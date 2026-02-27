Leonardo Caffo licenziato dall'Università dopo la condanna per maltrattamenti all'ex, il filosofo farà ricorso

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Lo scorso dicembre, Leonardo Caffo ha concluso il percorso giudiziario seguito alla condanna per maltrattamenti all’ex compagna Carola Provenzano. Il filosofo 37enne ha ammesso le proprie colpe e, rinunciando all’appello, ottenuto la sospensione della pena a fronte dell’impegno a seguire un percorso di recupero per uomini maltrattanti. Le conseguenze delle sue azioni continuano tuttavia a farsi sentire: il docente di Estetica è stato licenziato dall’Università di Milano in cui lavorava.

Leonardo Caffo licenziato dall’Università

Dopo la laurea e il dottorato in Filosofia, Leonardo Caffo ha intrapreso una carriera da divulgatore e scrittore, cui ha affiancato la carriera da insegnante.

Dal 2017 al 2020 è stato docente di Ontologia della progettazione alla facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

ANSA

In seguito, dopo aver superato un concorso nazionale, è diventato Professore di Estetica dei Media a tempo indeterminato presso la NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

L’incarico è stato tuttavia sottratto a Caffo nella giornata di giovedì 26 febbraio, quando l’università gli ha comunicato il licenziamento.

Per il filosofo un “provvedimento sproporzionato”

La notizia, rivela lui stesso al Corriere, è stata accolta con “stupore e amarezza” dal filosofo 37enne.

Caffo ritiene quello della NABA “un provvedimento sproporzionato e contrario ai principi dell’articolo 27 della Costituzione che impone che la pena sia rieducativa e non vendicativa”.

L’ormai ex docente lamenta la “sanzione ulteriore per fatti già definiti in sede penale” che “distrugge chi ha sbagliato invece di favorire il suo reinserimento”.

“Si preferisce la gogna mediatica e la punizione perpetua alla possibilità che una persona continui a contribuire alla società” aggiunge, ribadendo “la presenza di una fedina penale pulita”.

Farà ricorso contro la NABA

Mentre l’istituo universitario ha scelto di non commentare la vicenda, Caffo ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro il licenziamento per motivi disciplinari.

“Sembra che un sistema universitario, che dovrebbe valorizzare la pluralità delle esperienze umane, scelga invece di espellere chi incarna proprio quel percorso di redenzione” afferma il professore senza più cattedra.

“Come può un’istituzione universitaria prestigiosa non comprendere il valore delle differenze, del perdono, della capacità di non punire doppiamente qualcuno?” prosegue, chiedendo “spazio a chi ha sbagliato, ha pagato e sta cercando di riscattarsi”.

La condanna per maltrattamenti all’ex

Nel luglio 2022, Leonardo Caffo è stato denunciato per maltrattamenti dall’ex compagna Carola Provenzano.

Nel 2024 è stato definito colpevole in primo grado per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi e condannato a 4 anni di carcere, al risarcimento di 45mila euro e a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici.

Caffo ha in seguito chiesto e ottenuto il concordato in appello a fronte della partecipazione a un percorso psico-educativo in un centro specializzato per uomini autori di violenza.

L’accordo prevede anche la revoca di parte civile della ex compagna, la sospensione della pena e la non menzione in fedina penale.