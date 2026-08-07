Leon Gillespie arrestato in Galles, vestito da Morte con tanto di falce davanti ai pazienti di un ospedale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un giovane di ventisei anni, Leon Gillespie, è stato arrestato e condannato in Galles dopo essere salito sul tetto di un ospedale vestito da Morte e armato di falce. La sua presenza sul cornicione per circa cinquanta minuti ha generato il panico tra degenti e sanitari, prima dell’intervento definitivo delle Forze dell’Ordine, con la successiva sanzione comminata dal tribunale.

Galles, il 26enne Leon Gillespie semina il panico sul tetto dell’ospedale

Una scena a tratti surreale è quella avvenuta presso l’ospedale Ysbyty Glan Clwyd a Bodelwyddan, nella contea di Denbighshire, in Galles, quando il ventiseienne Leon Gillespie, residente a Deganwy, si è arrampicato sulla sommità dell’edificio raggiungendo il punto più alto sopra l’ingresso principale e i reparti di degenza.

Completamente avvolto in un lungo mantello nero con cappuccio, il viso coperto e le mani celate da guanti scuri, il giovane ha sfoggiato una falce dalla lama curva identica all’iconografia classica del Tristo Mietitore.

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Per circa cinquanta minuti Gillespie ha camminato lungo il cornicione del tetto, emettendo rumori e fissando minacciosamente dalle finestre le persone ricoverate — tra cui diversi pazienti anziani — e il personale sanitario in servizio, scatenando un immediato stato di panico all’interno della struttura.

L’uomo arrestato per essersi vestito da Morte

L’allarme lanciato dal personale e dai visitatori ha fatto scattare una massiccia operazione che ha visto l’impiego di quattro pattuglie della North Wales Police e delle squadre del North Wales Fire and Rescue Service per mettere in sicurezza l’area.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere la copertura dell’edificio e a bloccare il ventiseienne prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

A seguito dell’episodio, un portavoce della Betsi Cadwaladr University Health Board, l’ente che gestisce la struttura, ha ribadito la linea aziendale ricordando che “l’ente sanitario adotta una politica di tolleranza zero verso abusi, aggressioni o disturbi all’interno dei propri complessi ospedalieri”.

La bizzarra difesa e la condanna del in tribunale

Comparso davanti ai giudici della Llandudno Magistrates’ Court, il ragazzo si è dichiarato colpevole del reato di disturbo all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (NHS).

Durante l’udienza, la difesa del giovane ha cercato di ridimensionare il gesto fornendo una singolare spiegazione: l’abito indossato non voleva rappresentare la Morte, bensì le sembianze di un corvo.

La tesi non ha evitato la condanna al pagamento di una sanzione di 200 sterline per i fatti dell’ospedale, a cui si sono aggiunti i risarcimenti per due precedenti furti ammessi in aula — uno di cibo per gatti presso un negozio Pets at Home e l’altro di generi alimentari in un supermercato Sainsbury’s — portando la sanzione complessiva a circa 450 sterline.