Una donna di 58 anni è stata tratta in salvo dai Carabinieri dopo che un incendio si è sviluppato nella sua abitazione a Legnago. L’allarme è stato dato nella frazione Porto nella serata di ieri, quando la signora, addormentatasi sul divano, ha lasciato una pentola sul fornello acceso, provocando le fiamme. L’intervento immediato dei militari, supportati da un giovane cittadino, ha evitato conseguenze più gravi. L’episodio si è verificato a Legnago, nella frazione Porto, dove la donna risiede. Il salvataggio è stato reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni presenti e alla prontezza delle forze dell’ordine, che sono riuscite a portare la donna fuori dall’abitazione in fiamme, mentre i Vigili del Fuoco hanno poi domato definitivamente l’incendio.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento si è svolto nella serata di ieri, quando i militari si trovavano nella frazione Porto di Legnago per un altro servizio. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un incendio in un’abitazione, permettendo ai Carabinieri di raggiungere rapidamente il luogo dell’emergenza.

La dinamica dell’incendio domestico

Secondo quanto ricostruito, la donna, una cittadina italiana di 58 anni, si era addormentata sul divano della propria casa, lasciando una pentola sul fornello acceso. Questo gesto involontario ha causato lo sprigionarsi delle fiamme nella cucina, che si sono propagate rapidamente all’interno dell’appartamento. Il fumo denso ha svegliato la donna, la quale ha tentato di spegnere l’incendio, ma si è trovata in seria difficoltà a causa della situazione ormai compromessa.

L’intervento dei Carabinieri e il salvataggio

La tempestività dei 4 militari dell’Arma si è rivelata decisiva. Due di loro hanno recuperato l’estintore in dotazione al veicolo di servizio e hanno cercato di abbattere la porta d’ingresso per accedere all’interno dell’abitazione. Nel frattempo, altri due Carabinieri sono saliti sul tetto di un garage adiacente, raggiungendo il balcone dell’appartamento. Qui hanno trovato un giovane cittadino che, con grande coraggio, aveva già tentato di soccorrere la donna. Insieme, sono riusciti a recuperare la signora e a portarla in salvo all’esterno dell’edificio.

Le operazioni di spegnimento e l’arrivo dei Vigili del Fuoco

Una volta messa in salvo la donna, i Carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione e, utilizzando l’estintore, hanno attenuato le fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti poco dopo sul posto, ha permesso di domare definitivamente l’incendio, mettendo in sicurezza l’intera area e scongiurando il rischio di ulteriori danni alle abitazioni vicine.

Le condizioni della donna e dei soccorritori

La donna salvata, in evidente stato di shock e con ustioni in diverse parti del corpo, è stata trasportata d’urgenza presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale di Verona Borgo Trento. I medici hanno emesso una prognosi riservata, ma la sua vita non risulta in pericolo. Anche i Carabinieri intervenuti hanno riportato lievi conseguenze, avendo inalato il fumo durante le operazioni di soccorso. Sono stati quindi sottoposti alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Legnago.

Il ruolo della cittadinanza e il riconoscimento delle istituzioni

L’episodio ha messo in luce il senso civico e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva e il coraggio dimostrato dal giovane cittadino che ha partecipato al salvataggio sono stati determinanti per l’esito positivo dell’intervento. L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato come la sinergia con la collettività sia fondamentale per garantire la sicurezza e la prossimità sul territorio.

Le parole del Prefetto di Verona

Il Prefetto della Provincia di Verona, Demetrio Martino, ha espresso il proprio apprezzamento per il coraggio e la determinazione dimostrati dai quattro Carabinieri protagonisti del salvataggio. Il riconoscimento istituzionale sottolinea l’importanza di un’azione coordinata e tempestiva in situazioni di emergenza come quella verificatasi a Legnago.

Conclusioni: un esempio di coraggio e collaborazione

L’intervento dei Carabinieri di Legnago rappresenta un esempio concreto di dedizione al servizio della collettività e di prontezza nelle situazioni di pericolo. L’episodio conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire tragedie e garantire la sicurezza pubblica. La donna, ora affidata alle cure dei medici, deve la vita al coraggio dei militari e al senso civico di chi ha dato l’allarme e ha partecipato attivamente al salvataggio.

IPA