LeiKiè, il PAPWorld e la libertà artistica: “Faccio ancora fatica a spiegarmi tutto ciò che è accaduto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che indossano una maschera per nascondersi e altri che, attraverso quella stessa maschera, riescono finalmente a raccontarsi. LeiKiè sembra abitare entrambe queste possibilità. Ha trascorso gran parte della sua vita cercando di diventare qualcun altro, attraversando personaggi, linguaggi e identità, salvo scoprire che la prova più difficile sarebbe stata mostrarsi al pubblico senza interpretare alcun ruolo. Un paradosso per un’artista che ha fatto del trasformismo una forma di libertà e che, ancora oggi, riconosce nella riservatezza una parte essenziale di sé. Il suo percorso attraversa il teatro russo, il cinema, la musica e la moda, ma custodisce anche un incontro destinato a lasciare un segno profondo: quello con Alda Merini, frequentata per nove anni e successivamente interpretata sul palcoscenico. Poi è arrivato PAPmusic – Animation for Fashion, il film d’animazione al quale ha dedicato quattordici anni, costruendo un universo creativo indipendente che ha raccolto riconoscimenti internazionali, ma anche critiche e controversie, comprese quelle legate al tax credit. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, LeiKiè ripercorre le rinunce, gli incontri e le difficoltà che hanno accompagnato la nascita del progetto. Parla delle polemiche che l’hanno ferita, delle incomprensioni legate alla sua immagine pubblica e del prezzo personale pagato per difendere la propria visione artistica. Senza rinunciare a guardare avanti, verso PAPgame, il videogioco con cui il suo universo narrativo continua a espandersi. Resta, sullo sfondo, una domanda che coincide con il suo stesso nome d’arte: lei chi è? Forse la risposta non si trova nei personaggi che ha interpretato, né in quelli che ha inventato, ma nella libertà di continuare a cercarla.

Il suo nome d’arte LeiKiè contiene una domanda: «Lei chi è?». La rivolge agli altri o prima di tutto a se stessa?

“Prima di tutto a me stessa. Cercare di conoscermi è il filo conduttore della mia vita. Il teatro, la musica e ogni altra forma d’arte che ho intrapreso sono strumenti di questa ricerca. Penso, per esempio, all’innamoramento folle che ho avuto per il teatro e per l’interpretazione dei personaggi. Entrare nel mondo di altre persone, sentire le loro emozioni e conoscere il loro vissuto significava arricchire anche me stessa. Acquisivo qualcosa che prima non mi apparteneva e lo integravo nella mia esperienza. Credo che comprendere noi stessi e comprendere gli altri siano due processi reciproci. Vale anche per l’accettazione: più impariamo ad accettare noi stessi, più possiamo accettare gli altri. E più sfaccettature incontriamo dentro di noi, più conosciamo. Per questo non amo catalogare e schematizzare. Trovo che sia un modo arido di guardare all’essere umano, che non corrisponde alla nostra natura. Interpretare un personaggio significa entrare nella sua esperienza, comprenderne le emozioni e scoprire anche una parte di sé. L’essere umano è troppo complesso per essere rinchiuso in uno schema”.

Eppure gli schemi aiutano a dare un ordine alla realtà.

“Spesso lo facciamo a livello logico. Ma l’essere umano va molto oltre la logica. Un conto è schematizzare, ragionare e parlare in termini razionali. Un altro è ascoltare se stessi. Dentro di noi esiste un universo gigantesco che non è neppure facile esprimere. Non tutto può essere descritto. Non ogni emozione trova una spiegazione. Ed è lì che arriva quel mondo che può apparire folle, surreale, illogico. Ma la vita stessa non segue sempre una logica. È come se fosse essa stessa a scrivere la nostra sceneggiatura. Ci alziamo al mattino convinti che le cose andranno in un certo modo, poi incontriamo un ostacolo, un problema, qualcosa che cambia tutto. E ci ritroviamo a improvvisare, proprio perché siamo davanti a una situazione che non avevamo previsto”.

Quanto le è costato difendere questa libertà?

“In alcuni ambienti mi sentivo capita, in altri ero considerata strana. Ho continuato a esplorare, cercando di maturare anche interiormente. Le insicurezze non scompaiono solo perché crediamo di averle superate. A volte mi fermo e mi chiedo: «Dove sei? Respira». È un modo per ritrovarmi. L’uscita di PAPmusic ha messo alla prova questa libertà. Mi ha fatto capire quanto fossi fuori dagli schemi. Non mi aspettavo reazioni tanto opposte. Durante il PAP Tour c’erano ragazzi che attraversavano l’Italia per incontrarci; qualcuno è arrivato più volte dall’Inghilterra. Altri, invece, hanno interpretato il film in maniera completamente diversa dalle mie intenzioni, arrivando anche ad accusarlo di omofobia. Amo la commedia agrodolce: far ridere attraverso situazioni riconoscibili, lasciando emergere anche un sottotesto. I personaggi di PAPmusic sono una cinquantina, tra protagonisti e apparizioni brevi. Ognuno esprime una sfaccettatura umana. Ma non tutti possediamo la stessa chiave di lettura, e una battuta può essere colta in modi diversi”.

Lei nasce come attrice. C’è un personaggio che le ha rivelato un aspetto di sé che non conosceva?

“Per me è importante condividere emozioni positive, gioiose, che facciano sorridere e magari anche riflettere. Credo che sorridere sia importante per vivere meglio. Ma nel teatro ho interpretato anche personaggi drammatici, oltre a partecipare a spettacoli surrealisti. La dimensione surreale mi è sempre piaciuta moltissimo. Uno dei personaggi che ho amato di più, e che in qualche modo mi ha cambiato e anche devastato la vita, è stato Alda Merini. L’ho interpretata in due modi diversi, in momenti separati. Alda era una persona che frequentavo quotidianamente. Era presidente onoraria della nostra associazione, Gruppo Evento, ed era molto amica del mio compagno di allora. Veniva continuamente a casa nostra. In quel periodo viveva anche situazioni economiche molto difficili. A volte non aveva neppure da mangiare. Noi stessi avevamo pochissimo. Facevamo una vita bohémien, da teatranti, mangiavamo zuppa di cipolle, uova, quello che c’era. E lei veniva a mangiare da noi. L’ho frequentata per nove anni, praticamente tutti i giorni. Negli ultimi anni abbiamo portato in scena La piazza della porta accanto, un testo che era stato rielaborato dal regista di allora. Io interpretavo Alda. La prima volta ho affrontato il personaggio in maniera più normale, seguendo la sua componente drammatica. Il risultato era anche carino, ma non ero soddisfatta. Allora ho studiato il personaggio per nove mesi, come una gravidanza. Sono arrivata a un’identificazione talmente forte che, quando ero in scena, sembrava quasi che lei fosse lì. Mi raccontavano che Alda, mentre assisteva allo spettacolo, invece di seguire il dialogo tra i personaggi spostando lo sguardo dall’uno all’altro, rimaneva a fissare me. Era come se guardasse se stessa dall’altra parte di se stessa. Io avevo interiorizzato così profondamente quel personaggio da entrare in una crisi esistenziale gigantesca”.

Le era già capitato di portare fuori scena le emozioni dei personaggi?

“Mi era già successo qualcosa di simile. Ricordo, per esempio, uno dei miei primissimi personaggi, Soledad, una donna innamorata il cui amato, alla fine, moriva impiccato. Entravo così profondamente nei personaggi che finivo per assorbire anche i loro aspetti drammatici. Quelle emozioni diventavano mie. Ero giovane e non avevo ancora imparato a governare tutto questo, a osservarmi dall’esterno. Per fortuna il mio compagno di allora era un bravissimo formatore di attori e regista. Mi aiutava a capire quando ero entrata troppo nel personaggio. Così, lentamente, ho imparato a prendere distanza, a osservare ciò che interpretavo. Mi sono avvicinata anche di più alla chiave comica, perché avevo capito che tendevo ad addentrarmi troppo emotivamente nei ruoli”.

La sua formazione in Russia ha rafforzato questa capacità di immedesimazione?

“Ricordo la prima lezione, ispirata al metodo Stanislavskij. Il regista ci mise intorno a una scatola di fiammiferi e ci chiese di entrarci con l’immaginazione. Dopo venti minuti gli altri raccontavano le proprie difficoltà. Io non riuscivo più a uscirne. Quell’esercizio mi fece capire quanto fosse potente la mia immedesimazione. È una sensibilità che ritrovo anche quando ascolto le persone”.

Restando alla metafora dei fiammiferi, quando è scoccata la scintilla della recitazione?

“Volevo recitare fin da scuola, ma allora non era una passione che gli adulti incoraggiassero facilmente. Studiavo in un istituto linguistico sperimentale, dove imparavo anche il russo. Sono andata prima in Germania e poi in Russia, inizialmente con una scuola tedesca. La prima volta a San Pietroburgo e poi a Mosca ho conosciuto una ragazza che in seguito sarebbe diventata mia amica. Venne a trovarmi in Italia con la madre e io dovevo dopo ricambiare la visita. Lo feci ma a una condizione: avrebbe dovuto aiutarmi a aiutata a cercare un teatro… muto, perché parlavo poco russo! Invece trovò gli esami per una scuola preparatoria legata al Teatro d’Arte. Li sostenni in italiano e fui ammessa: mi sono così ritrovata in Russia quando tutti da lì volevano trasferirsi in Italia”.

Quale momento le ha dato la certezza di essere sulla strada giusta?

“Un’improvvisazione. Interpretavo una ragazzina ribelle che litigava con la madre. Mi lasciai coinvolgere tanto da prendere a calci una sedia e ferirmi a un piede: ne porto ancora il segno. Alla fine calò il silenzio, poi arrivò un applauso. Ma non fu l’applauso a cambiarmi. Fu quello che avevo provato sulla scena. In quell’istante capii”.

Dal teatro è arrivata al trasformismo. Indossare una maschera la libera o la protegge?

“Trasformare il volto e diventare un’altra persona è sempre stato meraviglioso. L’ho fatto a teatro e nei videoclip. La difficoltà è arrivata con PAPmusic, quando mi sono trovata a dover uscire allo scoperto. Non avevo intenzione di presentarmi. Pensavo che avrebbero parlato gli altri. Max Zoara, amico e collaboratore del progetto, insisteva perché uscissi allo scoperto. Alla fine mi sono chiesta come mostrarmi senza rinunciare alla libertà di cambiare. Così è nata la LeiKiè colorata”.

Come concilia quella figura così appariscente con la sua riservatezza?

“Per me è importante non identificarmi in un’immagine definitiva. Ho bisogno di libertà. E sono anche una persona molto riservata. Questo crea un conflitto con il mestiere dell’attore, perché l’esposizione pubblica fa parte di quel mondo. Per me è una difficoltà reale. Ho bisogno anche di isolarmi, di avere i miei spazi. Eppure una delle esperienze più belle del PAP Tour è stata proprio incontrare i ragazzi. Alla fine delle proiezioni si formavano file lunghissime di persone che volevano parlare con noi. A volte rimanevamo lì per più di un’ora, finché non ci facevano uscire dalla sala. E allora io continuavo a parlare con i ragazzi anche fuori. È stato bellissimo. Amo moltissimo questa dimensione umana: chiacchierare, ascoltare, confrontarmi, dialogare. È uno degli aspetti più belli di tutto questo lavoro. Ma, allo stesso tempo, ho bisogno di proteggermi”.

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PAPmusic l’ha impegnata per quattordici anni, tra sviluppo e produzione. Da dove è partito tutto?

“Da un videoclip animato in 2D, lungo circa due minuti, con un ragazzo e una ragazza che si incontravano in discoteca. Sarebbero diventati i protagonisti del film, Lui e Lei. Per definire lo stile raccoglievo riviste e pubblicità di moda. Guardando quelle immagini, mi venne l’idea di disegnare anche delle magliette. Cominciai così a unire musica e moda. In quel periodo avevo già cominciato a lavorare nella moda”.

Come ci era arrivata?

“Per necessità. Il teatro mi aveva lasciata in grandi difficoltà economiche. Mi trasferii da Roma a Milano e cominciai con tre giorni da centralinista tramite un’agenzia interinale. Poi, grazie anche alla conoscenza del russo, entrai nel settore della moda, che allora si stava aprendo a nuovi mercati. Gli orari, però, mi costrinsero a lasciare il teatro. In compenso iniziai a scrivere e cantare canzoni buffe, che quasi mi vergognavo di far ascoltare. Era un modo per stare meglio, una forma di antidepressivo”.

Quando ha capito che quelle esperienze potevano diventare un unico progetto?

“Quando ho visto il legame tra teatro, musica, moda e racconto. Mi piacevano la pop art, la pop music e il prêt-à-porter. Da questi tre elementi è nato il PAPworld. Ero entusiasta e spaventata: una parte di me voleva buttarsi, l’altra mi diceva di fermarmi. Ha vinto la prima”.

E il film quando ha cominciato a prendere forma?

“Durante una settimana di vacanza in Spagna. Sapevo di non poter fare tutto da sola. Scrivevo il soggetto e mandavo le descrizioni dei personaggi ad Alberto, il character designer con cui desideravo lavorare. Lui disegnava, io gli chiedevo modifiche. Da lì è cominciato il percorso. Per quattro anni ho cercato collaboratori e interlocutori, ma mi scontravo con un circolo vizioso: per trovare sponsor serviva una televisione, e per convincere una televisione servivano gli sponsor”.

Qual è stato l’ostacolo più duro nella fase iniziale?

“La collaborazione con una casa di produzione romana specializzata in animazione. Mi trasferii a Roma con Alberto, ma le condizioni cambiarono e il lavoro non procedeva come speravo. Volevo controllare ogni dettaglio estetico, dagli ambienti ai bottoni, mentre mi veniva chiesto di approvare soluzioni che non mi convincevano. Dopo un anno ci chiesero altri soldi per sbloccare alcuni passaggi. Mi sentii sotto pressione e decisi che avremmo trovato un’altra strada. Alberto ne uscì devastatissimo mentre io mi sono salvata con la meditazione”.

Da dove ha tratto la forza di continuare?

“Proprio allora mi telefonò un’amica di Milano. Aveva sognato un edificio sul Naviglio: al piano inferiore un’azienda piena di musica, persone che ballavano e disegnavano; sopra un ufficio e, più in alto, casa mia. Non sapeva nulla delle difficoltà che stavamo vivendo. Lo presi come un segno. Non avevo ancora la soluzione, ma ero decisa a realizzare il film”.

L’indipendenza le ha garantito libertà creativa. Ma in 14 anni cosa ha attraversato?

“Rinunce enormi. Lavoravo al film la sera e nei fine settimana, mentre di giorno dovevo occuparmi anche di altre attività per sostenerlo economicamente. E all’inizio non sapevo neppure come si producesse un cartone animato. Ho imparato ascoltando i professionisti, soprattutto quelli che credevano nel progetto e ci consigliavano anche nei momenti più difficili. Sono stati alcuni collaboratori a farmi scoprire le possibilità del 3D. Dal punto di vista creativo era affascinante, ma realizzare ciò che immaginavamo era molto complesso: circa duecento personaggi, tanti ambienti, capelli lunghi, abiti e cambi di look. I protagonisti, per esempio, hanno una decina di look ciascuno. Servivano continue ottimizzazioni. Siamo passati da un piccolo studio a trentasei persone, lavorando strettissimi anche per fare spazio alle render farm”.

Lei nasce come artista. Quando ha capito di dover conoscere anche la tecnica?

“Dopo una lite tra un nuovo collaboratore e Giuseppe, che lavorava con noi dalla preproduzione. Vidi Giuseppe profondamente scosso e capii che non potevo continuare a lasciare agli altri tutte le discussioni su shading, texturing e problemi tecnici. Cominciai a studiare. Non sono diventata un’ingegnera né so fare il mestiere dei pipeline developer, ma oggi posso confrontarmi con loro e prendere decisioni consapevoli. Ho persino scoperto il fascino dell’ottimizzazione: richiede competenza tecnica e sensibilità artistica. Ho finito per appassionarmi proprio a ciò che inizialmente respingevo. A volte basta trovare una scintilla per guardare diversamente un ambito che credevamo lontanissimo da noi”.

PAPmusic ha ricevuto oltre cinquanta riconoscimenti a livello internazionale. Quanto hanno contato dopo un percorso così difficile?

“Sono stati una grande soddisfazione. Non si tratta, però, di dimostrare che avevo ragione. Faccio ancora fatica a spiegarmi tutto ciò che è accaduto intorno al film, soprattutto in Italia. Una delle polemiche ha riguardato il tax credit. A oggi, nell’ottobre 2026, non abbiamo ancora ricevuto la monetizzazione del primo credito d’imposta. Eppure si è raccontato che avessimo già incassato quei soldi, perfino quelli per un secondo film. Sono circolate cifre sempre più alte: un milione e mezzo, poi altri milioni, fino a trenta. Le considero ricostruzioni false. Nel nostro caso era previsto un credito del 40% secondo le regole applicabili al momento. Ho scelto di non utilizzarlo in compensazione durante la produzione, perché temevo di non riuscire a completare il film. Solo dopo la conclusione dell’opera, le certificazioni e i controlli abbiamo potuto chiederne la monetizzazione. Inoltre, secondo le condizioni previste per il nostro progetto, l’80% dell’importo eventualmente ricevuto dovrà essere reinvestito in una nuova opera audiovisiva. Aver presentato una richiesta per un secondo film non significa averne incassato il finanziamento”.

Che effetto le hanno fatto quelle accuse?

“Mi hanno ferita soprattutto per le persone coinvolte. Professionisti importanti avevano accettato di collaborare con noi credendo nel progetto, anche con compensi diversi da quelli di una grande produzione. Temevo che le polemiche potessero danneggiare anche loro. È stato più doloroso degli attacchi personali. Qualcuno ha definito i personaggi obsoleti perché ricordavano The Sims, un videogioco che allora non conoscevo. Capisco che uno stile possa non piacere, ma questo è diverso dal considerarlo superato. Ogni linguaggio visivo ha una propria identità, come accade nel manga o nell’animazione 2D”.

Quanto ha pesato sul risultato finale la distribuzione?

“Moltissimo. Inizialmente era previsto un servizio di distribuzione con una major e una permanenza nelle sale di circa due o tre settimane. Poi, durante le Giornate Professionali del Cinema di Riccione, abbiamo scoperto che dagli Stati Uniti l’accordo era saltato. A circa un mese e mezzo dall’uscita ci ritrovammo a dover organizzare autonomamente anche la promozione. Per una piccola produzione è una sfida enorme. Penso che siamo finiti al centro di un dibattito molto più ampio sui crediti d’imposta al cinema. Alcune persone del settore mi hanno detto che gli attacchi erabi organizzati, ma non posso sapere che cosa c’era dietro. So che arrivavano messaggi e accuse che mi spaventavano. Lavoravo fino a tardi, anche nei fine settimana, e non ero preparata a gestire una situazione del genere. Oggi cercherei di rispondere con maggiore fermezza”.

Dopo quella delusione, è cambiato il suo rapporto con l’Italia?

“Ho sempre amato questo Paese. Nel film ho voluto inserire Milano, Roma, Pompei e Venezia proprio per valorizzarlo. Per questo la delusione è stata profonda. All’estero abbiamo avuto riscontri positivi e mi fa piacere, ma non so se altrove sarebbe andata diversamente. Posso solo continuare il mio percorso. Durante il tour, però, il pubblico mi ha restituito anche un’immagine molto diversa di PAPmusic. In una radio universitaria, ad esempio, un conduttore si è definito «pappizzato». Gli ho chiesto che cosa significasse e mi ha risposto: «Guardare il mondo con gli occhi del cuore». È una delle definizioni più belle che abbia sentito. Mi interessa arrivare a quella dimensione umana, al di là delle apparenze e delle diverse interpretazioni del film”.

Dopo il film, il PAPworld si espande con PAPgame. Che rapporto c’è tra i due progetti?

“Il videogioco nasce da PAPmusic, ma sviluppa una propria storia. Alcuni personaggi che nel film apparivano appena tornano con ruoli più importanti, come se avessero sostenuto un nuovo provino. Il PAPworld è un universo in cui musica, racconto e gioco si incontrano. Mi diverte anche il linguaggio che si è creato intorno a parole come «pappizzare»”.

Che esperienza vuole offrire ai giocatori?

“Un’esperienza divertente e positiva. Non volevo puntare su un immaginario aggressivo. Ci sarà anche una componente in prima persona, ma abbiamo immaginato elementi che lanciano cuori e diffondono un PAP Love. Preferisco pensare a un gioco che lasci un sorriso, soprattutto ai ragazzi. Sono stati i collaboratori a propormi questa direzione e li ho ascoltati perché mi sembrava portassero anche il punto di vista dei giovani. Per me è un settore nuovo, quindi sono curiosa e un po’ agitata. Siamo un gruppo piccolo e affrontiamo ogni giorno test, problemi tecnici e miglioramenti”.

Per presentare PAPgame avete scelto ancora la musica. Perché?

“Abbiamo creato tre capitoli musicali, con tre canzoni dedicate al gioco. Volevamo raccontarne progressivamente le caratteristiche, senza svelare tutto subito. Molti si aspettavano PAPmusic 2, invece abbiamo annunciato un videogioco. Anche questa sorpresa fa parte del nostro modo di comunicare”.

Da quell’attesa è nata anche BREAKING PAPnews?

“Sì. Avevamo anticipato l’arrivo di una PAPnews e il pubblico era convinto che riguardasse il secondo film. Ho cominciato a giocare con quell’aspettativa e con il linguaggio delle notizie dell’ultima ora. È diventata una piccola caccia al tesoro: il gioco comincia ancora prima di PAPgame”.

Dopo quattordici anni dedicati a un film, qual è oggi il suo rapporto con il tempo?

“Cerco di vivere nel presente, pur programmando a breve, medio e lungo termine. È necessario per lavorare seriamente. Ma voglio anche ascoltare le persone e osservare come reagiscono. Secondo i nostri dati, dall’estero sono arrivati quasi quattromila articoli e sui social abbiamo raggiunto circa cinquanta milioni di visualizzazioni. Sono risultati che ci incoraggiano, ma preferisco vedere come si svilupperà il percorso”.

Le piacerebbe tornare alla recitazione tradizionale, mostrando il suo volto e interpretando ruoli affidati da altri?

“Il palcoscenico rimane il mio mondo. Ma sento anche un conflitto con la mia riservatezza e con ciò che ho vissuto negli ultimi anni: parlerei più di misoginia che di altro. E devo stare attenta ai ruoli troppo drammatici: anche davanti a un film violento spesso distolgo lo sguardo, perché ne assorbo le emozioni. Amo la comicità e il surrealismo, ma dipenderebbe dal personaggio”.

C’è un aspetto delle polemiche su PAPmusic che sente di non aver ancora raccontato?

“Le ho confidato molto più di quanto faccia di solito. Ci sono stati episodi spiacevoli, anche sul piano fisico, dei quali preferisco non entrare nei dettagli. Hanno avuto conseguenze anche sulla mia famiglia. Mia madre ha avuto problemi di salute e quella pressione ha pesato su di lei. È stato doloroso vedere coinvolte persone a cui voglio bene. Ora voglio dedicare le mie energie al futuro. Credo anche che il suo look pubblico, così irriconoscibile, abbia alimentato alcune incomprensioni. Mi presentavo con un’immagine particolare senza raccontare molto di me. Forse qualcuno si chiedeva chi fossi e da dove arrivassi. Durante il tour, invece, incontrando i ragazzi emergeva un lato più personale. La mia riservatezza può aver lasciato spazio alle supposizioni. Sono circolate persino storie sui miei presunti contatti e sulla situazione economica della mia famiglia, da allacci in politica a fantomatiche discendenze da banchieri svizzeri. Per una persona riservata non è semplice”.

Potrebbe raccontare tutta questa vicenda in un mockumentary…

“Potrebbe essere un’idea. Ci sarebbe spazio anche per l’ironia, perché alcuni episodi sembrerebbero incredibili se li raccontassi per intero. Vedremo. Per ora preferisco continuare a lavorare, ascoltare e godermi il momento”.