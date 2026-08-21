Leonardo Bucci morto in Croazia, era su una moto d'acqua: si indaga sulle cause, disposta l'autopsia sul corpo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sono ancora da chiarire le cause della morte di Leonardo Bucci, il giovane turista italiano che ha perso la vita durante un viaggio in Croazia. Il corpo del 21enne originario di Montevarchi è stato trovato sulla costa dell’isola di Pag, dove si trovava in vacanza con amici, dopo un’escursione in moto d’acqua dalla quale non ha fatto ritorno.

Il turista italiano disperso in Croazia

Stando a quanto ricostruito finora, Bucci stava trascorrendo le vacanze con gli amici nella località di Novalja, quando nella giornata di giovedì 20 agosto il gruppo ha preso gli acquascooter a noleggio per un’uscita al largo dell’isola croata.

Al rientro dall’escursione, la comitiva si è resa conto dell’assenza del 21enne, lanciando l’allarme.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo

Secondo quanto riferito dal ministero del Mare della Croazia in un comunicato ufficiale, la segnalazione è arrivata al Centro marittimo di coordinamento Fiume alle 18.39, attraverso la stazione di polizia locale, che nel frattempo aveva avviato le operazioni di ricerca del disperso.

Dopo poco più di un’ora di ricerche, alle 19.49, le forze dell’ordine hanno comunicato il ritrovamento il corpo senza vita del turista italiano nei pressi della baia di Caska, nella zona in cui il gruppo era partito per l’escursione in moto d’acqua.

L’acquascooter è stato recuperato integro vicino alla riva, non lontano dalla punto di ritrovamento del cadavere.

Le indagini sulla morte di Leonardo Bucci

Sulla morte di Leonardo Bucci sta indagando la polizia locale, in collegamento con i canali diplomatici italiani, a partire dal consolato che sta collaborando con le autorità croate per fare luce sulla vicenda.

Sull’isola di Pag sono arrivati anche i genitori di Leonardo Bucci, dopo essere stati informati della tragedia mentre erano in vacanza in Sardegna.

Secondo le prime ipotesi, il 21enne potrebbe essere rimasto vittima di un malore, ma sarà l’autopsia disposta sul corpo della giovane vittima.

Per risalire a cosa abbia potuto portare alla morte improvvisa di Bucci saranno centrali le testimonianze degli amici con lui durante l’escursione, già ascoltati dagli investigatori come persone informate sui fatti.

Da quanto riportato da Adnkronos, il gruppo non sarebbe stato unito nel corso dell’uscita in mare e dunque non tutti i partecipanti potrebbero riferire una ricostruzione diretta degli eventi che avrebbero causato la tragedia.