Lem Teku al fianco di Kevin Spacey in Minimarket: “Recitare è come giocare, e io voglio continuare a farlo”

C’è un punto, durante questa intervista per Virgilio Notizie, in cui Lem Teku dice: «Sogno di poter continuare a giocare». Lo dice con la leggerezza di chi ha fatto pace con il proprio desiderio, ma anche con la lucidità di chi ha imparato presto che, per poter giocare sul serio, bisogna prima conquistarsi il diritto di stare in campo. E non è affatto scontato. Attrice, italiana, nata da madre etiope, Lem Teku porta nel suo percorso tutto ciò che la società spesso cerca di semplificare in una parola sola: “seconda generazione”. Ma è lei stessa a mettere in discussione quella definizione, spiegando come l’identità – nel suo caso come in quello di molti – sia un dialogo costante tra ciò che si è, ciò che si sente, e ciò che gli altri decidono di vedere. Non basta dirsi italiani: serve, a volte, rivendicarlo. E quando il corpo che abiti non corrisponde all’immaginario dominante, anche il mestiere dell’attore – che dovrebbe offrire mille vite – si restringe. Fino a diventare gabbia. Con intelligenza e sincerità, Lem Teku racconta il lavoro, le sue fatiche invisibili, le attese che nessuno paga, le risate che l’hanno ferita e quelle che invece l’hanno salvata. Parla del corpo come strumento, dell’arte come casa, della libertà che si scopre quando finalmente si capisce dove si sta bene. Non c’è nessuna posa, nessun compiacimento. Solo il racconto onesto di cosa significhi voler essere riconosciuta non per qualcosa, ma in quanto artista. In Minimarket, la serie con Kevin Spacey disponibile dal 26 dicembre su RaiPlay, Lem Teku interpreta Samadi, una giovane srilankese, fidanzata del protagonista, piena di sogni, tentativi e ingenuità. Un personaggio comico, ma mai ridicolo. Che fa ridere perché è vero. E in fondo anche Lem Teku è così: profondamente autentica. Che racconta se stessa per intero, senza mai usare la fatica come scusa né come bandiera. Solo come parte del cammino.

Com’è stato per lei entrare nel mondo così surreale e affollato della serie Minimarket?

“Mi sono ritrovata catapultata in un micro-universo che, in fondo, conosciamo tutti: quello dei minimarket che vediamo ogni giorno per strada. Quelli dove magari ti fermi al volo per prendere qualcosa all’ultimo minuto. Ecco, io ero lì dentro, in quei posti che fanno parte della quotidianità di tutti, soprattutto nelle grandi città, dove ce n’è uno sotto casa, sempre aperto, sempre disponibile. Trovarmi sul set, circondata da prodotti, detersivi, deodoranti, scaffali disordinati e prezzi strani, è stato surreale. Ma anche molto divertente. E poi c’era tutta la parte musicale: la serie è piena di riferimenti musicali che ti fanno scattare dei flashback, mentre vedi queste famiglie che si incrociano e si intrecciano dentro un minimarket. È stato assurdo e allo stesso tempo bellissimo: una miscela di realismo e stranezza che mi ha coinvolta subito”.

Lei interpreta Samadhi, la fidanzata di Manlio, il protagonista. Come l’ha costruita? Come se l’è raccontata dentro di sé?

“Samadhi è una ragazza a cui mi sono affezionata tantissimo, anche perché in alcuni aspetti mi sono rivista in lei. È nata e cresciuta in Italia, quindi è italiana a tutti gli effetti, ma porta dentro di sé l’eredità della cultura dei suoi genitori. È una ragazza di seconda generazione, con sogni grandi, a volte anche più grandi di lei, ma con un’ingenuità dolcissima. Il suo sogno è diventare un’influencer. Ma non è un’aspirazione spinta dall’arrivismo, non è calcolata: è una ricerca autentica di bellezza. E non parlo della bellezza patinata, ma di quella che nasce dallo sguardo puro con cui Samadhi guarda il mondo. Lei prova a unire due mondi: quello delle sue origini e quello della sua passione per la moda, per l’estetica, per tutto ciò che sente come bello. Prova a diventare un’influencer srilankese, anche se spesso i risultati sono disastrosi. Ma ci crede con tutte le sue forze. E questa perseveranza, questo continuo tentare, è proprio il motivo per cui le voglio bene. Samadhi non si arrende mai. Anche quando sbaglia, lo fa con sincerità”.

Lei si rivede nell’etichetta “italiana di seconda generazione”? Oppure non sarebbe meglio che si dicesse semplicemente “italiana”?

“Per tanto tempo, io dicevo solo ‘italiana’, perché è quello che sono. Però ho capito, con il tempo, che alla società spesso non basta. Mi hanno insegnato – o forse è meglio dire ‘mi hanno abituata’ – a usare l’espressione ‘seconda generazione’. Non perché io la senta mia, ma perché è diventato quasi necessario per farsi capire da chi fa fatica ad accettare che una ragazza come me, nata qui, cresciuta qui, possa essere semplicemente italiana. Da più piccola mi arrabbiavo con questa definizione. Mi chiedevo: ‘Perché devo dire seconda generazione? Che senso ha?’. Ma poi ho capito che, anche se non mi piace, sottolineare certe cose può essere uno strumento per far arrivare un messaggio. Non è questione di accontentarsi: è una forma di dialogo. Un modo per farsi ascoltare anche da chi, altrimenti, resterebbe fermo sui suoi pregiudizi. E oggi penso che, se quell’etichetta può aiutare qualcuno a capire meglio, allora magari vale la pena usarla, almeno finché non sarà più necessaria”.

Capisco bene. Io stesso mi dico italiano di seconda generazione: sono nato e cresciuto qui, quindi perché dovremmo sempre specificare? Mio nipote, da piccolo, diceva: “Ma qual è la differenza? Che li vedono più colorati? Ma anche noi siamo colorati!”. E quando mi dicono “bianco”, penso: se uno è davvero bianco, vuol dire che è morto…

(Ride, ndr) “È vero! Sono d’accordo. Ma sa cosa succede? Quando ci tieni davvero a far passare un messaggio, cerchi ogni modo possibile per riuscirci. Cerchi gli strumenti, anche quelli che non ami. Forse è questo che mi ha spinta a cambiare approccio. Anziché girarmi dall’altra parte e dire ‘vabbè, non mi capiscono’, ho sempre provato a spiegare le cose. Magari in un altro modo, con più pazienza. Perché, alla fine, se riesci a comunicare, è già una piccola vittoria”.

Torniamo alla comicità. Minimarket fa ridere, e far ridere è difficilissimo. Molto più che far piangere. Come ha affrontato lei la costruzione comica di Samadhi?

“Non ho fatto un lavoro ‘mirato’ per far ridere. Non ho mai pensato ‘ora faccio una cosa comica’.

Quello che mi ha fatto ridere fin da subito, e che ho cercato di portare in scena, è l’ingenuità di Samadhi. Anche solo leggere la sceneggiatura mi faceva sorridere. Samadhi è così ingenua che, quando si scontra con altri personaggi molto diversi da lei, succedono cose surreali. E lì scatta il sorriso. La sua ingenuità diventa comica perché è autentica. Io ci ho creduto profondamente in ogni cosa che diceva. E penso che sia stato proprio questo a funzionare: non ho cercato la risata, ho cercato la verità del personaggio. Poi, se fa ridere, benissimo”.

E, più in generale, cosa la fa ridere nella vita?

“Beh, io rido di tutto. Davvero. Ho un amico, Valerio, che mi fa ridere appena lo vedo. Lui è uno che crede in tutto quello che dice, anche quando sono cose assurde. Ma ci crede così tanto, con così tanta convinzione, che io scoppio a ridere. Lui si offende pure, mi dice ‘ma ti sembro un pagliaccio?’, e io: ‘No! Ma sei così vero che mi fai ridere!’. Ecco, credo che la verità del surreale sia la cosa che più mi fa ridere”.

Chi è stata la prima persona che si è messa a ridere quando, da adolescente, ha detto: “Voglio fare l’attrice”?

“Una mia amica. Me lo ricordo ancora. Credo sia successo perché, quando dici che vuoi fare un mestiere artistico, spesso non vieni preso sul serio. Non viene visto come un lavoro vero, come un mestiere. È considerato un hobby, una cosa che fai per divertirti, qualcosa di temporaneo. Quindi capisco anche la sua reazione, anche se ovviamente ci rimani male”.

Quella risata l’ha frenata o, al contrario, le ha dato la spinta per dimostrare che ci credeva davvero?

“Mi ha dato benzina. Totale. È proprio nel mio carattere: quando qualcuno dubita di me, io vado ancora più dritta per la mia strada. Quella risata mi ha dato ancora più coraggio. Mi ha fatto riflettere su quanto ci tenessi davvero. Quando qualcuno non ti sostiene, all’inizio magari ci rimani male, è naturale. Ma poi ti fermi a pensare: ‘Lo voglio davvero? Sono pronta a sentirmi dire queste cose?’. E, se la risposta è sì, se riesci ad andare oltre e a sentire che quella scelta è più importante del giudizio degli altri, allora capisci che quella è davvero la tua strada. Quindi sì, alla fine, ringrazio quelle risate”.

E lei, Lem, perché voleva fare l’attrice?

“La verità è che me ne sono accorta tardi. Ho sempre avuto una passione per l’arte in generale, guardavo tutto con gli occhi a cuoricino, ma la consapevolezza vera è arrivata dopo. Ho fatto un provino per entrare in una scuola, e lì è scattato qualcosa. Mi sono innamorata di questo lavoro, perdutamente. È come se avessi trovato un posto nel mondo. Un posto dove sentirmi a casa. E per me ‘sentirsi a casa’ non è una cosa banale. Io ho sempre detto: se un giorno avrò la fortuna di trovare qualcosa che amo davvero, allora vorrò battermi per poterla fare. Perché trovare una cosa che ti fa sentire a casa non è scontato. Tante persone cercano tutta la vita qualcosa che li appassioni, un lavoro che li faccia stare bene, qualcosa da amare. Quindi, quando ho capito che per me era questo, ho sentito anche una sorta di gratitudine. È come una forma di libertà: sapere qual è il tuo posto ti rende più libero”.

Cos’è che non le dava questa sensazione di “casa” prima di scoprire la recitazione?

“Non lo so spiegare bene. È sempre stata una sensazione. Prima lavoravo in uno studio commercialista, per farle capire quanto fossi lontana da questo mondo. Ma sentivo che qualcosa non tornava. Quando mi confrontavo con le persone intorno a me, vedevo che tutti cercavano qualcosa ma erano tutte cose che io non cercavo. Non perché fossero sbagliate o inutili, ma perché non erano le mie. Non capivo perché non mi bastasse quello che sembrava bastare agli altri. Non capivo perché le scelte più comuni, quelle ‘giuste’, quelle lineari, non mi venissero naturali. Era come se non ci vedessi la bellezza. E poi ho capito: era perché non era il mio. Era il percorso di qualcun altro, non il mio”.

E la prima volta che è salita su un palco da professionista o semi-professionista, che cosa ha provato?

“Me lo ricordo benissimo. Ricordo di aver mandato un messaggio in camerino a due mie amiche. Scrissi: ‘Oggi sono felice’. Era una sensazione di libertà assoluta. Come se avessi sempre cercato qualcosa e finalmente fosse lì, davanti a me. Non era una di quelle cose che una volta ottenute ti deludono. Non è stato: ‘Ok, ce l’ho, adesso voglio altro’. No, io lì ho capito che ero innamorata. E quella sensazione me la tengo stretta. Cerco di alimentarla ogni giorno, perché penso che sia proprio quella a darmi la vera energia”.

È stato più importante credere in se stessa o avere qualcuno che ha creduto in lei?

“Credo che servano entrambe le cose. Io non sono mai stata una persona piena di sicurezza. Sono una che si butta, questo sì. Ma non ho mai brillato per autostima. Quindi, avere qualcuno che ti dà una possibilità – di studio, di lavoro, anche solo una chiacchierata – è importantissimo. Non credo affatto che si faccia tutto da soli. Non è vero. Credo tantissimo nell’incontro con gli altri. Nella possibilità. Poi certo, pian piano sviluppi anche delle piccole sicurezze tue. Ma ci sono cose che ancora oggi metto in discussione ogni giorno. E penso che il confronto con gli altri sia fondamentale”.

C’è stato un incontro in particolare che l’ha cambiata?

“Non uno solo. Sono state più persone, in momenti diversi della mia vita. Persone che mi hanno saputo ascoltare. Ma non solo in modo attivo: anche in modo ‘inattivo’, se così si può dire. E l’ascolto, per me, non è mai scontato. Spesso l’ascolto vero manca, è superficiale. Invece io ho avuto la fortuna di incontrare persone che, anche senza parlare troppo, mi hanno fatta sentire capita. E questo mi ha dato la libertà di esplorarmi, di esplorare la vita, sia nel lavoro che nel personale”.

I suoi genitori hanno capito subito quale fosse la sua esigenza di fare questo mestiere?

“Mia madre mi ha molto sorpresa. Lei è etiope, è cresciuta nei villaggi, viene da una realtà davvero lontana da quella occidentale. È arrivata in Italia più di trent’anni fa, quindi ero convinta che avrebbe reagito malissimo. Mi aspettavo proprio che mi dicesse: ‘Ma che stai dicendo? In che senso? Vuoi fare l’attrice?’. Invece no. Quando gliel’ho detto, la sua risposta è stata: ‘Eh certo, ma che volevi fare?’. Come se fosse ovvio. Io mi aspettavo un dramma e invece nulla. Anzi, ricordo che la prima volta che sono andata in onda in una serie su Rai Uno: mi ha guardato e mi ha risposto: ‘Ah; infatti, mi sembrava una che ti somigliava’. Non mi aveva riconosciuta: ‘Eh, ma eri diversa’. E io lì a pensare: ‘Grazie, mamma, per il sostegno!’ (ride, ndr). Poi le ho fatto rivedere la scena, e lei, vedendomi morire per copione, mi ha detto: ‘Meno male che non sei morta davvero!’. Quindi sì, alla fine mia madre non solo ha accettato subito, ma pensa anche che fosse naturale che io facessi questo mestiere. E non so spiegare il perché, ma lei è convinta così. Forse è anche perché ha un carattere molto anarchico”.

Ha parlato solo di sua madre. E suo padre?

“Papà non c’è più”.

Quanto impegno e quanta forza sono serviti – sia da parte sua che di sua madre – per andare avanti da sole, in un percorso che era nuovo per entrambe?

“Tanta. Però, allo stesso tempo, non è una situazione che ho mai vissuto con pesantezza. Anzi, la considero anche una cosa bella. Certo, ci sono stati sacrifici. Ma io sono stata fortunata: ho incontrato tante persone che mi hanno sostenuto. Per me gli amici sono una famiglia. Anche i miei ex, in passato, mi hanno supportata. Ci sono state fatiche, è vero, ma c’è sempre stata anche tanta voglia di farcela. E questo me lo ha trasmesso mia madre: è stata molto brava. E poi, ripeto: ho avuto la fortuna di incontrare anche tante persone belle. Nel mondo c’è tanto che non va, ma ci sono anche tante persone che valgono. E questo non va mai dato per scontato. A volte lo dimentichiamo”.

È vero. Le cose negative fanno più rumore, ed è per questo che sembrano sempre più grandi.

“Sì, fanno tanto rumore. Ed è proprio quel rumore che dà forza alle cose brutte. Invece bisognerebbe parlare anche delle cose belle, altrimenti le diamo per scontate. Come se ci fossero dovute. E non è così. Ci sono persone nel mondo che non sanno nemmeno cosa significhi ‘avere cose belle’. Per questo, credo che il bello vada urlato: se non lo raccontiamo, diamo troppo spazio alla bruttezza”.

Questo mestiere, ora che lo sta facendo, è come se lo aspettava o l’ha spiazzata?

“A dire la verità, non è che avessi grandi aspettative. Ho iniziato e ho lavorato subito, piccoli ruoli, certo, ma sempre andando avanti, facendo la mia gavetta. Sapevo che sarebbe stato un lavoro fatto anche di attesa e sacrificio. Come si dice: sul set ti pagano per aspettare. Ma anche nella vita aspetti, anche se non ti pagano. Aspetti una telefonata, un’opportunità, un sì. Quindi no, non mi sento né delusa né esaltata. Mi vivo tutto per quello che è, momento per momento”.

E come gestisce l’attesa? Quando aspetta una risposta dopo un provino, cosa fa?

“Io faccio un provino e poi lo dimentico. Faccio il callback, ok, poi via dalla testa. Non sto lì col telefono in mano a controllare ogni cinque minuti: mi farebbe impazzire. Anche perché sono pure un po’ scaramantica, quindi preferisco non pensarci. Mi concentro su altro: su altre cose della mia vita che mi fanno stare bene. È come se dicessi al cervello: ‘Cestina. Elimina’. Non potrei reggere l’ansia altrimenti”.

Qual è stata, finora, la difficoltà più grande che ha incontrato nel voler fare l’attrice?

“Lo so che può sembrare brutto da dire, ma la verità è che purtroppo non ci sono molti ruoli. Non tanto in senso assoluto, ma non ci sono ruoli pensati per ragazze nere, per attrici come me. Magari c’è un personaggio che potenzialmente potresti interpretare, ma è stato immaginato con un altro tipo di aspetto, con un’altra idea in mente. E questo pesa. Perché ti accorgi che, anche quando il personaggio potrebbe andar bene, semplicemente non è stato pensato con te in mente. E non è solo una questione razziale. Anche per le donne, in generale, i ruoli sono pochi. È come se si sommassero le difficoltà: sei donna e sei nera. E allora ancora meno spazio. Non voglio fare vittimismo, sia chiaro, ma questa è la realtà. Se ne parla di più, per fortuna, ma la situazione non è cambiata davvero: ci sono ancora pochi ruoli femminili, e quando ci sono, spesso sono stereotipati”.

Una volta, Nadia Kibout, mi ha detto: “Perché io non posso interpretare Medea?”. Proprio per sottolineare che i ruoli non hanno colore.

“Esatto. È ovvio che ci sono storie che, per coerenza storica o narrativa, hanno bisogno di determinati riferimenti culturali o etnici. Ma non sono tutte. Su dieci storie, magari tre hanno davvero bisogno di una collocazione precisa. Le altre sette, no. Sono storie, punto. E quindi perché non possiamo raccontarle tutte? Perché deve esserci sempre una barriera invisibile? Essere donna, essere nera… è una doppia difficoltà. Ma non sono l’unica. Siamo in tante a viverla, anche se solo da poco se ne parla davvero. Io spero solo che piano piano si cominci a strizzare l’occhio a una rappresentazione più ampia, più vera, più inclusiva”.

Il suo lavoro è anche immagine. Come vive oggi, Lem, nel proprio corpo? Che rapporto ha con la sua immagine?

“Adesso va molto meglio. Però ci ho combattuto parecchio. Da ragazzina, alle medie, ero un po’ paffutella, e non mi piacevo. Ci sono stati periodi in cui ho odiato il mio corpo, poi ci sono stati momenti in cui l’ho amato. È stato un percorso. Oggi posso dire che ci parlo, ci dialogo. Certe volte gli dico: ‘Hai ragione tu’. Altre volte gli rispondo: ‘No, ho ragione io’. È un confronto continuo, ma sano. Poi, certo, ogni tanto riaffiora l’adolescente insicura che è in me. Capita. Te la porti dietro, in qualche modo. Ma ora ho un rapporto più sereno con il mio corpo”.

E come fa a convivere questo rapporto – che a volte è altalenante – con un mestiere dove l’immagine è comunque centrale?

“Paradossalmente, il lavoro mi ha aiutata. Mi ha fatto giocare di più con il mio corpo. Mi ha liberata, anziché mettermi soggezione. Perché diventa uno strumento, un mezzo. È parte del mio lavoro. E allora non lo giudichi più come ‘tuo’, lo guardi da fuori, lo usi, lo trasformi. Ti metti gli abiti di scena, interpreti ruoli diversi, personaggi con altri fisici, altre esigenze. E questo ti costringe – o meglio, ti permette – di smettere di pensarti sempre e solo come te stessa. Giocare senza giudicare ti dà libertà. E alla fine io ho imparato ad amare di più il mio corpo proprio perché è diventato uno strumento in più per esprimermi. Il mio lavoro, da questo punto di vista, è stato generoso”.

Giocare senza giudicare?

“Sì, è un gioco molto serio. Ma sempre un gioco. Penso che anche il linguaggio dica molto: in italiano diciamo ‘recitare’. In francese e in inglese, invece, è ‘jouer’ e ‘to play’. C’è una leggerezza, una spensieratezza diversa. E poi, quando si dice ‘azione’, è come dire: vai, non pensare. Fai. Gioca”.

In Minimarket si parla anche di sogni. C’è un sogno che custodisce solo per sé? Un sogno tutto suo, che spera si realizzi un giorno?

“Ne ho tanti, in tutta sincerità. Non solo legati al lavoro, ma proprio sogni di vita. Però se devo dirne uno… sogno di poter continuare a giocare. A giocare con questo lavoro, con i personaggi, con tutto quello che mi verrà dato. Sembra una cosa semplice, ma non lo è affatto. Sogno di avere ancora la possibilità di giocare, con me stessa, con gli strumenti che mi daranno, con i ruoli che incontrerò. Questo è il mio desiderio più profondo”.