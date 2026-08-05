Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos insieme per salvare 100 specie a rischio con 200 milioni di dollari

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos vogliono salvare 100 specie a rischio critico di estinzione in 30 Paesi con un’iniziativa senza precedenti e con fondi da record. L’attore e il fondatore di Amazon hanno lanciato Phoenix Species Project, un’iniziativa da 200 milioni di dollari che unisce Re:wild (co-fondata da DiCaprio) e il Bezos Earth Fund.

Cosa prevede il progetto di Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos

Con un investimento da 200 milioni di dollari, quello messo su da DiCaprio e Bezos sarà il più grande fondo filantropico di sempre dedicato esclusivamente a questo ambito.

L’iniziativa nasce per sostenere il recupero di 100 tra le specie più minacciate del pianeta.

Quali sono gli animali a rischio estinzione

Almeno in un primo momento, i due promotori forniranno in modo egualitario le risorse per dare il là all’iniziativa. Il Bezos Earth Fund metterà a disposizione 100 milioni di dollari, così come Re:wild grazie al contributo di Leonardo DiCaprio, della fondazione Age of Union e della Todd Graves Family Foundation.

Secondo i promotori, il Phoenix Species Project si baserà su finanziamenti continuativi e su una pianificazione di lungo periodo con gli obiettivi di aumentare le possibilità di recupero delle specie maggiormente minacciate e di contribuire alla tutela della biodiversità su scala globale.

Tra gli animali a rischio che il Phoenix Species Project intende salvare ci sono:

il sifaka dalla corona dorata (un lemure del Madagascar)

la salamandra verde di Hickory Nut Gorge (Stati Uniti)

l’echidna becco lungo di Attenborough (Nuova Guinea)

il cinghiale verrucoso di Visayan (Filippine)

l’iguana terrestre rosa delle Isole Galápagos

il topo di Cozumel (Messico)

il pangolino malese (Sud-est asiatico)

la tartaruga pancake (Tanzania)

il rospo arlecchino notte stellata (Colombia)

Cos’è Phoenix Species Project

Il programma interesserà 30 Paesi ed ecosistemi molto diversi tra loro: si punta ad assicurare un sostegno economico stabile ai progetti di conservazione, favorendo interventi di lungo periodo e superando il modello dei finanziamenti limitati nel tempo,

Le attività si concentreranno su ambienti marini, foreste tropicali e aree vulcaniche, su animali molto diversi tra loro come mammiferi, anfibi, rettili, uccelli, pesci, invertebrati e specie vegetali.

A collaborare con Re:wild, l’organizzazione ambientalista co-fondata da Leonardo DiCaprio e con la fondazione istituita da Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, saranno oltre 100 partner internazionali, insieme a comunità indigene, ricercatori e organizzazioni impegnate nella conservazione della biodiversità.