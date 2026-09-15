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Una relazione sentimentale si è trasformata in una spirale di paura e sopraffazione, culminata nell’arresto di un cinquantaduenne di origini romene, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura.

I segnali d’allarme e la degenerazione della relazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una relazione di convivenza che, secondo quanto ricostruito dagli agenti del VI Distretto di P.S. Casilino, sarebbe stata segnata da una escalation di comportamenti aggressivi. Questi episodi sarebbero stati alimentati anche dall’abuso di alcol e si sarebbero concretizzati in violenze fisiche ripetute ai danni della compagna.

Le prime red flag della relazione sarebbero emerse già nei mesi precedenti all’arresto, quando alle vessazioni verbali si sarebbero aggiunte aggressioni fisiche sempre più frequenti. Alcuni di questi episodi, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero scaturiti dal rifiuto della donna di avere rapporti sessuali con il compagno. Il clima di tensione e paura sarebbe così cresciuto progressivamente, fino a raggiungere un punto di non ritorno alla fine dello scorso agosto.

L’episodio culminante e la richiesta di aiuto

Durante una notte particolarmente drammatica, dopo una lite telefonica con il compagno, la vittima avrebbe chiesto ad un’amica di raggiungerla a casa, temendo una reazione violenta dell’uomo. Tuttavia, neanche la presenza di una terza persona sarebbe riuscita a fermare la violenza. Nel corso della notte, il cinquantaduenne avrebbe nuovamente aggredito la compagna, arrivando a sottrarle il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Nonostante il volto insanguinato, la donna sarebbe riuscita a sottrarsi all’aggressione e a rifugiarsi nella stanza in cui dormiva l’amica. Le due, impaurite da possibili ulteriori reazioni dell’uomo, avrebbero atteso che quest’ultimo lasciasse l’abitazione prima di rivolgersi alle forze dell’ordine di Roma.

Le prove raccolte dagli investigatori

L’intervento degli agenti del VI Distretto Casilino ha permesso di raccogliere i primi riscontri emersi dal racconto della vittima. I segni dell’aggressione, immediatamente rilevati dagli operatori di polizia, sono stati successivamente documentati anche dagli accertamenti sanitari. La denuncia ha così aperto uno squarcio su una quotidianità fatta di violenze e sopraffazioni sempre più frequenti, in un clima di paura ormai radicato tra le mura domestiche.

Il quadro indiziario e l’arresto

Le dichiarazioni della vittima, supportate dal racconto dell’amica presente quella notte e dai riscontri raccolti dagli investigatori, hanno consentito di delineare un quadro indiziario che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno rintracciato il cinquantaduenne sul posto di lavoro, in una palestra della zona sud-est della Capitale, e lo hanno accompagnato presso gli uffici di Polizia per notificargli il provvedimento restrittivo.

All’uomo è stata notificata l’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti e, in relazione alle lesioni, il divieto di avvicinamento alla persona offesa, aggravato dall’applicazione del braccialetto elettronico.

IPA