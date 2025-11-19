Legionella a Milano, un morto e 7 ricoveri in zona San Siro: paura tra i residenti, quali sono i sintomi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è paura tra residenti della zona San Siro di Milano per un presunto focolaio di legionella che ha già provocato un morto, 11 contagi e 7 ricoveri. La legionella è un batterio che può provocare una polmonite grave nei soggetti a rischio, in grado di portare anche alla morte.

Paura legionella a Milano: la situazione

La trasmissione Mattino Cinque ha fatto il punto della situazione sul presunto focolaio di legionella emerso in zona San Siro a Milano: sono 11 i casi accertati di infezione da batterio, senza legami tra loro, con 7 ricoveri e un morto: si tratta di un anziano di 89 anni affetto anche da altre patologie, deceduto il 3 novembre.

Le indagini dell’Azienda della Tutela della Salute di Milano per capire l’entità del problema proseguono. Si procede a campione negli appartamenti della zona San Siro.

I numeri della legionella a Milano

Dall’aprile del 2024 allo scorso 7 novembre, nella sola provincia di Milano, tra Corsico e Buccinasco si sono registrati 61 casi di legionella, con 4 morti. Numeri che si aggiornano con gli ultimi casi scoperti in zona San Siro.

I sintomi della legionella e cosa fare per evitare il contagio

Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), ha fornito alcune indicazioni utili ai cittadini sulla legionella. A Mattino Cinque ha spiegato: “L’infezione da legionella è grave per soggetti immunodepressi, grandi fumatori e,soprattutto, grandi anziani. Chi subisce i danni peggiori, incluso il rischio di decesso, sono soprattutto anziani che hanno altre patologie concomitanti”.

Miani ha poi aggiunto: “Il batterio crea una polmonite grave soprattutto nei soggetti a rischio, mentre nella maggior parte dei casi passa tra l’asintomatico e una leggera febbre simile a quella dell’influenza”.

Ancora Miani “I soggetti a rischio, invece, possono andare incontro alla malattia del legionario, la legionellosi, con polmoniti gravi che possono portare al decesso se non vengono diagnosticate subito e trattate con profilassi antibiotica”.

In merito al contagio, il presidente della Sima ha dichiarato: “Il contagio avviene esclusivamente per inalazione da microgocce d’acqua aerosolizzate. Non è possibile il contagio da persona a persona, né bevendo acqua del rubinetto”.

I consigli di Miani: “Per quanto riguarda le tubature di casa, soprattutto se non vengono utilizzate da tempo, conviene prima di utilizzarle far circolare l’acqua per alcuni minuti. Bisogna sempre eseguire la manutenzione dei soffioni delle docce e dei rompigetto dei lavandini e decalcificarli periodicamente”.

A proposito dei rubinetti, l’esperto ha detto: “La legionella può proliferare se si forma un ristagno d’acqua e in particolari condizioni di temperatura, tra i 20 e i 50 gradi, e può esserci una aerosolizzazione di microgoccioline d’acqua potenzialmente infette nel momento in cui si apre il rubinetto”.

L’ultima indicazione ai cittadini: “Bisogna evitare residui d’acqua nei sistemi di climatizzazione in casa e pulirli”.