Leo Dell'Orco nuovo presidente di Gruppo Armani, chi è il compagno che è stato al fianco di Re Giorgio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 72enne Leo Dell’Orco è il nuovo presidente del Gruppo Giorgio Armani. Nel Cda nominati anche Silvana Armani vicepresidente e Giuseppe Marsocci amministratore delegato. Le nuove cariche assicurano continuità dopo la morte del fondatore e rafforzano il ruolo della Fondazione Armani nella gestione e nelle strategie future.

Leo Dell’Orco alla guida del Gruppo Giorgio Armani

Il Consiglio di amministrazione della Giorgio Armani Spa ha nominato Leo Dell’Orco nuovo presidente del Gruppo. La decisione segue la scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta a Milano lo scorso 4 settembre, e rappresenta il primo passaggio della nuova struttura di vertice.

Pantaleo “Leo” Dell’Orco, 72 anni, è stato per oltre quarant’anni il collaboratore più stretto e compagno di vita del fondatore. Nato a Bisceglie e cresciuto a Milano, ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo delle collezioni uomo e nella direzione creativa, contribuendo alla costruzione dello stile sobrio e coerente del marchio.

Getty

Giuseppe Marsocci, nuovo amministratore delegato del Gruppo Giorgio Armani, che avrà come nuovo presidente Leo Dell’Orco

Figura riservata e conosciuta all’interno della maison, ha coordinato nel tempo anche attività legate al lifestyle del gruppo, compresa la presidenza della squadra di basket Olimpia Milano. Al fianco di Dell’Orco siederà Silvana Armani, nominata vicepresidente, mentre la Fondazione Armani mantiene il ruolo di principale azionista e garante della continuità.

La nuova struttura del consiglio

Il nuovo assetto del consiglio prevede Giuseppe Marsocci come amministratore delegato. Laureato in Economia e Commercio a Torino, 61 anni, Marsocci lavora nel Gruppo Giorgio Armani da oltre vent’anni. Ha maturato una lunga esperienza nel settore del lusso, ricoprendo incarichi di rilievo a Milano e all’estero, in particolare negli Stati Uniti, dove è stato Ceo delle Americhe.

Dal 2019 è stato vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer, con la supervisione delle strategie commerciali e delle filiali internazionali. La sua nomina, approvata all’unanimità, intende assicurare continuità gestionale e stabilità nella transizione successiva alla morte del fondatore.

Marsocci ha espresso gratitudine al consiglio e alla Fondazione, sottolineando l’impegno a mantenere i principi e la visione del marchio. Dell’Orco, commentando la scelta, ha evidenziato la conoscenza profonda del manager e la sua lealtà verso l’azienda.

Le prospettive del Gruppo Giorgio Armani

La riorganizzazione segna l’avvio del nuovo corso per il Gruppo Giorgio Armani, fondato nel 1975 e oggi presente con oltre 650 negozi e circa 8.700 dipendenti nel mondo. L’azienda ha chiuso il 2024 con ricavi per 2,3 miliardi di euro e una posizione finanziaria solida, sostenuta da una gestione prudente e senza debiti.

La Fondazione, che detiene la nuda proprietà della maggioranza delle azioni, coordinerà la fase di transizione fino al completamento delle procedure testamentarie.

La presidenza di Leo Dell’Orco e la nomina di Marsocci garantiscono un passaggio senza discontinuità, con l’obiettivo di consolidare la posizione del gruppo nel mercato del lusso, mantenendo i valori e l’identità definiti da Giorgio Armani in oltre cinquant’anni di attività.