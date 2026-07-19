Lele Adani criticato per le telecronache ai Mondiali replica alle accuse: "Urlo spontaneo, non esagero"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Al centro di duri attacchi per lo stile “sopra le righe” adottato durante i mondiali, Lele Adani difende la legittimità del suo “stile” telecronistico definendolo le sue urla spontanee e respingendo le accuse di aver esagerato. Il commentatore conferma la totale sintonia con i vertici Rai e si dice pronto a non cambiare la propria identità in vista della finalissima.

Mondiali, le critiche dopo la telecronaca di Argentina-Inghilterra

La semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra e Argentina ha scatenato una bufera mediatica attorno a Lele Adani, accusato da pubblico e critica di parzialità nei confronti dei sudamericani e di una telecronaca eccessivamente “urlata”.

Durante la rimonta dell’Albiceleste, l’ex difensore si è lasciato andare a enfatici monologhi citando persino Einstein e Maradona, sollevando contestazioni sull’opportunità di tali toni all’interno del servizio pubblico Rai.

Diversi esponenti della carta stampata e figure storiche della televisione di Stato hanno sollevato critiche, sottolineando come il commentatore si sia trasformato in un tifoso spinto da un “sé ipertrofico che tenta di imporsi sulle circostanze“.

La replica di Lele Adani agli attacchi

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, di fronte alla valanga di contestazioni e alle richieste di moderazione, Lele Adani ha difeso con fermezza il proprio operato e lo stile adottato al microfono.

La voce di Rai Sport ha respinto al mittente le accuse di iperbole verbale in merito alle sue celebrazioni per le giocate di Lionel Messi: “Non ho esagerato, anzi non sono arrivato dove Leo avrebbe meritato arrivassi“.

L’opinionista ha poi rivendicato la totale genuinità del trasporto emotivo mostrato in diretta, dichiarando in modo netto: “Mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono dei segni molto più grandi. E se li vedo mi commuovo”.

Il rapporto con la Rai

Nonostante gli attacchi personali ricevuti via social e lo scontro privato con alcuni esponenti politici, il commentatore ha confermato la totale sintonia con i vertici di viale Mazzini e con il gruppo di lavoro.

“Io non ho mai visto nessuno prepararsi come Alberto e tra di noi c’è una sintonia bellissima – ha detto Adani al Corriere – Come con l’azienda, il direttore Lollobrigida e con Ale Antinelli per i collegamenti da studio: ci sono riscontri incredibili e sono molto felice”.

Adani ha quindi ribadito la volontà di non modificare la propria identità professionale in vista della finale dei mondiali: “Amo il calcio, studio, mi preparo, lo vivo al massimo delle mie possibilità. E non voglio cambiare“.