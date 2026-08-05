Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos insieme per salvare 100 specie a rischio con 200 milioni di dollari
L'iniziativa di Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos che lanciano Phoenix Species Project per la tutela delle specie a rischio di estinzione
Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos vogliono salvare 100 specie a rischio critico di estinzione in 30 Paesi con un’iniziativa senza precedenti e con fondi da record. L’attore e il fondatore di Amazon hanno lanciato Phoenix Species Project, un’iniziativa da 200 milioni di dollari che unisce Re:wild (co-fondata da DiCaprio) e il Bezos Earth Fund.
- Cosa prevede il progetto di Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos
- Quali sono gli animali a rischio estinzione
- Cos'è Phoenix Species Project
Cosa prevede il progetto di Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos
Con un investimento da 200 milioni di dollari, quello messo su da DiCaprio e Bezos sarà il più grande fondo filantropico di sempre dedicato esclusivamente a questo ambito.
L’iniziativa nasce per sostenere il recupero di 100 tra le specie più minacciate del pianeta.
Quali sono gli animali a rischio estinzione
Almeno in un primo momento, i due promotori forniranno in modo egualitario le risorse per dare il là all’iniziativa. Il Bezos Earth Fund metterà a disposizione 100 milioni di dollari, così come Re:wild grazie al contributo di Leonardo DiCaprio, della fondazione Age of Union e della Todd Graves Family Foundation.
Secondo i promotori, il Phoenix Species Project si baserà su finanziamenti continuativi e su una pianificazione di lungo periodo con gli obiettivi di aumentare le possibilità di recupero delle specie maggiormente minacciate e di contribuire alla tutela della biodiversità su scala globale.
Tra gli animali a rischio che il Phoenix Species Project intende salvare ci sono:
- il sifaka dalla corona dorata (un lemure del Madagascar)
- la salamandra verde di Hickory Nut Gorge (Stati Uniti)
- l’echidna becco lungo di Attenborough (Nuova Guinea)
- il cinghiale verrucoso di Visayan (Filippine)
- l’iguana terrestre rosa delle Isole Galápagos
- il topo di Cozumel (Messico)
- il pangolino malese (Sud-est asiatico)
- la tartaruga pancake (Tanzania)
- il rospo arlecchino notte stellata (Colombia)
Cos’è Phoenix Species Project
Il programma interesserà 30 Paesi ed ecosistemi molto diversi tra loro: si punta ad assicurare un sostegno economico stabile ai progetti di conservazione, favorendo interventi di lungo periodo e superando il modello dei finanziamenti limitati nel tempo,
Le attività si concentreranno su ambienti marini, foreste tropicali e aree vulcaniche, su animali molto diversi tra loro come mammiferi, anfibi, rettili, uccelli, pesci, invertebrati e specie vegetali.
A collaborare con Re:wild, l’organizzazione ambientalista co-fondata da Leonardo DiCaprio e con la fondazione istituita da Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, saranno oltre 100 partner internazionali, insieme a comunità indigene, ricercatori e organizzazioni impegnate nella conservazione della biodiversità.