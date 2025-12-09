Leo Gassmann verso Sanremo 2026, intervista all'attore e cantante: "Ho fatto esperienza, mi sento più pronto"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, per chi fa arte, in cui smetti di proteggerti. Non ti metti più al riparo dietro le note, le parole o le giustificazioni. Semplicemente, ti esponi. Leo Gassmann quel momento lo ha vissuto salendo su un palco teatrale per Ubi Maior, spettacolo che lo vede protagonista accanto a sua madre, Sabrina Knaflitz, in un testo originale scritto su misura da Franco Bertini che sta girando l’Italia (a Torino al Teatro Gioiello dal 19 dicembre). Una storia di famiglia, eredità e identità che, senza svelarne troppo, scava nel rapporto tra un figlio e due genitori “cambiati”, a tratti irriconoscibili. Una messa in scena che lo ha costretto a rallentare, respirare, ascoltare. E mostrarsi. Noto al grande pubblico per la sua carriera musicale, Leo Gassmann ha sempre scelto di parlare in modo autentico. Niente nomi d’arte, niente filtri, niente scorciatoie. Anche adesso, mentre si prepara a tornare sul palco dell’Ariston come uno dei 30 big scelti da Carlo Conti per il Sanremo 2026, la sua voce resta la stessa: limpida, diretta, senza sovrastrutture. La determinazione c’è, la maturità pure. Ma quello che colpisce è la tenerezza con cui sa mettersi in discussione, ancora e ancora. L’abbiamo incontrato per un’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, tra una tappa e l’altra della tournée teatrale. In questo dialogo Leo Gassmann non promuove nulla. Non interpreta. Riflette, sorride, si ferma. Parla di disciplina come forma di rispetto, di sacrifici che non si vedono, di collaborazioni mai forzate, di un mestiere che può consumare anche quando tutto sembra andare bene. Racconta di sé con lo stesso candore con cui ti abbraccerebbe dopo un concerto. E così facendo, ti lascia entrare.

Che cosa l’ha spaventata di più la prima volta che è salito sul palco con Ubi Maior: il rischio di dimenticare una battuta o il confronto, in scena, con sua madre Sabrina Knaflitz come attrice?

“Più che la paura di salire sul palco, il mio timore più grande era proprio quello di dimenticare una battuta. Sono arrivato molto preparato, forse il più preparato tra tutti gli attori. Mi ero messo in testa che dovevo imparare tutto il prima possibile, proprio per non farmi prendere dal panico. Era un’ansia forte, quella di perdere il filo, di avere un vuoto. Poi, però, ho scoperto che la memoria teatrale funziona in modo molto particolare: più reciti, più le battute ti rimangono impresse. È difficile dimenticare davvero qualcosa, anche se può capitare. Mi è successo un paio di volte di avere un momento di vuoto, ma ti rimetti subito in carreggiata, perché tutto è molto legato: ai movimenti, a ciò che fanno gli altri sul palco. È un vero gioco di squadra, ed è proprio questo a salvarti. Per quanto riguarda il confronto con mia madre, più che una paura, è stato un grande piacere. È una grandissima attrice, con una grande esperienza, molto ‘tignosa’ nel senso che è precisa, attenta, pretende molto da sé e dagli altri. Mi diverto molto a lavorare con lei e da lei sto imparando tanto, soprattutto in termini di disciplina”.

“Tignosa”. Vi somigliate?

“Ci somigliamo in molti aspetti, sia caratteriali che emotivi. Siamo entrambi molto empatici e credo di aver ereditato da lei la parte più dolce del mio carattere. Abbiamo dei tratti in comune che ci fanno andare molto d’accordo. È difficile litigare con mamma, anche perché è una persona estremamente dolce, quasi un piccolo angelo. Lei è ‘pacioccosa’, come si dice a Roma. Ci troviamo bene insieme, ci capiamo, e in tante cose siamo davvero simili”.

In passato ha definito la musica un rifugio. Anche il teatro può diventarlo o lo vive più come uno strumento per guardarsi dentro in modo diverso?

“Il teatro per me non è un rifugio, quanto piuttosto un mezzo diverso per guardarmi dentro e, soprattutto, per mostrarmi al mondo in un altro modo. Nella musica, il percorso che ho fatto fin dall’inizio è stato quello di raccontare qualcosa di molto specifico: una parte precisa di me, un’emozione, un desiderio, una sfumatura del mio carattere. Nel teatro, invece, ho la possibilità di uscire da quella narrazione così personale e mostrare un’altra parte di me. Una parte che magari esiste davvero, ma che nella mia vita privata o nella mia arte musicale non ho mai voluto o potuto rappresentare. Sul palco posso essere chi voglio. Posso esplorare possibilità che nella vita reale non vivo. È questa la libertà più grande che mi dà la recitazione. E poi, io sono convinto che se riesci a interpretare bene un personaggio, anche se è un ‘villain’, un cattivo, un personaggio moralmente discutibile, è perché riesci a comprenderlo. È impossibile interpretare qualcosa che non capisci. Magari nella tua vita quotidiana condanni quei comportamenti, ma in scena puoi permetterti di entrare in quelle dinamiche, di empatizzare con ciò che non sei. Ed è una forma di libertà incredibile: indossare una maschera per diventare qualcosa che, in un’altra vita, avresti potuto essere”.

Tito, il personaggio che interpreta in Ubi Maior: in che cosa vi assomigliate e in cosa invece siete diversi?

“Tito è un ragazzo giovane che tiene moltissimo alla sua famiglia. Questo è sicuramente un aspetto che ci accomuna. È anche un ragazzo che ha affrontato delle difficoltà, ha collezionato sconfitte ma anche delle vittorie, e si ritrova a vivere una situazione più grande di lui, per la quale non ha una soluzione immediata. Anche in questo mi ci ritrovo. C’è da dire che Tito, così come Lorena (il personaggio di mia madre nello spettacolo), è stato scritto da Franco Bertini pensando proprio a noi. Essendo la mia prima esperienza teatrale, Franco ha voluto creare dei personaggi che mi ‘calzassero’, che potessero valorizzare aspetti già miei. Quindi, le somiglianze sono tantissime, forse più delle differenze. Poi certo, io non mi considero uno spadaccino… o almeno non ancora (ride, ndr)!”.

US Lorella Di Carlo

Si dice spesso che il teatro ti mette a nudo. Lei da cosa si è sentito spogliato?

“Il teatro, rispetto alla musica, mi espone in modo completamente diverso. Faccio spesso paragoni con la musica perché è l’altro mio mestiere e, quindi, il confronto è inevitabile. In un concerto, se sei giù di voce o non sei al massimo dell’energia, puoi contare sul pubblico, sulla band, sull’adrenalina del momento. Ci sono tante cose che ti possono ‘salvare’. Puoi sbagliare qualcosa, ma vieni sostenuto. A teatro no: si va in scena ogni giorno, con un pubblico diverso, in un teatro diverso. Un giorno una battuta fa ridere tutti, il giorno dopo quella stessa battuta cade nel vuoto. È imprevedibile. Ogni pubblico ha una sua sensibilità, e tu devi essere pronto a tutto. È un lavoro molto più complesso, e da questo punto di vista mi sta insegnando tantissimo. Mi sento spogliato perché il teatro è disciplina, è sacrificio. E proprio grazie a questo sto imparando a dare di più anche nei giorni in cui mi sento scarico. Mi affido molto anche al flusso emotivo della giornata: ogni spettacolo è differente, ogni replica è un’altra storia. Il bello del teatro è proprio questo: ogni sera è unica”.

Quali sono i sacrifici più grandi che questo mestiere le ha chiesto, o continua a chiederle? Anche se per altri possono sembrare piccoli, per lei cosa pesa davvero?

“I sacrifici ci sono, senza dubbio. Per esempio, una delle cose più evidenti è che non hai una vita ‘normale’, tra virgolette. Viaggi tanto, e per me questo in realtà non è un sacrificio, anzi: lo trovo bello. Però capisco che per molti potrebbe esserlo. Per me il vero sacrificio è un altro, è più legato alla gestione di tante cose insieme e al fatto che spesso dormo poco. In questo periodo, per esempio, sto facendo teatro, ma c’è anche la promozione di un film (Fuori la verità, ndr), poi magari ne esce un altro, e in contemporanea continuo con la musica in vista di Sanremo. Ogni giorno c’è qualcosa da gestire: il disco, le strategie, le tempistiche. È una macchina complessa, soprattutto quando entri in quelle fasi ‘calde’ dove tutto si concentra. E lì sì, mi faccio davvero il mazzo. Non lo dico spesso, perché non mi piace lamentarmi. Anzi, tendo proprio a non dirlo mai, perché poi c’è sempre chi ti risponde: ‘Ma che ne sai tu della fatica vera? Non lavori mica in fabbrica’. E hanno ragione, per carità. Però, anche il nostro è un mestiere faticoso, solo in un altro modo. La fatica psicologica che vive un artista è spesso sottovalutata. È fatta di alti e bassi, di pressioni continue, di momenti in cui ti svegli e va tutto bene e altri in cui tutto sembra crollare. E, poi, c’è un altro aspetto: un giorno hai intorno a te gruppi di lavoro, tante persone che ti sostengono. Il giorno dopo, magari, non c’è più nessuno. È una giostra emotiva che non è semplice da gestire. Per questo molti colleghi stanno scegliendo di fermarsi, di prendersi delle pause. Alcuni si sono proprio ritirati. E io li capisco. Perché se non stai bene con la testa, se non sei solido dentro, questo lavoro ti può travolgere”.

Tito, il suo personaggio, si trova a un certo punto davanti a un dilemma morale importante, che ovviamente non sveliamo. Nella sua esperienza, qual è stato il compromesso lavorativo più difficile che ha dovuto fare?

“A dir la verità, sono fortunato perché compromessi veri e propri non ne ho mai accettati. Quando penso alla parola ‘compromesso’ mi viene subito in mente la musica, perché è il campo in cui lavoro da più tempo. Il compromesso classico sarebbe, ad esempio, accettare di fare una collaborazione con un artista che non ti piace, solo per far numero, per far girare il nome, per ‘funzionare’. Ecco, non l’ho mai fatto. Anzi, c’è stato un lungo periodo in cui io avrei voluto fare delle collaborazioni, ma non mi considerava nessuno. Non è mai successo che abbia dovuto tapparmi il naso per fare qualcosa. Nei miei primi due dischi si sente: sono molto diversi tra loro, spaziano anche tra generi, a volte forse sono pure un po’ confusi. Ma quella confusione deriva dalla mia età, dalla mia voglia di cercare, di trovare una direzione. Credo di averla finalmente trovata con il nuovo disco che uscirà l’anno prossimo. Però, tutto questo percorso è servito. Non ho mai minato ciò che mi piaceva fare, anche se a volte mi sono perso nel capire qual era davvero la mia strada”.

Eppure, non è scontato riuscire a evitare di diventare solo un’immagine. Lei è giovane, ha una presenza scenica forte. Come ha fatto a non essere definito solo dall’apparenza?

“È un rischio reale, soprattutto per chi inizia da giovane. E penso che non sia ancora vinto del tutto, c’è ancora molto da lavorare. Però credo che la mia forza, fin dall’inizio, sia stata la sincerità. Sono sempre stato molto sincero, anche in modo inconsapevole. Un esempio banale: non ho mai scelto un nome d’arte. Mi sono presentato come Leo Gassmann, il nome che avevo sul registro di scuola. Per me quello è stato un atto simbolico: io sono questo. Perché dovrei scappare da un cognome che fa parte della mia vita? Non può essere una condanna il fatto di venire da una famiglia conosciuta. E poi, guardi, nessuno va a giudicare un circense che viene da una famiglia di circensi e sceglie di fare il circo. Il mio approccio è sempre stato semplice e diretto. Mi piace stare in mezzo alla gente. Dopo i concerti, parlo con le persone, anche prima. A teatro è lo stesso. Chi mi segue nella musica viene anche a teatro, e si è creata una sorta di famiglia. Qualche giorno fa sono venute 70 o 80 persone da tutta Italia solo per darmi un abbraccio in una giornata per me particolare: è stato incredibile. E sono tutte persone belle, con valori sani, persone che magari hanno sofferto, ma che affrontano la vita con il sorriso. Sono proprio un polmone del mondo. Spesso non vogliono neanche una foto. Mi fermano, mi stringono la mano, iniziamo a parlare. Mi raccontano di loro, io di me. È un rapporto autentico. Mi sento uno di famiglia, e questo mi riempie di gioia”.

Tito torna a casa e trova i suoi genitori cambiati, quasi irriconoscibili. Le è mai capitato di vivere una situazione simile con i suoi?

“No, fortunatamente non mi è mai successo. I miei genitori sono sempre stati persone molto sincere, sia nei loro punti di forza che nelle loro fragilità. Non direi mai “oscurità”, perché non ne hanno. Ma sicuramente, come tutti, anche loro hanno dei lati più vulnerabili, e sono stati sempre molto trasparenti in famiglia. Forse pubblicamente sono più riservati, ma questa riservatezza è un valore che credo di aver ereditato anch’io da loro. E penso che proprio questa autenticità sia stata una delle chiavi della mia serenità e felicità. Il fatto di avere due genitori che mi vogliono bene, che mi stanno accanto senza pressarmi troppo, senza impormi nulla, mi ha aiutato molto a crescere con equilibrio”.

Tutte le famiglie hanno dei segreti. Immagino che nella famiglia Gassmann ce ne siano tanti, magari tramandati di generazione in generazione. Le è mai capitato di scoprirne uno che le ha cambiato la visione delle cose?

(Ride, ndr) “Bella domanda… Diciamo che sì. Ma non glielo rivelo: è un segreto!”.

Le è mai capitato di scrivere un brano che svelava troppo delle sue paure o insicurezze e che ha deciso di non pubblicare perché era troppo personale?

“Sì, mi è capitato. Anche se io tendo sempre a scrivere tutto. Il mio stile di scrittura, rispetto ad altri autori con cui ho lavorato, è molto simbolico, ha un’impronta vicina a quella inglese, nel senso che è più metaforico. Spesso nei miei testi racconto qualcosa di molto preciso, ma le persone che li ascoltano ci vedono dentro tutt’altro. E mi raccontano storie diverse che gli sono venute in mente ascoltando le mie canzoni. Non sempre capiscono esattamente cosa sto dicendo io, ma trovano un senso loro. E credo che questo sia il bello della musica… La musica è universale. Una bella canzone, se è prodotta bene, arriva anche a chi non parla la tua lingua. Mi ricordo, per esempio, quando feci un provino a Berklee: feci ascoltare dei miei brani a dei musicisti straordinari, e uno di loro si mise a piangere. Non capiva le parole, ma lo aveva colpito qualcosa. È questo che fa la musica: ti prende al petto, ti colpisce allo sterno, ti emoziona. Mi succede anche quando ascolto brani indiani, di cui magari non capisco niente, ma il loro modo di cantare è così originale e antico che mi emoziona profondamente. Tanto che ho anche una canzone in collaborazione con un artista indiano: lui canta in una lingua che non parlo, so più o meno cosa dice perché me l’ha spiegato, ma ogni volta che l’ascolto mi emoziona. Il suo contributo è stato meraviglioso. Per tornare alla domanda: sì, ci sono state canzoni che ho scritto e poi ho deciso di non pubblicare, soprattutto quando erano troppo personali o troppo legate a qualcuno. Non volevo che quella persona potesse ascoltarla e riconoscersi. È anche una forma di protezione, credo”.

Se Tito potesse scrivere una canzone, che tipo di canzone scriverebbe?

“Credo che sarebbe una canzone di sfogo. La madre, nel corso della storia, lo mette in una situazione che lui non vorrebbe vivere, lo costringe a fare qualcosa che non desidera e questo gli rovina, in un certo senso, la reputazione. Quindi, sì, sarebbe una canzone piena di rabbia, forse anche di dolore. Ma non so se la pubblicherebbe. Probabilmente sarebbe un brano che terrebbe per sé, una di quelle canzoni che scrivi solo per tirare fuori quello che hai dentro”.

C’è un altro tema forte che attraversa lo spettacolo: quello delle regole. Regole da rispettare e, a volte, da infrangere. Che rapporto ha lei con le regole?

“Direi abbastanza positivo, soprattutto con la legge. Poi certo, come ho detto anche in un’intervista radiofonica, anch’io ho fatto qualche piccola bravata da ragazzino. Per esempio, ho una passione per i posti abbandonati. Mi piace tantissimo esplorarli, entrare dentro anche se c’è scritto ‘proprietà privata’. Lo so che è sbagliato, ma mi piace scoprire, arrampicarmi, esplorare. Se non ci sono telecamere, entro. Una volta, in Toscana, sono salito su una torre antichissima, forse etrusca, abbandonata da decenni. C’erano delle scale che portavano in cima, era bellissima. Oggi so che l’hanno comprata, quindi non ci posso più tornare, ma quando era ancora abbandonata, ci sono andato e mi sono anche portato la chitarra. Lo so, sembrava una scena da YouTuber, ma per me è stato un momento di libertà totale”.

E con quelle familiari? Qual era la regola che le hanno imposto i suoi genitori e che ha amato infrangere?

“Mi viene in mente quando andavo a scuola. I miei spesso erano in tournée e mi lasciavano delle regole chiare: dovevo rientrare a una certa ora. Ma poi alla fine tornavo molto più tardi. Oppure, quando mi dicevano di non portare nessuno a casa… e invece facevo le feste con cinquanta persone.

Insomma, le classiche cose da adolescenti”.

E invece, la regola che si è dato da solo e che ancora oggi rispetta?

“Ce ne sono tante, ma la principale è il rispetto per gli altri. È una regola che mi guida sempre: rispetto per le persone, per chi è più debole, per l’ambiente, per lo spazio altrui. Credo che sia una delle basi per vivere bene e per costruire qualcosa di giusto, anche sul piano umano”.

Quando, un giorno, diventerà padre, quale sarà la prima regola che vorrà trasmettere a suo figlio o sua figlia? E quale consiglio per proteggersi dalle brutture del mondo?

“Sicuramente una delle prime cose che insegnerò sarà proprio questa: il rispetto. Cercherò di essere un genitore che sta dalla parte di suo figlio o di sua figlia, che lo assiste in qualsiasi cosa, che gli sta vicino. So che sarà difficile, ma vorrei evitare di dargli un telefono in mano troppo presto. È una cosa a cui tengo, anche se sarà complesso farlo. Mi piacerebbe sacrificarmi un po’ di più per offrirgli delle alternative. A volte vedo scene che mi fanno paura: genitori che mettono i figli davanti agli schermi per tenerli buoni, ipnotizzati come zanzare davanti alla luce al neon: è spaventoso. Vorrei crescere mio figlio in mezzo alla natura, insegnargli la bellezza del pianeta, farlo suonare, fare sport, un po’ come hanno fatto i miei con me. La natura è qualcosa che va vissuta e rispettata. Vorrei che potesse crescere in un ambiente sano, con valori forti, con curiosità verso il mondo”.

E lo incoraggerebbe anche a parlare, a non tenersi le cose dentro?

“Certo. È fondamentale. Io, nei miei 27 anni, mi sono sentito quasi sempre ascoltato. E posso dire che essere ascoltati, soprattutto da un palco come quello di Sanremo, è un’emozione enorme. Ma è anche una grande responsabilità”.

Con che spirito salirà a febbraio sul palco dell’Ariston?

“Con uno spirito più maturo e determinato. Sono cresciuto, ho fatto esperienza, mi sento più pronto. È un momento importante e voglio affrontarlo con il massimo della concentrazione”.

Quanto è importante, per lei, la determinazione?

“La determinazione è tutto. È ciò che ci spinge ad andare avanti, ad affrontare gli ostacoli, che tanto nella vita arrivano sempre. E in fondo è giusto così: le difficoltà ci servono, ci formano, ci fanno capire chi siamo davvero”.

E l’ambizione? Che significato ha per lei questa parola?

“L’ambizione è importantissima. È quella che ci fa sentire vivi, che ci dà una ragione per esistere. Senza ambizione, vivremmo ancora nelle foreste. L’uomo è ambizioso per natura: costruisce, inventa, cerca. A volte distrugge, purtroppo, ma ama anche. E anche l’amore, oggi, è un atto ambizioso. Per me l’ambizione è speranza. È desiderio di un futuro migliore. Di essere migliori. Di raggiungere serenità, non solo personale ma collettiva. È l’ambizione a renderci umani”.

E lei, oggi, si sente sereno?

“Sì. Mi sento molto sereno. È stato un bel percorso, a tratti anche difficile, ma ora sono rinato. Mi sento preparato ad affrontare qualsiasi cosa. È una bella sensazione”.

Califano, il biopic di cui è stato protagonista, sta spopolando anche su Netflix, dopo il successo su Rai 1. Che gratificazione è stata per lei questo progetto?

“È stata una sorpresa bellissima. Califano ha segnato per me un nuovo inizio, soprattutto dal punto di vista cinematografico. È stato un debutto forte, anche inaspettato, ma evidentemente sincero. Si sono allineati tanti elementi giusti: la volontà di raccontare il personaggio con empatia, umiltà, onestà. Questo ha fatto sì che anche il pubblico lo accogliesse bene. All’inizio, quando uscì la notizia che avrei interpretato Califano, ho letto tanti commenti negativi. Ma poi, dopo l’uscita, c’è stata una reazione davvero incredibile. In tre anni avrò letto forse due messaggi negativi, e neanche so se quelle persone avevano davvero visto il film. Ma il modo in cui il pubblico ha preso posizione è stato potente. È come se avessero capito le intenzioni, l’energia che c’era dietro. È stato davvero emozionante”.

È stato uno di quei momenti in cui si è detto: “Bravo Leo”?

“Sì, assolutamente. È stato uno di quei momenti in cui me lo sono detto. Ed è importante dirselo, altrimenti si cade in depressione. Non bisogna avere paura di riconoscersi qualcosa, ogni tanto. Altrimenti si vive sempre con il freno a mano tirato”.