Lelia Paglia, l’intervista alla Sharon dei Cesaroni: “Dietro la corazza c’è una persona molto più fragile”

A guardarla oggi, mentre racconta Sharon, il personaggio che interpreta nella serie I Cesaroni – Il ritorno, dal 13 aprile su Canale 5, viene spontaneo pensare che abbia sempre avuto quella sicurezza lì. Lo sguardo fermo, l’energia di chi sa stare al centro della scena, il modo diretto di parlare. Sharon è la ragazza che detta le regole, quella che non chiede il permesso, che si fa notare, che entra in una stanza e in qualche modo la occupa. Lelia Paglia, invece, arriva da un posto molto diverso. Dietro quella presenza forte c’è una ragazza di vent’anni che ha imparato presto che cosa significa sentirsi fuori posto. C’è una bambina cresciuta tra Hannah Montana e Batman, tra il desiderio di brillare e il bisogno di nascondersi. C’è una ragazzina che a nove anni sale su un palco e capisce di sentirsi viva solo lì sopra, e poi, subito dopo, perde quel mondo con un trasferimento che la allontana da Roma, da suo padre, dai suoi riferimenti, da quella prima idea di casa. Gli anni a Palermo sono anni difficili. Di solitudine, di rabbia, di un corpo che diventa nemico, di un dolore che non trova parole abbastanza precise per essere raccontato. A quindici anni arrivano l’anoressia, il ricovero, l’endometriosi, i diciassette chili persi, la sensazione di stare scomparendo. Ma proprio lì, nel momento più fragile, nasce anche una scelta: salvarsi. La recitazione, per Lelia Paglia, come racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non è stata soltanto una passione. È stata un modo per restare. Per dare una forma al caos. Per trasformare l’ossessione in disciplina, la rabbia in voce, la paura in presenza. Negli anni è arrivata la terapia, la danza, la pittura, il burlesque vissuto come riappropriazione del corpo e non come provocazione. È arrivata la consapevolezza che si può essere forti senza smettere di essere fragili. Oggi Lelia Paglia è una delle presenze più interessanti della nuova stagione de I Cesaroni. Ma quello che colpisce davvero, ascoltandola, non è soltanto il talento. È la lucidità con cui riesce a raccontare le proprie ferite senza nasconderle e senza compiacerle. Come se avesse capito che non bisogna smettere di avere paura per imparare a stare al mondo. Bisogna soltanto trovare un modo per attraversarla.

Chi è Sharon per Lelia Paglia?

“Per costruire Sharon mi sono ispirata a due ragazze che conoscevo al liceo. Mentre studiavo il personaggio e cercavo di capire quale carattere, atteggiamento ed energia potesse avere, mi sono venute in mente proprio loro. Sono stata bocciata al primo anno di liceo e sono andata a frequentare una scuola privata. In quella classe ho ritrovato, tra le altre persone, queste due ragazze che conoscevo già perché frequentavano il mio stesso istituto. Una era estremamente bella, ma aveva un atteggiamento molto mascolino. Camminava in un certo modo, aveva una voce più bassa, più dura, e soprattutto era una di quelle persone che se la cavano da sole: quando qualcosa non le andava bene, non aveva problemi a reagire, anche in modo molto deciso. L’altra, invece, era diversa: aveva anche lei un atteggiamento un po’ rozzo, passatemi il termine, ma era molto più frivola, superficiale e altezzosa. Aveva meno quella componente ‘tosta’ e più quella della ragazza che vuole apparire. Mi piaceva l’idea che Sharon avesse entrambe queste anime. Da una parte è una ragazza molto dura, una che non si lascia mettere i piedi in testa, che se si arrabbia diventa subito aggressiva e diretta, con un’energia quasi maschile molto forte. Dall’altra parte, però, quando è tranquilla, nei suoi momenti migliori, Sharon sa essere anche molto leggera e dolce. Per me Sharon è una ragazza che, dietro la maschera da bulletta, da capetto, da persona che vuole farsi rispettare e a cui nessuno deve permettersi di dire nulla, nasconde in realtà una fragilità enorme. Credo che abbia costruito questa corazza perché probabilmente ne aveva bisogno. Sotto, però, c’è una persona molto più sensibile e dolce di quanto lasci vedere”.

In che cosa Sharon le somiglia? Quali aspetti sente vicini a sé e quali, invece, non le appartengono per nulla?

“Sicuramente Sharon è molto sicura di sé e io non lo sono. Anzi, quando andavo al liceo e avevo la sua età, non riuscivo neanche lontanamente a nascondere le mie insicurezze come riesce a fare lei. In realtà tutti abbiamo fragilità e insicurezze, quindi le ha anche Sharon. Lei, però, dà proprio l’impressione che tutto le scivoli addosso. Sembra una ragazza talmente sicura di quello che pensa, dice e fa da non porsi nemmeno il problema. Trovo che questa sia una grande risorsa, perché spesso passiamo il tempo a chiederci che impressione abbiamo fatto, perché abbiamo reagito in un certo modo o se avremmo dovuto dire qualcosa di diverso. Sharon, invece, è istintiva, impulsiva, una testa calda. Fa subito la prima cosa che le viene in mente e non si ferma troppo a riflettere. Da questo punto di vista è molto lontana da me. Tuttavia, credo che ci assomigliamo molto nel fatto che entrambe tendiamo a mostrare una maschera: quella di una persona che sembra non lasciarsi abbattere da nulla e che appare sempre in controllo. Poi, nella vita privata, emergono le fragilità. Per esempio, sono una persona molto diffidente. Quando conosco qualcuno può sembrare che dia subito confidenza, ma in realtà impiego molto tempo prima di aprirmi davvero. Ho bisogno di capire chi ho davanti, com’è fatto e se posso sentirmi tranquilla. Anche questo, in fondo, è uno schermo di protezione. Per quanto riguarda il giudizio degli altri, sarebbe ipocrita dire che non mi riguarda. È un aspetto a cui penso spesso. Ultimamente mi domando molto come vengo percepita e se l’immagine che ho di me stessa coincida davvero con quella che gli altri hanno di me. Sharon non si pone affatto questo problema: non si fa nemmeno la domanda. Io, invece, sì, purtroppo”.

Ha imparato a capire che, quando per lavoro arriva un no, quel rifiuto non riguarda Lelia come persona, ma eventualmente il personaggio che potrebbe interpretare?

“Da questo punto di vista credo di essere abbastanza professionale. Già dai primi rifiuti ricevuti nel lavoro mi sono detta che il problema non ero io. Semplicemente, magari, non ero il personaggio giusto. All’inizio forse pensavo di non essere abbastanza brava. Crescendo e facendo più esperienza, però, ho capito che spesso non dipende da te. Magari cercano una persona diversa, si aspettano qualcos’altro oppure il personaggio non ti si adatta. Penso che, alla fine, il ruolo giusto arrivi. Non è nemmeno qualcosa per cui bisogna sforzarsi troppo. Quando un personaggio è giusto, lo senti: ti calza a pennello e basta. Per esempio, nel mio caso, con I Cesaroni sentivo che Sharon mi stava bene addosso. Era un personaggio in cui riuscivo a entrare in modo naturale, senza forzature”.

US: Roberto Puntato / MN Comm / Mediaset

Com’è entrata la recitazione nella sua vita? Il primo provino è arrivato quando aveva 9 anni. Ma c’era già prima la consapevolezza di voler fare questo lavoro oppure era soltanto un sogno?

“Da piccola ero completamente ossessionata da Hannah Montana e, più in generale, da tutti i programmi di Disney Channel. Guardavo quei ragazzi che sapevano fare tutto: cantavano, ballavano, recitavano. Avrei voluto tantissimo far parte di quel mondo. Da bambina passavo molto tempo da sola, perché mia madre partiva spesso per lavoro e mio padre non ha mai vissuto con me. Così io e i miei fratelli stavamo spesso con le babysitter. Di conseguenza trascorrevo interi pomeriggi davanti alla televisione e avevo quasi la sensazione di essere cresciuta insieme ai ragazzi che vedevo sullo schermo. Li osservavo e pensavo che avrei voluto essere come loro. Forse all’epoca non avevo ancora la consapevolezza di voler fare l’attrice nello specifico, ma sapevo di voler intraprendere qualcosa di artistico. Mi piaceva muovermi, creare, inventare: ho sempre avuto una vena artistica molto forte. Infatti, a cinque anni, quando mi chiedevano che lavoro volessi fare da grande, rispondevo che volevo diventare una star. Naturalmente non sapevo nemmeno che cosa significasse davvero, ma per me quella parola racchiudeva tutto: il canto, la recitazione, il ballo, il cinema”.

E poi?

“Crescendo ho sviluppato una passione molto forte per il cinema. Guardavo tantissimi film e, verso i 12 o 13 anni, avevo capito che forse mi sarebbe piaciuto fare la regista. Poi mi sono chiesta come si diventasse registi. Da persona che non ama perdere tempo, ho pensato che il modo più veloce e accessibile per entrare in quel mondo fosse iscrivermi a una scuola di recitazione. Così, a 16 anni, mi sono iscritta a una scuola di recitazione professionale. Ero la più piccola di tutti, perché teoricamente bisognava essere maggiorenni. Gli altri avevano tra i 18 e i 33 anni, mentre io ne avevo 16. La mattina andavo a scuola e il pomeriggio, fino alle nove di sera, frequentavo questa scuola di recitazione. Lì è stato tutto molto naturale. Ho iniziato a pensare che forse mi piacesse davvero anche fare l’attrice. Poi, eventualmente, si sarebbe visto se un giorno avrei fatto anche la regista”.

In quel momento che cosa è cambiato? Che cosa l’ha spinta a capire che la recitazione poteva essere la sua strada?

“La possibilità di esprimermi e di dare spazio a parti della mia personalità che, nella vita di tutti i giorni, tendevo a trattenere. Ho sempre avuto una personalità molto esuberante. Da piccola mi dicevano spesso che ero strana, che avevo un modo di scherzare molto vivace e particolare. Poi, però, quando hai 13 o 14 anni, vuoi soltanto essere quella più ammirata, vuoi sentirti accettata e finisci per omologarti, per adattarti agli altri. La recitazione, invece, mi piaceva proprio perché lì dimenticavo tutto questo. Non era importante essere uguale agli altri. Anzi, potevo essere me stessa, esagerare, fare quello che volevo. È stato allora che ho capito che era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Per me, la recitazione è stata terapeutica”.

Come?

“Non ho mai avuto un buon rapporto con il mio corpo. È una difficoltà che mi porto dietro da sempre. Tra i 10 e i 15 anni ho alternato periodi di dieta a periodi di abbuffate. Poi, a 15 anni, ho iniziato a sviluppare un disturbo alimentare: mi sono ammalata di anoressia, ho perso 17 chili e l’anno successivo sono stata ricoverata. Ho sviluppato un senso di controllo e un’ossessione enorme nei confronti del mio corpo, del mio aspetto, della pelle, dei lineamenti: ero completamente ossessionata dall’estetica. Il ricovero, però, mi ha fatto riflettere moltissimo. Mi sentivo molto sola, anche perché ogni giorno mi dicevano che sarei uscita il giorno dopo e invece non accadeva mai. In quel periodo ho capito che stavo perdendo la vita dietro a queste ossessioni. Ho capito che un giorno sarei cresciuta, avrei lavorato, avrei dovuto affrontare la vita adulta e che tutto questo non era davvero importante: mi stava soltanto togliendo energie. È allora che mi sono detta che volevo fare cinema. Non mi importava di essere minorenne, di avere 16 anni o di dover pensare alla scuola e alla maturità. Al liceo continuavo ad andarci, ma intanto volevo anche costruirmi qualcosa per il futuro. Per questo mi sono iscritta alla scuola di recitazione. La recitazione mi ha aiutata tantissimo, perché mi ha fatto capire che l’aspetto estetico non è tutto. Sono molto più importanti la personalità, il modo in cui ci si rapporta agli altri, ciò che si ha da dire e da raccontare. Il corpo è soltanto il mezzo attraverso cui passa tutto questo”.

Lei racconta il percorso della malattia come legato a una questione estetica, però sappiamo bene che dietro non c’è soltanto questo. Qual era il malessere profondo che si nascondeva dietro?

“Credo che sia importante parlarne, perché altrimenti sembra sempre un tabù e chi lo vive si sente sbagliato, quando invece è una sensazione che moltissime persone hanno provato. Sono in terapia da sei anni con una psicologa che mi ha conosciuta proprio durante il periodo dei disturbi alimentari e, quindi, abbiamo avuto molto tempo per lavorare su tutto questo. Siamo risalite al fatto che, in realtà, fin da bambina ho sempre sviluppato forme di autolesionismo, che poi si sono manifestate in modi diversi. Per esempio, quando ero molto piccola ero inappetente. E lì capisci che forse non si tratta soltanto di una bambina che mangia poco, ma di qualcuno che sta cercando di comunicare un disagio di cui non è nemmeno consapevole. Mi grattavo fino a sanguinare per lo stress oppure mi strappavo le pellicine delle labbra. Erano tutti comportamenti compulsivi. Poi, a 12 anni, quando con mia madre mi sono trasferita a Palermo, sono diventata un’autolesionista consapevole. Compravo lamette da barba e mi tagliavo le braccia o le gambe. Ancora oggi porto i segni di quel periodo. Per un certo tempo ho anche pensato di cancellarli con il laser, perché dopo qualche anno avevo iniziato a vergognarmene. Oggi, invece, vivo serenamente il mio passato, perché fa parte della mia storia. Anzi, ringrazio quella parte di me che ha deciso di esistere, perché altrimenti oggi non sarei la persona che sono. Una grande spinta verso tutto questo è arrivata sicuramente anche dal rapporto con mio padre”.

Ovvero?

“È sempre stato un uomo molto ‘distaccato’. Non abbiamo mai vissuto insieme e, di conseguenza, non abbiamo mai avuto davvero la possibilità di costruire un rapporto forte tra padre e figlia. Sembravamo quasi degli estranei. Probabilmente non riusciva a trovare un modo per entrare davvero in contatto con me. Forse perché ero una bambina, una figlia femmina, e non sapeva bene come relazionarsi. Mi portava sempre fuori a pranzo o a cena e, di fatto, il nostro rapporto ruotava sempre attorno al cibo. Credo che il mio rapporto problematico con il cibo e la dipendenza che ho sviluppato nei suoi confronti siano nati anche da lì. Quando poi ho assecondato il disturbo, perché a un certo punto ho dovuto guardare in faccia il fatto di essere malata, anche se non volevo davvero accettarlo, per me era quasi un superpotere. Ero fiera di avere l’anoressia. Era come il superpotere della ragazza magrissima; era qualcosa che avevo io e che gli altri non avevano. Era come dimostrare a tutti quanto fossi forte, quanto riuscissi a controllarmi da sola, quanto fossi capace di diventare la versione di me stessa che volevo essere. Mentre gli altri avevano bisogno di fare colazione, pranzo e cena, io no. Mi sembrava quasi una dimostrazione di forza, di autocontrollo, di superiorità. In realtà stavo morendo dietro tutto questo. Quindi sì, penso che volessi sentirmi accettata, amata e che avessi bisogno di una forma di controllo sulla mia vita che sentivo di non avere. E il mezzo più semplice era il proprio corpo. Era chiudersi al mondo”.

Attraverso la terapia ha avuto modo anche di confrontarsi con suo padre su questo aspetto?

“Non vorrei che lui apparisse come il nemico della situazione: non l’ho mai colpevolizzato. Magari non mi dava ciò di cui avevo bisogno, ma il suo modo di amarmi c’era. È qualcosa che, però, riesci a riconoscere soltanto quando maturi un po’. Non sono mai riuscita davvero a parlarne fino in fondo con lui. Ho provato ad avere dei confronti, ma purtroppo i genitori spesso non vogliono vedere. Credo che abbiano iniziato a rendersi conto che non volevo semplicemente dimagrire soltanto quando mi hanno ricoverata”.

Chi ha sofferto di anoressia sa che, a un certo punto, nella mente si insedia una specie di voce che non sembra più nemmeno la propria. Riesce ancora oggi a riconoscerla?

“A volte riesco a riconoscerla e altre no. Per esempio, ancora oggi non riesco a pesarmi. Mi peso soltanto quando vado dalla nutrizionista e le chiedo sempre di non dirmi il numero sulla bilancia, perché non voglio saperlo. Oppure ho sviluppato una dinamica che mi accompagna ormai da cinque anni: se mi guardo troppo allo specchio e mi concentro troppo sul mio riflesso, mi si annebbia la vista. Non riesco ad avere una percezione reale del mio corpo. Spesso devo prendere il telefono e filmarmi mentre cammino avanti e indietro, perché ho bisogno di capire come vengo percepita dall’esterno. Non riesco davvero a capire quanto sono magra o quanto sono robusta. Dal punto di vista alimentare riesco abbastanza a tenere tutto sotto controllo, però mi sono rimasti una serie di trigger che non so se spariranno mai. E per me va bene così. Credo di poter convivere con tutto questo, perché purtroppo penso che, quando si sviluppa un disturbo alimentare, sia molto difficile sradicarlo completamente. Rimane”.

Lo specchio di casa continua a restituirle un’immagine distorta?

“Lo specchio di casa è tremendo, perché si carica di tutte le esperienze emotive vissute guardandosi lì dentro. Diventa quasi un’abitudine vedersi in modo sbagliato in quello specchio preciso. È un po’ come stare dentro una casa degli specchi. Chi non ha vissuto tutto questo fa fatica a capirlo davvero. Le persone magari pensano che tu sia pazza. Eppure, succede davvero: la tua vita ruota intorno a quello anche nelle abitudini più stupide. Per esempio, avevo rallentato talmente tanto il metabolismo che, se una sera decidevo di uscire, divertirmi e bere qualcosa, significava che non potevo mangiare. La cena diventava l’alcol. Non funzionava più niente. Arrivavo a mangiare una banana e bere un caffè al giorno. Tra l’altro, nello stesso anno, mi è stata diagnosticata anche l’endometriosi. Mi sono ritrovata ricoverata due volte a distanza di pochissimo tempo. Ho scoperto l’endometriosi grazie alla mia insistenza, perché ho continuato a chiedere alla ginecologa di farmi alcuni esami che inizialmente non voleva prescrivermi, dato che aveva sottovalutato la situazione. Poi, però, dall’ecografia è emerso che soffrivo di endometriosi. Mi hanno spiegato che non esiste una vera cura. Mi hanno detto che forse avrei potuto tenerla sotto controllo con la pillola anticoncezionale. Ma io, con i disturbi alimentari di cui soffrivo in quel periodo, all’idea di assumere la pillola ho reagito subito negativamente. Poi però, sei mesi dopo, mi è scoppiato un follicolo emorragico e stavo avendo un’emorragia interna. Da quel momento ho dovuto iniziare per forza un trattamento con anticoncezionali a base ormonale”.

Lei è anche una performer di burlesque: è una risposta a quel periodo?

“Avendo sempre avuto molti problemi con il mio corpo e con la mia immagine, avevo bisogno di trovare una dimensione in cui potessi amarmi e apprezzarmi. Credo di avere un istinto guidato da molta passione, da tanta creatività e anche da una componente che a volte si esprime attraverso l’eros. Quindi volevo capire che cosa sarebbe successo se ci avessi provato. Sono andata a fare una lezione quasi per caso e poi mi sono resa conto che il burlesque era molto più vicino al teatro e alla danza di quanto immaginassi. Non era un semplice spogliarello volgare, come spesso si pensa. Lì ho capito che c’era arte, che c’era una coreografia. In realtà, la seduzione e la componente sessuale non sono il fulcro. Sono soltanto il mezzo attraverso cui costruisci tutto il resto. È stato un amore molto naturale, quello che ho iniziato a provare per quest’arte. Fra l’altro, a ottobre sono stata a Sarajevo perché abbiamo partecipato a un festival con il gruppo con cui ho creato questo numero, che si chiama ‘Le Lampadine’, perché siamo tutte vestite da lampadina. Sono molto contenta anche di questo aspetto della mia vita, perché vedo che pure lì, in modo del tutto inaspettato e spontaneo, sto iniziando a costruire qualcosa di serio e concreto”.

Se dovesse raccontarsi oggi, per come si sente adesso, che persona direbbe di essere? Ambizione e successo che posto occupano?

“Questa è una domanda molto difficile. Credo di essere una persona che si pone molte più domande rispetto a prima. Mi sto mettendo moltissimo in discussione e sento di volermi affidare sempre di più al mio istinto, ai miei impulsi, alle mie sensazioni. Non voglio più lasciare che la vita mi venga sottratta da situazioni che non mi appartengono e che non fanno davvero parte di me. Per me l’ambizione è sicuramente fondamentale. Credo che, se una persona non è ambiziosa, non si stia godendo la vita fino in fondo. Per quanto riguarda il successo, invece, penso che lo scoprirò vivendo. Magari oggi potrei dirle che il successo sarebbe vincere l’Oscar. Però un giorno potrei capire che, per me, il successo significa avere una casa in campagna, una fattoria piena di animali ed essere felice così. Oppure potrebbe essere semplicemente interpretare ruoli che mi piacciono, che mi stimolano, che mi incuriosiscono. Secondo me, il successo è soprattutto essere fieri di se stessi”.

Roma, dopo gli anni vissuti quasi forzatamente in Sicilia, è il posto in cui sente di appartenere?

“Sì. Ho imparato ad apprezzare davvero Roma quando sono andata a vivere a Palermo. Mi piace il modo di fare dei romani, mi piace la confidenza che riescono a darti. Anche se sono molto diffidente, in realtà mi piace sentirmi a mio agio con le persone e Roma offre questa possibilità. Mi piace che sia una grande città, piena di arte, cultura e storie: amo Roma. Forse mi piacerebbe anche provare a vivere a Berlino per un periodo della mia vita, perché ho scoperto che mi piace molto anche Berlino. Però sono molto felice di stare qui. Credo di aver ritrovato una parte di me stessa che si sentiva incompresa quando vivevo in Sicilia. Alla fine, però, il problema non è mai il posto in cui vivi, ma le persone che incontri”.

Come hanno reagito i suoi genitori alla sua scelta di recitare?

“Mia madre ha sempre creduto in me. Oggi è la mia prima sostenitrice. Mi incoraggia in tutto quello che faccio. A mio padre, invece, all’inizio, per convincerlo a lasciarmi frequentare questa scuola di recitazione, abbiamo dovuto dire che si trattava soltanto di un’attività extrascolastica, una specie di passione. Poi, quando a 18 anni gli ho detto chiaramente che volevo fare l’attrice, non l’ha presa molto bene. Lui fa il medico e avrebbe voluto lasciarmi il suo studio. Avrebbe voluto che facessi medicina come lui. Quindi ci ha messo un po’ di tempo. Adesso, però, vede che sta diventando una strada seria, che piano piano stanno arrivando i primi traguardi. Non è entusiasta al cento per cento, ma si fida di me”.

Qual è l’aspetto che la spaventa di più di questo lavoro?

“Forse la paura più grande è quella di non essere scelta, l’idea di aspettare per un tempo indefinito e di non essere mai scelta. Poi c’è anche tutta la fatica che ruota attorno al set. Per me la parte più difficile non è recitare o fare bene il mio lavoro: la parte più pesante è tutto il resto. Sul set, non hai mai un momento di privacy. Sei sempre circondata da tante persone, vieni spostata continuamente da una parte all’altra, dal camerino ai costumi, devi cambiarti ovunque, magari anche in mezzo alla strada. E devi sempre ricordarti di essere gentile con tutti, di ringraziare tutti, perché basta dimenticarsene una volta e subito rischi di passare per maleducata. A un certo punto esaurisco le energie sociali. Ho bisogno di staccare, di stare un po’ da sola, di recuperare le forze”.

Quando non lavora o studia, come occupa il tempo libero?

“Sono una grandissima amante dei film horror fin da quando ero piccola. Quindi, mi piace moltissimo andare al cinema, soprattutto se c’è un bel horror. Poi mi alleno molto. Faccio yoga, burlesque e altre lezioni di danza. Dipingo molto e leggo tantissimo. Sono queste le attività a cui mi dedico nel tempo libero”.

Cosa dipinge?

“Ho scoperto di amare la pittura grazie al mio ex fidanzato, perché anche lui dipingeva molto. Dipende sempre da come mi sento in quel momento. Cerco di rappresentare il mio stato d’animo. A volte dipingo figure, altre volte realizzo quadri più astratti, altre ancora immagini figurative molto forti. La pittura, un po’ come la scrittura, racconta molto più di quanto vogliamo dire”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“Ieri ho mangiato un kebab. E già questo, per me, è un gesto di tenerezza. Però credo che il vero gesto di tenerezza che mi sono concessa sia stato smettere di colpevolizzarmi per tutto. Sto cercando di accettarmi un po’ di più per quella che sono. È un percorso che va avanti da quasi un anno e ne sono molto contenta. Se sul set mi fanno una foto e penso di sembrare grassa, pazienza. Se qualcuno pensa che io sia grassa, non mi interessa. Se mentre faccio burlesque ho una posa sbagliata, va bene. Oppure, se ho voglia di mangiare un kebab, va bene farlo. Sono questa, sono fatta così: non c’è bisogno di colpevolizzarsi per tutto. Vorrei semplicemente imparare a prendermi un po’ meno sul serio. Se qualcuno mi giudica, forse è più un problema suo che mio. So come sono, so che mi piaccio. Se ricevo una critica costruttiva, la ascolto. Ma non posso vivere la mia vita in funzione di quello che vorrebbero gli altri. Se dovessi passare la vita a concentrarmi su ciò che non va bene per qualcuno, non vivrei più”.

Con I Cesaroni arriveranno anche molte critiche, soprattutto sui social. È pronta?

“Sì, è vero. A volte si sottovaluta quanto le persone possano essere cattive: non te lo aspetti mai davvero finché non leggi certe parole. Ci sono commenti che fanno così male da farti pensare che chi li ha scritti ci abbia riflettuto davvero prima di pubblicarli. Quindi sì, da questo punto di vista devo prepararmi mentalmente. Cercherò di non dare troppo peso a quello che verrà scritto. Anche perché, se il personaggio dovesse risultare antipatico, sarebbe ancora peggio: finirebbero per confondere Sharon con me. Per fortuna Sharon all’inizio si presenta come un personaggio un po’ antagonista, negativo, ma poi, come succede spesso nelle serie, nessuno è davvero cattivo fino in fondo. Dal terzo episodio in poi emerge anche il suo lato migliore. Quindi spero che, vedendo quella parte di Sharon, il pubblico possa affezionarsi a lei”.