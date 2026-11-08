Lele Mora ricoverato a Roma per ictus dopo lo spettacolo: "Risveglio durissimo, mi hanno strappato alla morte"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lele Mora è ricoverato da quindici giorni al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato colpito da un ictus lo scorso 24 ottobre. L’ex agente dei personaggi dello spettacolo si era sentito male prima di salire sul palco del Teatro San Filippo dell’Aquila, dove era impegnato in uno show. Nonostante il malessere, aveva deciso di esibirsi per rispetto del pubblico. Il giorno dopo, durante il viaggio in treno verso Roma, è svenuto.

Lele Mora ricoverato dopo un ictus

Trasportato al Policlinico Umberto I, Lele Mora è rimasto cinque giorni in terapia intensiva. Oggi è ricoverato nel reparto di Neurologia e ha davanti a sé un percorso di riabilitazione che durerà almeno 60 giorni. “Mi hanno strappato alla morte. Se sono ancora qui lo devo solo a Dio”, ha raccontato con un filo di voce al quotidiano Il Messaggero.

Accanto a Lele Mora ci sono la figlia Diana e don Felice, il sacerdote che Mora ha conosciuto nella comunità Exodus di Don Mazzi, dove aveva prestato servizio dal 2012. Mora era stato lì dopo l’affidamento in prova disposto dal tribunale di Milano in seguito alla condanna per bancarotta.

ANSA

Il racconto del malore

Questo il racconto della serata nei dettagli: “Ero impegnato in uno spettacolo al Teatro San Filippo, a l’Aquila, il 24 ottobre. Prima di salire sul palco mi ero sentito male. Ma sono andato comunque in scena per rispetto agli spettatori che avevano pagato il biglietto, lo show aveva registrato il tutto esaurito”.

Il racconto continua: “Il giorno dopo sarei dovuto tornare dalla mia famiglia a Verona, passando per Roma. Sul treno per la Capitale sono svenuto. Poi il buio totale, sono rimasto in terapia intensiva al Policlinico Umberto I per cinque giorni. Il risveglio è stato durissimo, ma sono felice di essere ancora vivo”.

Lele Mora ringrazia i medici e lo staff sanitario

“Viste le condizioni in cui sono entrato in ospedale so di essere stato fortunato”, ha detto Lele Mora. “E ringrazio Dio, oltre allo staff che mi ha curato. Sono persone straordinarie, dai medici alle infermiere. Mi hanno aiutato a sentirmi meno solo in tutti questi giorni”.

Commuovendosi, Lele Mora ha aggiunto come a dagli forza siano i suoi affetti più intimi: “Voglio lottare per l’affetto che devo ai miei due figli e ai nipoti. Vivo per loro”. Mora sta cercando una soluzione al fine di trasferirsi in una struttura sanitaria del Veneto, così da avvicinarsi ai suoi cari.