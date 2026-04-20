Leonardo Del Vecchio jr vittima di tentata estorsione, ricattato con foto rubate: "Obiettivo 10 milioni"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Leonardo Maria Del Vecchio jr sarebbe stato vittima di una tentata truffa e una tentata estorsione. Per la vicenda risultano indagati Vincenzo De Marzio, ex carabiniere coinvolto anche nell’inchiesta sul caso Equalize, e Mario Cella, ex addetto alla sicurezza. I due uomini sono finiti sotto la lente di ingrandimento in un altro filone dell’indagine della Procura diretta da Marcello Viola sulle presunte cyber-spie.

Estorsione e truffa ai danni di Leonardo Maria Del Vecchio: l’inchiesta

Il caso che coinvolge De Marzio e Cella ha portato a perquisizioni e sequestri del Ros dei carabinieri a carico dei due uomini per ipotesi, a vario titolo, di accessi abusivi, truffa ed estorsione ai danni di Leonardo Maria Del Vecchio.

L’inchiesta ruota attorno a una vicenda di immagini private, abusivamente acquisite, che sarebbero poi state usate per un presunto ricatto.

ANSA

Tale filone riguarda De Marzio e Cella, ma anche l’esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci e una società di investigazioni private, la Neis Agency.

Nella nuova tranche di indagine, che è partita da Roma ed è successivamente stata fatta transitare per competenza territoriale a Milano, Del Vecchio è considerato persona offesa dei reati contestati.

De Marzio e Cella sono accusati di accessi abusivi per immagini attinte in modo illecito dalle telecamere di sorveglianza della casa dell’imprenditore. C’è inoltre il sospetto che abbiano usato i contenuti per estorcere denaro all’uomo di affari.

Nell’interrogatorio del novembre 2024, Del Vecchio sostenne di essere caduto in una “truffa” orchestrata da personaggi legati all’agenzia di investigazione Equalize. Aveva aggiunto di aver avuto “paura” per presunte intimidazioni e di aver avuto la sensazione di essere “un po’ estorto”.

Decreto di perquisizione: “Comportamenti fraudolenti”

Dal decreto di perquisizione eseguito nelle scorse ore dai militari del Ros nei confronti di Cella, De Marzio e della Neis, si parla di un “quadro complesso”, in cui sarebbero stati messi in campo “comportamenti fraudolenti” concernenti un falso dossier assemblato.

L’accusa è che sarebbe stato realizzato illecitamente un archivio reputazionale per ricattare Del Vecchio costringendolo a versare 30 mila euro per scongiurare che i filmati “rubati” venissero diffusi.

Secondo quanto emerso dalle chat, De Marzio e Calamucci “realizzavano un falso dossier ai danni di Del Vecchio, dei suoi familiari e di soggetti riferibili a Delfin (la cassaforte lussemburghese) e EssilorLuxottica, facendo credere all’imprenditore che si trattava di attività di dossieraggio posta in essere”, a Roma, dalla cosiddetta “squadra Fiore”.

“Lo scopo – si legge ancora nel decreto firmato dai pm milanesi Eugenio Fusco e Francesco De Tommasi e dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Antonello Ardituro – era di indurre l’imprenditore a pagare importanti somme di denaro per bloccare l’apparente operazione illecita, mediante acquisto del relativo ‘dossier’, in realtà costruito ad arte.

Per gli investigatori, De Marzio e Calamucci avevano il fine di ottenere da Del Vecchio jr “cifre milionarie a titolo di corrispettivi per servizi di protezione reputazionale basati su fatti e circostanze false (i due indagati ipotizzavano di farsi dare 10 milioni di euro)”.

Il commento dell’imprenditore

“Si sono introdotti nella mia casa, hanno violato la mia vita privata, hanno abusato della fiducia di chi era pagato per proteggermi e hanno tentato di ricattarmi costruendo un dossier falso”, ha dichiarato Del Vecchio.

“Ringrazio la Procura di Milano, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Ros dei Carabinieri per il lavoro svolto con serietà e rigore: è grazie a loro che oggi emerge la verità. Ho fornito e continuerò a fornire la mia piena collaborazione alla Giustizia, e mi costituirò parte civile nelle sedi opportune a tutela mia, della mia famiglia e delle società ingiustamente coinvolte”, ha concluso.