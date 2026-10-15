Leòn Muraca, nella serie di RaiPlay 'Memoriae': “L’ossessione batterà sempre il talento”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

La memoria non è soltanto ciò che ricordiamo. È il modo in cui abbiamo imparato a raccontarci chi siamo. Togliere un ricordo, allora, non significa semplicemente cancellare un fatto. Può voler dire perdere una persona, un dolore, una conquista. Persino la versione di noi stessi che, nel frattempo, eravamo riusciti faticosamente a diventare. È da questa sottrazione che comincia la serie Rai Memoriae, presentata alla Festa del Cinema di Roma dal 23 ottobre su RaiPlay. A Vallata una frana apparentemente innocua precede un fenomeno inspiegabile: alcuni abitanti perdono sei anni della propria vita. Relazioni, figli, scelte, ferite superate scompaiono all’improvviso. Poi arrivano le visioni, ricordi che sembrano appartenere ad altre persone e a un passato molto più lontano. La memoria privata comincia così a confondersi con quella collettiva, fino a porre una domanda che attraversa l’intera serie: cosa resta di noi se cancelliamo il passato? È una domanda che, parlando con Leòn Muraca per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, finisce presto per uscire dalla sceneggiatura. In Memoriae è Chicco, un ragazzo abituato a essere considerato il fratello minore, il nerd, quello che forse gli altri hanno convinto di non essere capace di fare abbastanza. Eppure proprio dentro il disordine provocato dall’amnesia trova uno spazio imprevisto per conoscersi: scopre responsabilità e coraggio, diventa sempre più complice di Ginevra e finisce per addentrarsi concretamente nel mistero di Vallata. Leòn Muraca, invece, la memoria ce l’ha. E quando comincia ad attraversarla vengono fuori un bambino cresciuto senza televisione e poi folgorato dalle cassette di Buster Keaton e Charlie Chaplin; un ragazzino che per un anno cammina come Charlot; il teatro incontrato prestissimo; Ravenna raggiunta da solo a tredici anni; Lamezia Terme, il bullismo, la sensazione di essere diverso; poi la partenza per Roma a diciotto anni senza un piano preciso. E un camper di famiglia che, quando riaffiora durante la nostra conversazione, gli fa dire: «Mi ha fatto pensare a una bella cosa, non ci pensavo da tantissimo». Forse è questo il punto. La memoria può far male, può essere rimossa, può perfino imprigionarci nell’immagine che abbiamo costruito di noi. Ma è anche il luogo in cui possiamo tornare a cercare le tracce di ciò che siamo diventati. Leòn Muraca lo fa senza troppa indulgenza. Si definisce attore, ma non vuole essere soltanto quello. Disegna, dipinge, scrive, canta. Considera l’ossessione più forte del talento, vorrebbe recuperare la noia perché pensa che sia necessaria alla creazione, racconta la propria sensibilità contemporaneamente come un dono e qualcosa da cui sta ancora imparando a proteggersi. E quando gli chiediamo che cosa penserebbe di lui il bambino che è stato, per qualche secondo tutte queste definizioni sembrano non servire più. Resta una parola: resilienza. «Moltissima», risponde quando gli chiediamo quanta gliene sia servita. Memoriae racconta un paese costretto a fare i conti con ciò che ha dimenticato. Con Leòn Muraca abbiamo provato a fare il percorso contrario: tornare indietro, ricordare e capire quanto di quel bambino sia rimasto nell’uomo e nell’attore che è oggi.

Chi è Chicco, il personaggio che interpreta in Memoriae?

“Chicco fa parte di una famiglia che gestisce un bar di paese e, se dovessi descriverlo, direi che occupa una posizione un po’ defilata. Vive la condizione del fratello minore, anche perché il maggiore tende a stuzzicarlo, talvolta persino a bullizzarlo. È una dinamica tipica del rapporto tra fratello maggiore e fratello minore. Credo che, attraverso ciò che accade, ovvero l’evento scatenante della perdita della memoria, che coinvolge tutti, dai diciottenni agli anziani, Chicco abbia l’opportunità di crescere. È forse uno dei pochi personaggi che, in una situazione che per gli altri rappresenta un problema, riesce a trovare una possibilità di riscatto. Scopre di essere più responsabile e coraggioso di quanto pensasse e, soprattutto, di essere diverso dall’immagine che aveva di sé. Ha l’opportunità di conoscersi più a fondo e probabilmente anche di mettere in discussione ciò che gli altri gli hanno fatto credere fino a quel momento: per esempio, di non essere capace di fare nulla o di essere soltanto il nerd che tutti conoscono. Per lui diventa, quindi, un’occasione di crescita”.

Quanto c’è di lei in questo personaggio?

“Sicuramente anch’io coltivo un mio mondo interiore. Amo molto l’arte in tutte le sue forme: disegno, dipingo, canto, mi dedico a diverse attività creative. Ho quindi una dimensione intima che considero soltanto mia e che, per certi aspetti, ricorda quella in cui si rifugia Chicco. La timidezza e la tendenza a chiudersi in se stessi, invece, non mi appartengono affatto. Sono una persona molto socievole, capace di parlare praticamente con chiunque. Mi riconosco, però, nella sua interiorità. Tra l’altro, proprio qualche giorno fa riflettevo sul fatto che, con il passare del tempo, sto scoprendo anch’io quale sia il mio ruolo all’interno della famiglia, senza necessariamente doverne prendere le redini. Sono il maggiore di tre figli e, gradualmente, sto prendendo consapevolezza di questa posizione: mia sorella mi chiama, per esempio, e mi capita di darle qualche consiglio. È un aspetto nel quale mi riconosco, anche se la distanza tra me e mio fratello minore non è assolutamente paragonabile a quella che esiste tra Chicco e Tommaso”.

Che ruolo hanno per lei la scrittura e le altre forme d’arte?

“Rappresentano principalmente uno sfogo emotivo. Negli anni, la scrittura è diventata per me un modo per trasferire sulla carta ciò che sento e dare voce ai pensieri, un processo al quale attribuisco molta importanza. Il disegno ha sempre fatto parte del mio percorso e, nel tempo, si è evoluto nella pittura, nella scultura e nelle installazioni artistiche. Nel mio piccolo cerco di far convivere questi diversi linguaggi. È accaduto anche durante la lavorazione della serie: parlando con il regista Cosimo Alemà è emerso questo mio interesse e gli ho proposto di scrivere alcuni brani. Alla fine li ho scritti, abbiamo formato una band e siamo riusciti concretamente a unire musica e recitazione. Per me è stato davvero entusiasmante”.

Per creare ha bisogno del caos, di un elemento che rompa un equilibrio, oppure riesce a tenere l’arte separata da ciò che vive?

“Credo che alla base di ogni artista e di qualsiasi creazione ci sia la necessità di un conflitto. Quando tutto procede in maniera lineare, è difficile che nasca qualcosa. Molto spesso, soprattutto nella musica e nell’arte, il punto di partenza è un conflitto emotivo o, più semplicemente, la noia. Ricordo che, quando frequentavo il liceo, trascorrevo ore a disegnare senza avere necessariamente un’idea precisa in mente. Poco alla volta, però, l’ispirazione arrivava. Non mi appartiene molto l’esigenza di inseguire un’intuizione e darle immediatamente una forma. Preferisco seguire il processo creativo e scoprire dove mi conduce, lasciandomi guidare. Accade lo stesso nella recitazione: è importante rimanere in ascolto e lasciarsi sorprendere da un’intuizione che non si era immaginata, ma che arriva in quel momento e che si sceglie di assecondare”.

La recitazione come è entrata nella sua vita?

“Non ho avuto la televisione fino a un’età piuttosto avanzata, per scelta dei miei genitori. Di conseguenza, durante l’infanzia non ho avuto modo di vedere film o programmi che potessero spingermi a pensare: ‘Voglio fare questo mestiere’. In seguito i miei genitori comprarono un televisore a tubo catodico, uno di quelli molto ingombranti, e iniziarono a farmi vedere delle videocassette con i film di Buster Keaton e Charlie Chaplin. Mi appassionai moltissimo a quel cinema, che erano stati loro a scegliere per me. Inconsapevolmente, per circa un anno ho persino camminato come Charlot. Ricordo che, quando frequentavo le elementari, una volta caddi dalle scale proprio perché cercavo di imitarne l’andatura. Con il tempo ho iniziato a pensare che quella forma di emulazione, quel gioco che mi divertiva così tanto, avrebbe potuto trasformarsi in un mestiere”.

Quando è accaduto?

“Ho conosciuto una compagnia, il Teatro delle Albe di Ravenna, che aveva realizzato a Napoli un progetto molto simile, Arrevuoto, portando Aristofane a Scampia. Successivamente arrivò a Lamezia con Capusutta. Fu così che entrai in contatto con una forma di teatro già sperimentale. Mettemmo in scena Il signor di Pourceaugnac, coinvolgendo la comunità rom e persone provenienti da diverse comunità di immigrati. Poi, a tredici anni, andai da solo a Ravenna per partecipare a una chiamata pubblica legata alla Divina Commedia, un progetto che sarebbe durato sei anni. A quel punto pensai: ‘Probabilmente questa è la mia strada’. E decisi di seguirla”.

Nonostante la scelta di non avere la televisione, l’arte era comunque presente nella sua famiglia?

“L’arte, in qualche modo, è sempre stata presente nella mia famiglia. Abbiamo amici attori e, fin da piccolo, ho assistito a esperienze che probabilmente all’epoca non comprendevo fino in fondo, ma che negli anni si sono sedimentate dentro di me, fino a diventare parte della persona che sono oggi. Da parte dei miei genitori c’è sempre stata un’attenzione quasi maniacale nei confronti dell’arte e, più in generale, dell’apertura verso il mondo. Ritenevano importante che noi figli potessimo anche annoiarci e che proprio da quella noia nascesse la possibilità di creare. Non volevano l’anestesia del telefono o che fossimo lasciati per ore davanti ai cartoni animati. C’è sempre stata, quindi, una grande attenzione nel trasmetterci la sensibilità verso l’arte”.

Crescere a Lamezia Terme, da questo punto di vista, è stato facile? È una città che può essere anche dura, aspra, e nella quale una certa concezione dell’arte può apparire alternativa.

“Ho cercato di modellarla a mia misura. Non mi riconoscevo nel modo in cui venivano percepite alcune realtà e, proprio perché avevo acquisito uno sguardo esterno e un’apertura più ampia, ho provato a reinterpretare la città secondo la mia sensibilità, quasi a cucirmela addosso. Non è stato semplice. A diciotto anni, poi, sono andato via. Gli anni del liceo, però, sono stati molto importanti, perché ho sperimentato una libertà che durante le elementari e le medie probabilmente non avevo ancora. Alle superiori ho iniziato a rendermi conto di avere un peso come persona e come cittadino. Sono diventato rappresentante d’istituto, mi sono impegnato in moltissime attività e ho fatto anche parecchio casino. Pensavo: ‘Se non lo faccio adesso, quando dovrei farlo? Quando mi ricapiterà un’occasione simile? L’unico rimpianto è non essere riusciti a occupare la scuola (sorride, ndr)”.

Foto: Jordi A. Bello Tabbi / US: Patrizia Biancamano

Quando ha iniziato a riconoscersi lo status di ‘attore’?

“Credo, in fondo, di non riconoscermi ancora in una definizione precisa. Probabilmente è un atteggiamento molto italiano, mi permetta di dirlo: sentire la necessità di incasellare le persone in un’unica categoria. In questo schema, nel bene o nel male, non riesco a vedermi. Mi riconosco nella parola ‘artista’, anche se nella percezione comune questo termine viene spesso associato soprattutto all’artista figurativo. Per me, invece, racchiude moltissime sfumature. Se dovessi definirmi, direi certamente di essere un attore, ma non soltanto. Non credo di essere esclusivamente questo e non voglio esserlo. Probabilmente, però, ho cominciato a percepire la recitazione come un vero mestiere quando hanno iniziato a pagarmi. In quel momento ho pensato: ‘Va bene, allora non è soltanto un hobby. Evidentemente posso anche viverci’”.

E in casa come hanno reagito? I suoi genitori, che l’avevano cresciuta anche senza televisione, si sono poi ritrovati con un figlio che ha scelto proprio questo mestiere.

“A casa non abbiamo più la televisione tradizionale da quando è scoppiata la pandemia. Si è rotta la parabola e da allora utilizziamo soltanto le piattaforme. Siamo completamente estranei alla fruizione televisiva generalista e, in un certo senso, siamo tornati alla scelta fatta dai miei genitori quando eravamo piccoli. In ogni caso, credo che avessero intuito da tempo quale sarebbe stata la mia strada. Se ne resero conto già quando, a tredici anni, partii da solo per Ravenna. Dovettero persino farmi una delega, perché, essendo minorenne, non potevo viaggiare avanti e indietro da solo senza autorizzazione. Da parte loro c’è sempre stato un grande sostegno. Ho partecipato anche a laboratori insieme a mio padre, per esempio con Virgilio Sieni. Era lui stesso a propormi: ‘Andiamo a fare questo laboratorio, sembra interessante’. Considerate le esperienze artistiche dei miei genitori, in casa si è sempre respirata una naturale apertura verso quel mondo”.

L’arte p lei è ribellione o libertà?

“In fondo non sono sinonimi: sono concetti che considero piuttosto vicini. Li vedo come due elementi legati da un rapporto di causa ed effetto: la ribellione può condurre alla libertà. Per questo, nella mia visione, sono due concetti che convivono e che sento profondamente connessi”.

Nel suo percorso fino a oggi quale è stato il sacrificio più grande affrontato?

“Sicuramente andare via di casa senza avere un piano preciso, senza sapere dove mi avrebbe condotto questa strada. Trovare casa a Roma, capire da dove cominciare e, in fondo, provare a diventare adulto. È un po’ quello che accade anche a Chicco: ritrovarsi davanti a una situazione talmente grande da non avere altra possibilità se non rimboccarsi le maniche e pensare: ‘Va bene, o mollo o vado avanti’. E sono andato avanti”.

Spesso si pensa all’artista come a qualcuno che debba necessariamente vivere una condizione di sofferenza, fisica, economica o emotiva. L’arte può invece avere anche il compito di trasmettere gioia?

“Penso che un artista, nella sua espressione più autentica, abbia una sorta di ipersensibilità nei confronti della realtà e del modo in cui ciò che accade lo attraversa. Bisogna anche considerare che molte persone si definiscono artisti, ma forse, in alcuni casi, sono più legate all’immagine che desiderano dare di sé. Credo che chi possiede una sensibilità artistica sia inevitabilmente più vulnerabile, perché percepisce e vive determinate esperienze con un’intensità maggiore. Questa può essere allo stesso tempo una condanna e un dono. Se poi si ha la forza di mostrare quella vulnerabilità attraverso l’arte, credo che si sia raggiunto un obiettivo importante. La figura del bohémien appartiene forse a un’altra epoca e non credo che oggi si possa ragionare negli stessi termini. Sono però d’accordo sull’idea che un artista possa soffrire molto, proprio perché possiede una sensibilità che lo rende più esposto a ciò che vive. Spesso siamo disordinati, abbiamo la testa altrove e alcuni tratti del nostro carattere possono essere percepiti dagli altri come difetti. In parte possono anche esserlo, ma considero questa sensibilità soprattutto un grande dono. Perciò non penso che la sofferenza sia una condizione necessaria per creare, soprattutto quando diventa un’immagine che una persona costruisce e racconta di sé. L’arte può nascere dalla vulnerabilità e dal dolore, ma non deve necessariamente coincidere con essi”.

Quale pensa che sia, oggi, la sua più grande fragilità?

“Sicuramente la sensibilità e l’empatia nei confronti degli altri. A volte non riesce a gestirle, perché sono più grandi di lei. Si diventa quasi schiavi di questo meraviglioso dono che il mondo ci offre e che, in alcuni momenti, può farci stare malissimo. Poi, però, ci si ferma e si pensa: ‘Che bello averlo”. E, subito dopo: “Cavolo, perché devo averlo?’. Se dovessi indicare la mia fragilità, quindi, direi senza dubbio la sensibilità”.

Con la sensibilità, a un certo punto, impariamo anche a schermarci e a proteggerci. Lei non ha ancora imparato a farlo?

“No, non ancora. Sto però affinando una sorta di intuito che mi permette di capire con chi posso aprirmi e a chi posso consentire di entrare in contatto con quella parte di me. Sono comunque io a decidere fino a che punto permettere a qualcuno di avvicinarsi, perché altrimenti basta uno spintone per spezzare quella sfera”.

Ambizione: che significato ha per lei questa parola?

“L’ambizione è un motore. È ciò che le dà la linfa per andare avanti e la forza per resistere a tutti gli schiaffi che questo mestiere riserva. E sono tanti”.

E ‘ossessione’?

“L’ossessione è fondamentale. L’ho imparato al liceo, quando ancora non pensavo concretamente di voler fare l’attore, ma l’ho capito attraverso il disegno. Avevo un professore particolarmente esigente nello studio dell’anatomia, che mi fece disegnare praticamente ogni parte del corpo. Ricordo, per esempio, una tavola dedicata alla gabbia toracica, che conservo ancora. La realizzai mentre avevo il morbillo e trascorsi quel periodo a lavorarci ossessivamente. Quando gliela portai, curata in ogni minimo dettaglio, la sua reazione fu impagabile. In quel momento pensai: ‘Ecco, l’ossessione batterà sempre il talento’. Ne sono fermamente convinto. Perché una persona può anche avere talento, ma se non rimane concentrata sul proprio obiettivo, non riflette continuamente su come migliorare e non dedica tempo ed energie a ciò che vuole fare, difficilmente riuscirà a trasformarlo in un mestiere. Per me l’ossessione è anche questo: non riuscire mai a spegnere completamente il cervello, neppure quando si vorrebbe. È un modo di stare al mondo, di camminare per strada prestando attenzione a ciò che ci circonda. In fondo, considero gli attori una sorta di antropologi senza laurea, perché il nostro lavoro consiste anche nello studiare gli esseri umani, osservarne i comportamenti e cercare di comprenderli. Per questo l’attenzione verso ciò che abbiamo intorno è fondamentale”.

Come vede il successo?

“Il successo arriva quando si è pronti ad accoglierlo, ma lo considero una conseguenza, non un punto di arrivo. Non faccio questo mestiere pensando al successo. Cerco piuttosto di farlo bene, nel modo più serio possibile, sperando che il mio lavoro possa raggiungere il maggior numero di persone. Soprattutto, mi interessa che vengano riconosciuti l’ossessione, l’impegno e lo studio che ci sono dietro”.

Il suo mestiere la espone inevitabilmente al giudizio: prima al suo, poi a quello degli altri e del pubblico. Che rapporto ha con il giudizio?

“Credo di aver affrontato questo passaggio già alle medie. Dopo anni di bullismo, durante i quali percepivo da parte degli altri un atteggiamento del tipo: ‘Ti vedo diverso, quindi ti isolo’, a un certo punto è scattato qualcosa dentro di me. Per anni avevo chiesto ai miei genitori: ‘Che cosa devo fare per piacere agli altri?’. Poi mi sono risposto: ‘Non devo fare nulla per piacere agli altri. Non ti piaccio? Resterò solo’. Da quel momento ho smesso di comportarmi in funzione dell’approvazione altrui e, con il tempo, ho acquisito una maggiore sicurezza. Questo mestiere, in parte, sta facendo riaffiorare quell’insicurezza legata al giudizio. Allo stesso tempo, però, quando faccio un provino o vengo richiamato per un callback, cerco subito dopo di dimenticarmene. Tendo già a rimuginare molto e, se continuassi a pensare a ogni audizione, a ogni callback e a ogni possibile esito, probabilmente non riuscirei a fare questo lavoro”.

Come gestisce, quindi, i giudizi che riceve?

“Cerco di attraversarli e di capire se contengano elementi che possano aiutarmi a crescere oppure se siano semplicemente giudizi superficiali. Li analizzo e provo a comprenderne il valore. Se penso che possano aiutarmi a migliorare, li conservo e ne faccio tesoro; se, invece, non mi sono utili, preferisco lasciarli andare. Non è sempre facile, perché siamo esseri umani e inevitabilmente le opinioni degli altri ci toccano”.

E nel giudizio verso se stesso è clemente oppure tende a essere severo? Come si guarda come persona?

“Il rapporto che ho con me stesso oscilla un po’ tra il bastone e la carota. Cerco continuamente di migliorarmi e, in alcuni momenti, questo atteggiamento sfiora quasi la sindrome dell’impostore. Tendo a volere che tutto proceda secondo il mio modo di vedere, salvo poi rendermi conto che non necessariamente sia quello giusto. Sto imparando, quindi, a rimanere aperto anche a ciò che la vita può offrirmi. Sono piuttosto severo con me stesso, anche se in alcuni momenti riesco a essere più comprensivo. Dipende dalla giornata, persino dal tempo che fa fuori. Sono una persona molto introspettiva e tendo ad analizzare fin troppo ciò che sento. Negli anni questo atteggiamento mi ha fatto soffrire, perché un’eccessiva consapevolezza di sé, a volte, impedisce di vivere pienamente: si rimane continuamente a riflettere, ad analizzare, a rimuginare. In fondo, però, sono ancora molto giovane e mi sto conoscendo poco alla volta. Mi accorgo di essere cresciuto. Se penso al Leòn di diciotto anni che ha lasciato la Calabria per trasferirsi a Roma, mi rendo conto di quanta strada abbia percorso, tra alti e bassi. Una pacca sulla spalla, quindi, me la concedo”.

Lei è molto giovane, ma il modo in cui si interroga e si esplora rivela anche una certa maturità. Se le chiedessi in che cosa è rimasto bambino e in che cosa si sente già adulto, saprebbe individuare degli aspetti?

“Sono convinto che ci sia una caratteristica che un attore dovrebbe conservare per tutta la vita: la curiosità. Quella di un bambino, insieme alla voglia di giocare e di rimanere costantemente alla ricerca di qualcosa di nuovo. Mi capita, per esempio, di uscire senza una meta precisa e di lasciarmi sorprendere da ciò che accade durante la serata. Mi piace essere aperto alle situazioni inattese e alle nuove conoscenze. Del bambino conservo, quindi, la curiosità e l’entusiasmo verso il mondo che mi circonda. Posso attraversare un momento difficile e poi guardarmi intorno e pensare: ‘Dai, sono vivo’. Abbiamo ricevuto questo dono e vale la pena sfruttarlo, perché abbiamo una vita sola. L’entusiasmo, in me, può essere incontenibile. Ci sono momenti in cui vengo travolto da improvvise scariche di adrenalina ed è soprattutto allora che riconosco la mia dimensione più infantile: nel gioco, nella curiosità e nella capacità di entusiasmarmi. La componente adulta, invece, coincide probabilmente con le responsabilità, le scadenze e la necessità di essere serio quando il contesto lo richiede. Ogni tanto, però, il lato più bambino prende il sopravvento e rende tutto questo più difficile. Sono due dimensioni che convivono e, allo stesso tempo, si confrontano continuamente. Immagino quasi il bambino e l’adulto dentro di me sfidarsi con due spadini: qualche volta vince l’uno, qualche volta l’altro”.

Se le chiedessi di tornare ai suoi ricordi d’infanzia, quale sarebbe una delle prime immagini che le verrebbe in mente?

“Le direi il nostro camper. Con quel camper facevamo lunghissimi viaggi in famiglia e, purtroppo, l’anno scorso lo abbiamo venduto prima che avessi la possibilità di guidarlo. Per questo ce l’ho ancora con mio padre. Gli ho detto: ‘Potevi almeno aspettare che riuscissi a farci un viaggio’. Conservo nel cuore i viaggi che facevamo insieme. Ci sono fotografie in cui avevo appena un anno e il camper era già con noi, quindi, in un certo senso, è cresciuto insieme alla nostra famiglia. All’inizio eravamo in tre, mio padre, mia madre e io, poi siamo diventati cinque. Quel camper è stato parte integrante della nostra storia familiare ed è il primo ricordo che mi è venuto in mente. Mi ha fatto pensare a qualcosa di molto bello. Era tantissimo tempo che non ci pensavo”.

Se, invece, avesse la possibilità di cancellare un periodo dalla sua memoria, quale sceglierebbe?

“Cancellerei tutto il periodo del Covid. A volte mi sembra quasi impossibile che sia realmente esistito. È come se fosse avvenuto una sorta di effetto Memoriae a livello collettivo: sembra che la società abbia quasi rimosso quella fase e faccio fatica a comprenderne il motivo. Lo ricordo come il momento più buio della mia vita. L’impossibilità di avere un contatto fisico con le persone e di confrontarmi direttamente con gli altri mi ha trascinato in una spirale molto difficile. È stato davvero un periodo durissimo. Credo che, per noi adolescenti, abbia avuto conseguenze importanti soprattutto sul piano sociale e relazionale. Ci siamo chiusi molto in noi stessi e, una volta terminata quella fase, tornare ad aprirci agli altri è stato complicato. Per me rappresenta una vera frattura e ne conservo un ricordo molto doloroso. Eppure sembra quasi che ce ne siamo dimenticati. Proprio ieri, sul set, mi hanno dato una felpa di servizio e nella tasca ho trovato una mascherina. Per un istante ho avuto un flash e ho pensato: ‘Aspetta, abbiamo vissuto davvero tutto questo’. È una fase che sicuramente verrà studiata nei libri di storia. Ritrovare quella mascherina mi ha riportato improvvisamente a quegli anni e mi sono detto: ‘Madonna mia, che periodo abbiamo attraversato’”.

C’è un’altra parola che ricorre per chi sceglie la sua professione: immagine. Che rapporto ha con la sua?

“Quando recito non me ne preoccupo affatto. Forse è presuntuoso dirlo, ma non credo di essere un attore particolarmente legato alla propria immagine, nel senso di pensare: ‘In questa scena sono venuto bene’ oppure ‘Qui sono bello’. Se un personaggio richiede una trasformazione, fisica o estetica, sono disposto a fare tutto ciò che è necessario per mettermi al suo servizio. Quanto alla mia immagine nella vita quotidiana, cambia continuamente. Dipende dallo stile che scelgo, da come mi sveglio la mattina, dall’umore. La considero, quindi, molto mutevole”.

Quali elementi riescono a influenzare il suo umore durante una giornata?

“Sicuramente il meteo. Sono meteoropatico: se c’è il sole, sono la persona più felice del mondo; se piove ed è una giornata in cui ho degli impegni, entro immediatamente in una dimensione più grigia. Se, invece, posso rimanere a casa, nel mio spazio, e dedicarmi alle mie attività, la pioggia mi rende felicissimo, perché crea un’atmosfera introspettiva che mi permette di stare con me stesso e godermi quella dimensione. Anche la musica influenza molto il mio stato d’animo. Ciò che scelgo di ascoltare può cambiare completamente l’andamento di una giornata”.

Che musica ascolta?

“Ascolto davvero di tutto. Potrei passare da Marilyn Manson a Marilyn Monroe, per darle un’idea di quanto sia ampia la gamma. Mi piacciono molto la musica sperimentale, quella francese e quella napoletana. Ascolto jazz, R&B e, più in generale, amo moltissimo la musica black. Sarebbe davvero difficile indicare un solo genere: dipende dal momento e dallo stato d’animo”.

E quando scrive, verso quale forma tende maggiormente?

“Oltre ai pensieri, scrivo soprattutto racconti e poesie. Una poesia, poi, può trasformarsi in una canzone: capita di scrivere due versi e rendersi conto che potrebbero funzionare perfettamente all’interno di un brano. A volte mescolo forme diverse e, proprio all’interno di quel caos, finisco per trovare una direzione. Non ho uno stile o un metodo preciso che mi permetta di definire esattamente ciò che scrivo. Semplicemente scrivo e mi fido di quello che emerge”.

E con il disegno accade qualcosa di simile?

“Sì, perché il disegno nasce da un gesto incontrollato. Quando comincio, generalmente non ho già un’immagine precisa in mente. Parto da uno scarabocchio e, da quelle linee apparentemente prive di significato, faccio emergere delle figure. Non seguo, quindi, un percorso lineare. Non parto pensando: ‘Adesso disegno un uomo’. L’immagine prende forma gradualmente”.

Che rapporto ha oggi con la noia?

“Vorrei ritrovarla. Credo che abbiamo perso l’abitudine alla noia, e non dipende soltanto da noi. Viviamo in una società che la considera quasi un male da evitare a ogni costo. Trovo che sia un grande peccato, perché proprio dalla noia può nascere la creatività. È paradossale pensare che l’assenza di stimoli possa generare ispirazione, eppure accade. Oggi, tra social e consumo quasi bulimico di informazioni e immagini, persino io faccio fatica a trovare la possibilità di annoiarmi. Se poi si dice: ‘Voglio stare a casa e non fare nulla, voglio annoiarmi’, spesso si viene guardati con stupore. E, in realtà, è difficile riuscirci davvero, perché dopo cinque minuti si finisce inevitabilmente per dedicarsi a qualche attività. Considero invece la noia un elemento fondamentale per la creazione. Rimanere fermi, senza dover necessariamente riempire ogni momento, può diventare persino una forma di meditazione”.

Forse abbiamo perso anche la capacità di stare con noi stessi…

“Perché stare da soli significa anche confrontarsi con se stessi, e a volte può essere pesante. Non siamo più abituati a osservarci con tanta attenzione. Viviamo, inoltre, in una società che ci spinge continuamente a chiederci: ‘Vediamo che cosa sta facendo Tizio su Instagram’. Il risultato è un confronto costante con gli altri”.

Lei mi ha raccontato molto di sé e anche del bambino che è stato. Se quel bambino incontrasse il Leòn di oggi, di che cosa rimarrebbe stupito?

“Della resilienza che ha avuto”.

Gliene è servita molta?

“Moltissima. Credo che quel bambino rimarrebbe stupito anche dalla sicurezza che ho acquisito, pur convivendo ancora con alcune insicurezze. In fondo siamo fatti di contraddizioni. E sarebbe contento anche di vedere che, poco alla volta e grazie alla palestra, sto mettendo su delle belle spalle. Mettiamola così”.