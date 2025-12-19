Lele Mora contro Fabrizio Corona per il caso Alfonso Signorini, "non parlo più, non si tradiscono gli amici"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Scritto un altro capitolo di quello che è stato definito lo “scandalo Signorini”. A parlare questa volta è Lele Mora, ex manager di Fabrizio Corona, che ha fatto scoppiare il presunto caso di un anomalo sistema di selezione dei concorrenti del Grande Fratello Vip da parte del conduttore. Lele Mora ha commentato quanto dichiarato dallo youtuber nella puntata di Falsissimo del 16 dicembre dal titolo Il prezzo del successo. Per l’ex manager, quanto fatto dall’ex re dei paparazzi non è stato corretto: “Non sarei mai andato a tradire un amico o un’altra persona”. Poi ha rivelato il motivo che lo ha portato a non parlare più con lui di recente, non vuole essere registrato.

Le critiche di Lele Mora a Fabrizio Corona

In una diretta TikTok con Viviana Bazzani e Mister Ross, riportata da Libero, Lele Mora ha parlato del caso che coinvolge Alfonso Signorini.

L’ex agente dei vip ha rivelato: “Io non avrei mai fatto una cosa del genere, non sarei mai andato a tradire un amico o un’altra persona, sono dei tradimenti”.

ANSA Alfonso Signorini coinvolto in uno scandalo mediatico dopo la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona

“Fabrizio ha potuto avere certe cose da far uscire, perché c’è chi si vende per lui e riporta tutto” ha spiegato.

Infine ha anche rivelato di non parlare più con Fabrizio Corona: “Cerca ogni tanto di chiamarmi, ma io a questo punto non gli risponderò più, perché so che registra tutto e cerca di farmi parlare, tirarmi fuori cose”.

In merito a quanto detto sul presunto scandalo Alfonso Signorini a Falsissimo, Lele Mora ha inoltre aggiunto: “Fabrizio Corona non è un ragazzino, sa come tutelarsi”.

Il caso Signorini

In una puntata del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto metodo per i casting del Grande Fratello Vip.

Nel video, l’imprenditore ha rivelato che Alfonso Signorini avrebbe chiesto presunte prestazioni sessuali a diversi aspiranti concorrenti del reality.

A Virgilio Notizie, in un’intervista precedente alla puntata di Falsissimo, Antonio Medugno aveva negato di essere sceso a compromessi.

In merito alle accuse, il conduttore ha dichiarato al Corriere della Sera: “Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali”.

Intanto, si parla di un possibile cambio di conduzione al Grande Fratello VIP.

Il rapporto tra Lele Mora e Fabrizio Corona

In un’intervista rilasciata ad ottobre 2016 al Corriere della Sera, Lele Mora aveva raccontato il suo rapporto con Fabrizio Corona.

“Mi ha frequentato, ha colto la mia professionalità di tanti anni, il mio lavoro e alla fine ha distrutto tutto. È un bullo che non balla, bello e dannato, ma non mi emoziona più”, raccontò.

In merito ad una presunta relazione tra Lele Mora e Fabrizio Corona, spiegò: “L’ho amato molto e non ho avuto il coraggio di tenerlo nascosto, ma quello che uno fa tra i muri di casa sua è un’altra cosa. Quando lui arrivava a pranzo voleva il suo posto di fianco a me, chi c’era c’era lo faceva alzare. “Mi siedo vicino al mio amore”, diceva”.

“Fu un rapporto fortemente sentimentale all’ inizio, dopo credo mi abbia usato, mi ha spennato, quando il pollo è rimasto senza penne ha cominciato a fare la sua strada. Gli dicevo di stare attento, ma non l’ ha capito perché è malato di soldi, è una macchina da soldi, un genio del male. Non ha mai rubato, ma sapeva come prendere dalle persone” concluse in merito al rapporto con Fabrizio Corona.