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Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos insieme per salvare 100 specie a rischio con 200 milioni di dollari

L'iniziativa di Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos che lanciano Phoenix Species Project per la tutela delle specie a rischio di estinzione

3 min di lettura

simone gervasio

Simone Gervasio

GIORNALISTA

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos vogliono salvare 100 specie a rischio critico di estinzione in 30 Paesi con un’iniziativa senza precedenti e con fondi da record. L’attore e il fondatore di Amazon hanno lanciato Phoenix Species Project, un’iniziativa da 200 milioni di dollari che unisce Re:wild (co-fondata da DiCaprio) e il Bezos Earth Fund.

Cosa prevede il progetto di Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos

Con un investimento da 200 milioni di dollari, quello messo su da DiCaprio e Bezos sarà il più grande fondo filantropico di sempre dedicato esclusivamente a questo ambito.

L’iniziativa nasce per sostenere il recupero di 100 tra le specie più minacciate del pianeta.

Quali sono gli animali a rischio estinzione

Almeno in un primo momento, i due promotori forniranno in modo egualitario le risorse per dare il là all’iniziativa. Il Bezos Earth Fund metterà a disposizione 100 milioni di dollari, così come Re:wild grazie al contributo di Leonardo DiCaprio, della fondazione Age of Union e della Todd Graves Family Foundation.

Secondo i promotori, il Phoenix Species Project si baserà su finanziamenti continuativi e su una pianificazione di lungo periodo con gli obiettivi di aumentare le possibilità di recupero delle specie maggiormente minacciate e di contribuire alla tutela della biodiversità su scala globale.

Tra gli animali a rischio che il Phoenix Species Project intende salvare ci sono:

  • il sifaka dalla corona dorata (un lemure del Madagascar)
  • la salamandra verde di Hickory Nut Gorge (Stati Uniti)
  • l’echidna becco lungo di Attenborough (Nuova Guinea)
  • il cinghiale verrucoso di Visayan (Filippine)
  • l’iguana terrestre rosa delle Isole Galápagos
  • il topo di Cozumel (Messico)
  • il pangolino malese (Sud-est asiatico)
  • la tartaruga pancake (Tanzania)
  • il rospo arlecchino notte stellata (Colombia)

Cos’è Phoenix Species Project

Il programma interesserà 30 Paesi ed ecosistemi molto diversi tra loro: si punta ad assicurare un sostegno economico stabile ai progetti di conservazione, favorendo interventi di lungo periodo e superando il modello dei finanziamenti limitati nel tempo,

Le attività si concentreranno su ambienti marini, foreste tropicali e aree vulcaniche, su animali molto diversi tra loro come mammiferi, anfibi, rettili, uccelli, pesci, invertebrati e specie vegetali.

A collaborare con Re:wild, l’organizzazione ambientalista co-fondata da Leonardo DiCaprio e con la fondazione istituita da Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, saranno oltre 100 partner internazionali, insieme a comunità indigene, ricercatori e organizzazioni impegnate nella conservazione della biodiversità.

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