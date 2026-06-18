Leo Messi in lacrime ai Mondiali contro l'Algeria, svelato il motivo: "Problemi di salute per papà Jorge"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I tifosi di tutto il mondo vivono ore d’ansia per Leo Messi: nelle ultime ore, la famiglia del campione argentino ha rotto il silenzio con un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni di salute di papà Jorge, al centro di numerose speculazioni. È questo il motivo per cui Messi è scoppiato in lacrime durante la partita d’esordio contro l’Algeria.

Come sta il padre di Leo Messi

Lionel Messi ha pianto dopo il primo gol all’Algeria al Kansas City Stadium. Il calciatore dei record si è asciugato gli occhi con la maglietta prima di tornare a giocare. La nota ufficiale della famiglia Messi chiede rispetto della privacy in un momento di grande vulnerabilità.

“La famiglia Messi comunica che Jorge sta affrontando un problema di salute”, è stato scritto.

ANSA

“Attualmente è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e le sue condizioni stanno migliorando positivamente. Alla luce delle versioni, delle voci e delle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una questione strettamente privata e familiare”, è stato aggiunto.

La famiglia ha inoltre sottolineato l’importanza di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

“La salute di una persona e la serenità dei suoi cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o di un irresponsabile interesse mediatico”, è stato scritto.

La partita Argentina-Algeria

È questo il retroscena che spiega il momento di dolore vissuto da Leo Messi durante il match d’esordio contro l’Algeria. La prestazione in campo è stata comunque straordinaria ed è culminata con una tripletta: la partita Argentina–Algeria si è conclusa con il risultato di 3-0.

Come spiegato dal giornalista Eduardo Feinmann ai microfoni di Radio Mitre, la situazione di Jorge ha messo a dura prova l’equilibrio del campione: “La questione riguarda suo padre, che non gode di buona salute già da un po’. Questa settimana si sono verificate alcune situazioni che hanno leggermente peggiorato le condizioni di Jorge e Messi sta vivendo un conflitto interiore”.

I presunti cori dei tifosi algerini

Svelato il mistero relativo alle lacrime di Lionel Messi. A farlo piangere non sono, dunque, stati i cori (veri o presunti) intonati dai tifosi algerini, come ha ipotizzato qualcuno.

Nelle ultime ore stanno infatti girando video in cui alcuni tifosi dell’Algeria attaccano Messi indicandolo come “nemico di Allah“. Yahoo! News ha smentito la bufala: si tratta di una fake news manipolata ad arte in cui sia il luogo che l’audio sono stati artefatti.