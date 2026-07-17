Lele Adani divide l'Italia, cosa ne pensano i telecronisti Rai da Carlo Nesti e Amedeo Goria a Gianni Cerqueti

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà trasmessa dalla Rai domenica 19 luglio, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento di Lele Adani. Proprio l’ex calciatore, da tempo, divide i telespettatori e gli utenti social. La decisione della tv di Stato, dettata probabilmente anche dalla bontà degli ascolti, ha comunque scatenato un’ondata di commenti e prese di posizioni anche tra giornalisti che hanno lavorato per l’azienda di viale Mazzini, da Amedeo Goria a Carlo Nesti.

La vecchia guardia all’attacco: “Un disturbatore quasi comico”

A guidare il fronte dei perplessi sono i volti e le voci che per decenni hanno incarnato lo stile sobrio, istituzionale e misurato del servizio pubblico. Carlo Nesti non usa giri di parole e, a Fanpage, punta il dito sul ruolo che la Rai ha scelto di cucire addosso ad Adani: “In telecronaca è un disturbatore, quasi comico. La Rai lo usa nel ruolo sbagliato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Amedeo Goria: “Ad Adani direi di darsi una calmata. Si ricordi cos’è la Rai, una segretaria ti chiama e dice: da domenica sei fuori. Nessuno è intoccabile”.

A completare il quadro della storica redazione sportiva interviene anche Gianni Cerqueti, memoria storica delle grandi telecronache Rai, che su X in realtà ha difeso l’ex calciatore: “Nei miei 8 Mondiali e nei miei 11 Europei avrei pagato di tasca mia per avere Lele Adani come commentatore tecnico”.

Le critiche “extra Rai”, da Agresti a Grasso

Stefano Agresti, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha criticato fortemente lo stile di Adani: “Sarò anziano, ma continuo a pensare che le partite si debbano raccontare e non si debba diventare protagonisti della partita. Adani ha ceduto un po’, ha urlato all’impazzata... Da un lato c’era Rimedio misurato, dall’altro un pazzo scatenato che non si fermava. Oggi questi commentatori diventano personaggi ed esagerano”, ha dichiarato riferendosi a quanto sentito durante il commento di Inghilterra-Argentina.

Ancor più severo il re della critica televisiva, Aldo Grasso, che sul Corriere della Sera parla senza mezzi termini di un “brivido di anacronismo editoriale” per l’offerta Rai ai Mondiali 2026, con picchi di sguaiatezza dove le urla coprono la prima voce e l’epica viene ridotta a un format artificiale, privo della spontaneità tipica del grande racconto sportivo.

La replica di Adani: “Rassegnatevi invidiosi, ho appena cominciato”

Dall’altra parte della barricata, Lele Adani non fa un solo passo indietro. Intervento direttamente a Notti Mondiali su Rai 1, il commentatore ha rivendicato la totale genuinità del suo approccio: “Il calcio mi fa commuovere. Mi vengono le parole da sole e sono parole di sentimento. A volte, lo ammetto, non so nemmeno io cosa dico”.

Davanti alle furiose polemiche social e alle critiche di addetti ai lavori e politici, l’ex calciatore ha poi liquidato la questione con una delle sue classiche frasi a effetto: “Rassegnatevi invidiosi, ho appena cominciato”.