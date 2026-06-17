Leggenda del cane fantasma dell'Amazzonia, uno studio svela il mistero della razza dalle orecchie corte

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un recente studio ha svelato diversi misteri attorno al cosiddetto cane “fantasma” dell’Amazzonia, conosciuto anche come il cane dalle orecchie corte. Sull’animale per decenni sono state narrate svariate leggende dal sapore mitologico. C’è addirittura chi lo ha associato al folklore del “Chupacabra“, alimentando i timori dei contadini locali. Ora, molti enigmi sulle sue origini sono stati chiariti.

Cane “fantasma” dell’Amazzonia: lo studio che ha svelato tutti i misteri

Per comprendere la natura del cane “fantasma” è stata organizzata un’imponente operazione di monitoraggio visivo nella foresta amazzonica; è emerso che questo carnivoro di medie dimensioni ha una spiccata capacità di mimetizzarsi e non ha una popolazione ridotta come si pensava.

Lo studio in questione ha realizzato una mappatura della specie. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Neotropical Biology and Conservation”. La ricerca si è sviluppata nell’arco di ben 25 anni di lavoro sul campo, tra Bolivia e Perù, e si è focalizzata sui paesaggi bioculturali del Greater Madidi-Tambopata e dei Llanos de Moxos.

Attraverso 34 indagini intensive condotte mediante l’uso di fototrappole piazzate strategicamente, gli esperti sono riusciti a raccogliere 594 fotografie confermate dell’animale.

A differenza di quanto creduto, è stato provato che il cane “fantasma” presenta una densità stimata di 15 individui ogni 100 km². Ciò significa che è presente nell’area con un numero di esemplari maggiori di quelli dei grandi predatori della zona, come il giaguaro.

In Italia il cane dalle orecchie corte è noto anche con il nome di atelocino. Si tratta di una specie che ha caratteristiche anatomiche uniche. Misura dai 72 ai 100 centimetri dalla punta del naso alla base della coda (che a sua volta è lunga tra i 24 e i 35 centimetri), con un’altezza alla spalla di 35 centimetri e un peso di circa 9-10 chilogrammi. Le femmine sono leggermente più grandi dei maschi.

Dalla testa, che assomiglia a quella di una volpe, spiccano corte orecchie arrotondate. Il pelo è fitto, liscio e scuro, con variazioni di tonalità che vanno dal nero al marrone e al grigio nerastro, per poi diventare più chiare fino a un bruno-rossastro uniforme sul ventre.

Cane dalle orecchie corte: scoperte due importanti caratteristiche evolutive

Sono due le caratteristiche evolutive più importanti: lo sviluppo di abbozzi di membrane interdigitali sulle zampe, che servono per muoversi su terreni fangosi e in ambienti acquatici, e la presenza del “tapetum lucidum”, uno strato riflettente posto dietro la retina che amplifica la luce in condizioni di scarsa visibilità.

Il cane “fantasma” dell’Amazzonia ha udito e olfatto molto sviluppati e si nutre quasi solo di carne, seppur non disdegna la frutta. Nell’Amazzonia agisce in solitaria. Il monitoraggio ha al massimo visto due esemplari andare a spasso insieme.

L’atelocino è un animale diurno

Lo studio ha anche sbugiardato un’altra credenza storica sul carnivoro: si pensava che vivesse soprattutto nelle ore notturne, mentre invece è un animale diurno, con un picco di attività nella fascia oraria tra le 6 del mattino e mezzogiorno.

Inoltre è stato registrato un paradosso: l’atelocino ha le zampe parzialmente palmate, eppure non ama scorrazzare nei pressi dei corsi dei fiumi, prediligendo le foreste di altopiano. Dunque vive in aree remote e poco battute dall’uomo, un habitat che gli ha garantito “invisibilità” per secoli.

Come accennato, il cane “fantasma” non è in via d’estinzione. Tuttavia i ricercatori hanno evidenziato che la conservazione della specie non è garantita a priori in quanto dipende intrinsecamente dall’integrità della volta forestale amazzonica.