione, dunque, non chiude il confronto sulla legge elettorale. Sposta piuttosto l’attenzione sulla possibilità che alcune sue disposizioni vengano sottoposte al giudizio dei giudici costituzionali.
Consulta, i punti contestati della nuova legge elettorale
Il prossimo passaggio potrebbe riguardare la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle eventuali questioni di legittimità.
Tra gli aspetti più discussi c’è il premio di maggioranza, il meccanismo che assegna una quota aggiuntiva di seggi alla coalizione che raggiunge la soglia stabilita.
I critici potrebbero contestare il rapporto tra la percentuale di voti ottenuti e la rappresentanza parlamentare attribuita, alla luce dei principi di uguaglianza del voto e di ragionevolezza.
Un secondo fronte riguarda il sistema che combina capilista bloccati e preferenze. Le contestazioni si concentrano sulle modalità con cui vengono seletti gli eletti e sulle possibili conseguenze per la rappresentanza femminile.
Nel dibattito sono stati sollevati dubbi anche sui requisiti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste, giudicati particolarmente onerosi per alcune formazioni politiche.
Stabilicum, possibili scenari davanti alla Consulta
La Corte costituzionale potrebbe confermare integralmente lo Stabilicum, intervenire soltanto su alcune disposizioni oppure rilevare criticità tali da rendere necessario un nuovo intervento legislativo.
L’eventuale portata delle modifiche dipenderà dal contenuto della sentenza e dagli effetti delle norme dichiarate illegittime: una pronuncia parziale, infatti, potrebbe essere direttamente applicabile senza richiedere un nuovo passaggio parlamentare.
Sul piano politico, circola inoltre l’ipotesi che Giorgia Meloni voglia andare al voto quanto prima, così da eleggere un nuovo Parlamento prima di un eventuale intervento della Consulta.