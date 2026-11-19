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Lele Mora è stato trasferito dall’Ospedale Umberto I di Roma, dove era ricoverato, al nosocomio Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, dove proseguirà il proprio percorso di cura e riabilitazione. Lo ha annunciato la famiglia spiegando la volontà di stare vicino ai suoi cari. L’ex agente dei vip era ricoverato in Neurologia nella Capitale a seguito di un ictus.

Il trasferimento di Lele Mora a Verona

Lele Mora era stato colpito da un ictus domenica 25 ottobre, da allora era ricoverato nell’ospedale Umberto I di Roma. Con una nota, la famiglia ha fatto sapere che è stato trasferito a Verona per stare più vicino ai suoi cari.

I familiari hanno rivelato la volontà dell’ex agente dei vip di “affrontare questa nuova fase con fiducia, serenità e determinazione, consapevole che il percorso di recupero richiederà tempo, impegno e pazienza”.

ANSA

La scelta della struttura veronese, ha spiegato la famiglia, è nata proprio dall’esigenza di consentire ai parenti, che vivono a Verona, di assistere quotidianamente Lele Mora “in questa nuova e delicata fase del suo percorso, assicurandogli la presenza, il sostegno e l’affetto dei propri cari“.

Lele Mora era stato colto da un ictus durante una tournée. Il malore improvviso lo aveva fatto svenire mentre era diretto in treno da L’Aquila a Roma, il 24 ottobre.

I ringraziamenti ai medici

La famiglia dell’agente dei vip ha ringraziato i sanitari dell’Umberto I di Roma, e in particolare il personale del reparto di Neurologia, che “con professionalità, competenza e grande umanità, si sono presi cura di lui fin dal primo momento, assistendolo durante questa prima fase così delicata”.

Ma un ringraziamento è andato anche “all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e a tutta la sua équipe sanitaria, per la disponibilità, l’accoglienza e l’attenzione dimostrate nell’organizzare il trasferimento e nel prendersi carico del suo percorso riabilitativo”.

Un “pensiero speciale“, infine, viene rivolto nella nota “a tutti gli amici, alle persone care e a quanti, in queste settimane difficili, non hanno fatto mancare la propria presenza, le visite, le telefonate e i piccoli e grandi gesti di disponibilità e affetto. Ogni attenzione, anche la più semplice, ha rappresentato e continua a rappresentare per la famiglia un sostegno prezioso”.

Come sta Lele Mora

A Il Messaggero, la figlia di Mora, Diana, ha detto che il padre è ora “più tranquillo“. Lei e il fratello Mirko per oltre tre settimane si sono dati il cambio tutti i giorni per assistere il 71enne rimasto nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I per 5 giorni.

L’agente dei vip era poi stato trasferito nel reparto di Neurologia, dove i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata. Fin dai primi giorni di novembre i parenti dell’ex agente si erano mossi per farlo riavvicinare ai suoi cari, nonostante i medici non avessero ancora sciolto la prognosi.

“Papà è partito da Roma con un’autoambulanza alle 8 di mattina, ed è arrivato intorno alle 15″ del 18 novembre ha spiegato Diana sul trasferimento nel Veronese.