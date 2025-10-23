Lentini, segnalazione anonima su YouPol porta al sequestro di droga e munizioni: denunciato un 41enne
Un uomo di 41 anni è stato denunciato a Lentini per possesso di droga e munizioni, grazie a una segnalazione tramite l'app YouPol.
Un uomo è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni a Lentini, grazie a una segnalazione giunta tramite l’applicazione YouPol. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di droga e cartucce calibro 22.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a Lentini, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti a seguito di una segnalazione ricevuta attraverso l’applicazione YouPol.
La segnalazione tramite YouPol
L’applicazione YouPol, sviluppata dalla Polizia di Stato, rappresenta uno strumento innovativo che consente ai cittadini di comunicare direttamente con le forze dell’ordine per segnalare episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza domestica. La piattaforma permette l’invio di messaggi, foto e video, sia in forma anonima che registrata, e si rivolge a situazioni che non richiedono un intervento di emergenza immediato, per il quale resta attivo il Numero Unico di Emergenza 112.
L’intervento della Polizia
Nella giornata di ieri, una segnalazione giunta tramite YouPol ha permesso agli agenti del Commissariato di P.S. di Lentini di avviare un’attività investigativa. Dopo aver ricevuto l’informazione, i poliziotti hanno organizzato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo di 41 anni, sospettato di detenere sostanze illecite.
Il risultato della perquisizione
Durante l’operazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 6,5 grammi di cocaina e 1,8 grammi di marijuana, oltre a 9 cartucce calibro 22 detenute illegalmente. Il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.