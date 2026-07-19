Lele Adani afono per la finale dei Mondiali, bufera sul telecronista e il sospetto del richiamo della Rai

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La finale dei Mondiali 2026, che ha visto affrontarsi Spagna e Argentina, è stata commentata sulla Rai da Alberto Rimedio e Lele Adani. L’ex calciatore ha svolto la telecronaca tecnica nonostante la poca voce. Si è infatti presentato all’atteso appuntamento sportivo quasi afono. Sui social sono piovute molte critiche, alcune indirizzate anche all’emittente pubblica.

Finale dei Mondiali Spagna-Argentina, Lele Adani senza voce: pioggia di critiche

Su X le ironie e le critiche che hanno avuto come bersaglio Adani e la Rai si sono sprecate.

Alcuni commenti a caldo: “Adani afono è il più bel regalo per questa finale”, “In Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla, e stasera afono”, “Hanno sedato Adani”, “Adani senza voce è la vittoria di tutti”.

ANSA

E ancora: “Adani nella partita più importante della sua carriera da secondo cronista è senza voce perché si è fatto saltare le corde vocali nella partita con l’Inghilterra”, “Per favore cambiarli entrambi”, “Adani afono: noi italiani il nostro mondiale lo abbiamo vinto”, “Per il secondo tempo la Rai sostituirà Adani e Rimedio con Pino Insegno”, “Piuttosto che non metterlo, la Rai l’ha messo afono. Che imbarazzo!”.

La domanda di alcuni utenti: “Perché la Rai non ha sostituito Adani?”

Alcuni utenti, con tono serio, si sono chiesti perché la Rai non abbia preso in considerazione di sostituire Adani visto il palese problema di voce riscontrato.

“Perché far commentare la finale a uno che è palesemente senza voce?”, ha ad esempio domandato un appassionato.

Il sospetto del web: Adani è stato richiamato?

Adani ha anche commentato la semifinale tra l’Argentina e l’Inghilterra, durante la quale si è reso protagonista di una telecronaca molto “rock”, in cui ha elogiato, per molti in modo esagerato nei toni usati, Leo Messi.

Il commento di Adani della finale, invece, è stato molto più misurato e meno emotivo. Secondo diversi appassionati, dietro a questo cambio di registro non ci sarebbe soltanto il calo di voce, ma anche la possibilità che i piani alti della Rai abbiano raccomandato all’ex calciatore di mantenere un tono più sobrio.

“Adani mi sembra un altro commentatore, devono avergli fatto un bello shampoo”, ha teorizzato un utente. “Dopo lo schifo che ha fatto a Qatar 2022 qualcuno gli avrà detto di farla finita… altrimenti lo cacciano di nuovo per altri due anni…”, ha scritto un altro telespettatore. Sono seguiti molti altri commenti sulla stessa lunghezza d’onda.