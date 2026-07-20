Legge elettorale, Vannacci mostra i meloni riferendosi alla premier sul voto al Senato: "Tiri fuori attributi"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

“La guerra si vince con il cuore e con l’acciaio e la sovranità a popolo può ancora essere restituita”. Inizia così il video messaggio pubblicato sui social da Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, alla vigilia del voto in Senato sulla legge elettorale. In mano ha due meloni, l’allusione alla premier è evidente. L’ex generale, che di fatto cita un vecchio video pre-elettorale della presidente del Consiglio, si rivolge a lei senza nominarla: “Chi può, tiri fuori gli attrbuti e riproponiamo le preferenze”.