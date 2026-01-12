Lego annuncia la collezione Pokemon in arrivo in Italia a febbraio 2026, tre set costeranno da 60 a 650 euro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lego ha annunciato i primi tre set ufficiali Pokémon: Pikachu, Eevee e il grande diorama con Venusaur, Charizard e Blastoise. In arrivo il 27 febbraio 2026 per il trentennale del franchise, i modelli attesissimi anche in Italia puntano su collezionismo adulto, memoria e valore espositivo. I prezzi oscilleranno dai 60 ai 650 euro.

Arrivano in Italia i Lego Pokémon

L’annuncio era nell’aria da tempo, ma ora Lego ha ufficializzato ogni dettaglio: la collaborazione con Pokémon prende forma con una vera e propria linea strutturata. I primi tre set sono stati svelati con date, prezzi e caratteristiche precise, segnando l’inizio di un progetto pensato per durare nel tempo.

Tutti i modelli sono già prenotabili sullo store ufficiale e arriveranno nei negozi il 27 febbraio 2026, giorno simbolico che coincide con le celebrazioni per i trent’anni del franchise ideato da Satoshi Tajiri.

Come sottolineato da analisi pubblicate su Forbes e IGN, Lego e The Pokémon Company stanno costruendo un’operazione culturale prima ancora che commerciale, rivolta a un pubblico che ha attraversato l’intera evoluzione del brand, dai videogiochi Game Boy fino all’attuale dimensione transmediale.

I set e i prezzi

Il set che cattura subito l’attenzione è quello dedicato a Pikachu. Non si tratta di una semplice reinterpretazione in mattoncini, ma di un modello concepito per l’esposizione: con 2.050 pezzi, una base dedicata e dimensioni importanti (35 centimetri in altezza) il personaggio sarà in vendita al prezzo di 199,99 euro. Il limite di un solo pezzo per cliente nel preordine conferma una collocazione pensata per collezionisti adulti, più vicina all’oggetto da design che al giocattolo tradizionale.

Su un registro diverso si colloca Eevee, protagonista di un set più compatto e accessibile. Venduto a 59,99 euro, il modello punta su proporzioni contenute e su un’estetica che restituisce fedelmente la personalità del personaggio.

Il cuore simbolico della collezione è però il grande diorama dedicato a Venusaur, Charizard e Blastoise. Con 6.838 pezzi, un’altezza di 50 centimetri e un prezzo di 649,99 euro, il set rappresenta uno dei momenti fondativi dell’immaginario Pokémon.

A rafforzare la dimensione celebrativa contribuisce anche il bonus preorder del set principale: una confezione regalo dedicata alle medaglie della regione di Kanto.

Le collaborazioni di maggior successo

Secondo i dati di mercato analizzati da Il Sole 24 Ore e da report Lego, in Italia le linee dei mattoncini più vendute negli ultimi anni sono proprio quelle legate a grandi produzioni culturali.

Lego Star Wars resta il brand dominante, seguito da Harry Potter, Marvel e Disney. Anche Lego Ideas, con set ispirati a franchise iconici come “Friends” o “Il Signore degli Anelli”, ha registrato ottime performance.

L’ingresso di Pokémon in questo panorama posiziona la nuova linea accanto ai colossi dell’immaginario collettivo, con aspettative di successo analoghe.