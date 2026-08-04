Leggi scritte con l'intelligenza artificiale negli ultimi mesi del Governo Meloni, formati 12 funzionari

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’intelligenza artificiale entra nella stanza dei bottoni del Governo Meloni: dodici dipendenti della Presidenza del Consiglio parteciperanno a un percorso di alta formazione organizzato dalla Treccani Accademia per imparare a utilizzare l’IA nella redazione delle leggi, nella valutazione dell’impatto delle norme e nel monitoraggio delle politiche pubbliche.

Palazzo Chigi, corso AI per scrivere le leggi

Chiunque abbia aperto un testo normativo sa che non si tratta di letture facili. Ma anche scrivere una legge è complicato, dal momento che in Italia ogni settore è regolamentato da una selva di norme, che spesso si rimandano l’una verso l’altra.

E quando il livello di complessità raggiunge un certo coefficiente, ecco che il legislatore semplifica la materia accorpando tutto in un testo unico. L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla redazione delle leggi potrebbe, almeno in via teorica, portare a testi più semplici, sia per i cittadini che per gli addetti ai lavori.

ANSA

L’iniziativa del Governo riguarda la nuova task force che opera nelle attività pre-legislative e nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri.

La notizia viene diffusa dalla testata Open. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio ha approvato la partecipazione di 12 dipendenti al corso di alta formazione denominato “Intelligenza artificiale per scrittura normativa e valutazione d’impatto“, organizzato dalla Treccani Accademia.

Le lezioni si svolgeranno dal 18 al 25 settembre e dal 2 al 9 ottobre presso la sede dell’Accademia Treccani, in piazza dell’Enciclopedia a Roma.

Per ciascun partecipante sono previste 16 ore di formazione, dedicate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di elaborazione dei provvedimenti legislativi.

Quanto costa il corso

Il costo complessivo del corso è di 5.141,82 euro più Iva, corrispondente a 482,485 euro più Iva per ciascun dipendente coinvolto.

A cosa serve l’AI per la redazione delle leggi

In particolare, l’IA sarà impiegata come supporto:

nella redazione dei testi normativi;

nell’illustrazione delle norme;

nell’analisi e nella verifica dell’impatto delle norme;

nel monitoraggio delle politiche pubbliche.

Nella decisione amministrativa dal segretariato generale del dipartimento per il personale si legge che Palazzo Chigi è interessato alla “acquisizione delle competenze necessarie in merito alle implicazioni giuridiche e tecnologiche dell’IA stessa, con specifico riferimento alla redazione dei testi normativi e alle diverse fasi del ciclo della regolazione”.