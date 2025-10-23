Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni a Lentini, grazie a una segnalazione giunta tramite l’applicazione YouPol. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di droga e cartucce calibro 22.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a Lentini, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti a seguito di una segnalazione ricevuta attraverso l’applicazione YouPol.

La segnalazione tramite YouPol

L’applicazione YouPol, sviluppata dalla Polizia di Stato, rappresenta uno strumento innovativo che consente ai cittadini di comunicare direttamente con le forze dell’ordine per segnalare episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza domestica. La piattaforma permette l’invio di messaggi, foto e video, sia in forma anonima che registrata, e si rivolge a situazioni che non richiedono un intervento di emergenza immediato, per il quale resta attivo il Numero Unico di Emergenza 112.

L’intervento della Polizia

Nella giornata di ieri, una segnalazione giunta tramite YouPol ha permesso agli agenti del Commissariato di P.S. di Lentini di avviare un’attività investigativa. Dopo aver ricevuto l’informazione, i poliziotti hanno organizzato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo di 41 anni, sospettato di detenere sostanze illecite.

Il risultato della perquisizione

Durante l’operazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 6,5 grammi di cocaina e 1,8 grammi di marijuana, oltre a 9 cartucce calibro 22 detenute illegalmente. Il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

IPA