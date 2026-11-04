"Lenny Kravitz morto nell'incidente aereo in Florida", ma è una fake news: l'agente smentisce la bufala social

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lenny Kravitz non è morto nell’incidente aereo avvenuto domenica 1° novembre in Florida. La notizia della presunta scomparsa del cantante statunitense, circolata rapidamente sui social network, è stata smentita dal suo staff, che ha confermato come l’artista non fosse a bordo del jet precipitato nella contea di Palm Beach. La fake news si è diffusa dopo lo schianto di un Learjet 60 diretto alle Bahamas, nel quale hanno perso la vita tutte le nove persone presenti sull’aereo.

Lenny Kravitz morto in un incidente aereo, la smentita dello staff

A chiarire la posizione del musicista è stata Carleen Donovan, rappresentante di Lenny Kravitz, intervenuta dopo la diffusione di alcuni messaggi su X che collegavano il nome dell’artista alla tragedia.

Le indiscrezioni sulla presunta morte di Lenny Kravitz hanno iniziato a circolare nelle ore successive all’incidente aereo avvenuto nella zona di Greenacres, vicino a West Palm Beach.

Alcuni utenti hanno condiviso messaggi nei quali si sosteneva che il cantante fosse tra i passeggeri del velivolo precipitato.

La notizia è stata però smentita direttamente dal suo entourage.

“Le notizie sono false e non corrispondono al vero”, ha dichiarato Carleen Donovan al sito statunitense BocaNewsNow.

La dichiarazione è stata successivamente riportata anche da Variety, che ha confermato come il cantante non fosse coinvolto nell’incidente.

Come è nata la fake news su Lenny Kravitz

All’origine della fake news ci sarebbe stato uno screenshot condiviso sui social network e attribuito a Emily Shelton, giovane pilota statunitense di 21 anni.

Il messaggio faceva riferimento a un presunto volo con Lenny Kravitz da Austin, in Texas, verso le Bahamas, una rotta simile a quella dell’aereo precipitato.

Nel contenuto veniva citata anche la canzone It Ain’t Over ‘Til It’s Over, uno dei brani più conosciuti dell’artista.

Dopo l’incidente, alcuni utenti hanno erroneamente collegato Shelton al Learjet coinvolto nello schianto, ipotizzando che il cantante potesse trovarsi a bordo.

Lo screenshot ha contribuito alla diffusione della notizia, nonostante non vi fossero elementi verificati sulla presenza di Kravitz sull’aereo.

La stessa Emily Shelton è intervenuta su TikTok per chiarire di non essere stata la pilota del velivolo precipitato.

La giovane ha spiegato di essere venuta a conoscenza delle voci sul proprio coinvolgimento e ha invitato gli utenti a interrompere la diffusione di informazioni non verificate.

Incidente aereo in Florida, nove morti sul Learjet diretto alle Bahamas

La tragedia si è verificata domenica 1° novembre nella contea di Palm Beach, in Florida.

Il velivolo, un Learjet 60 partito dall’aeroporto di Austin-Bergstrom, in Texas, era diretto a North Eleuthera, nelle Bahamas.

Il jet è precipitato in una zona residenziale di Greenacres, provocando un incendio e danneggiando l’area circostante.

Tutte le nove persone presenti a bordo hanno perso la vita.