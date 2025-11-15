Leonardo Fiorini morto dopo una caduta dal balcone del b&b a Roma, l'autopsia conferma la lite

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Prima di morire per gli effetti della caduta dal balcone del terzo piano di una palazzina di Roma, Leonardo Fiorini avrebbe avuto una colluttazione. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia sul corpo del giovane, secondo quanto riporta RaiNews. Non solo: sarebbe stato convalidato il fermo di David Stojanovic, l’amico di origini albanesi presente nello stesso b&b al momento della tragedia.

Le indiscrezioni dall’autopsia di Leonardo Fiorini

Come riporta RaiNews, l’autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini ha stabilito che il 27enne è morto per le conseguenze della caduta, ma sul suo corpo sono presenti i segni di una colluttazione.

Ciò confermerebbe quanto raccontato dai residenti di via Calepodio, che avrebbero visto Fiorini litigare con Stojanovic prima di precipitare per 12 metri.

ANSA I carabinieri nello stabile di via Calepodio, nel quartiere Monteverde di Roma, dove Leonardo Fiorini è morto dopo una caduta dal terzo piano di un b&b

L’autopsia è stata condotta presso l’istituto di medicina legale de La Sapienza. Secondo il Corriere della Sera, i segni sul corpo del 27enne lascerebbero ipotizzare una lite violenta.

I vicini, infatti, a più riprese hanno raccontato che quella sera tra i due sarebbero intercorse urla alternate a insulti. Secondo gli investigatori la lite sarebbe iniziata all’interno dell’appartamento prenotato dai due giovani per poi spostarsi sul balcone, dove si è consumato il tragico epilogo.

Convalidato il fermo di David Stojanovic

Nel frattempo il gip ha confermato il fermo di David Stojanovic, il 25enne presente all’interno del b&b insieme a Leonardo Fiorini nella notte di giovedì 13 novembre.

La Procura di Roma ha disposto esami tossicologici sia per Stojanovic – per il quale non è stata decisa alcuna custodia – che per il corpo del 27enne per stabilire se i due giovani, quella sera, avessero assunto sostanze. Il 14 novembre Stojanovic, ascoltato dagli inquirenti, ha respinto le accuse di un coinvolgimento nella morte di Fiorini. “Era impazzito, si strappava i vestiti di dosso. Ho provato a fermarlo, ma non ci sono riuscito ed è caduto giù”, riferisce Open.

La caduta dal balcone di Leonardo Fiorini

I fatti risalgono a giovedì 13 novembre. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 23:30 alcuni residenti di via Calepodio, nel quartiere Monteverde di Roma, sarebbero stati attirati dalle urla provenienti dal terzo piano dell’edificio. Da un appartamento convertito a b&b provenivano delle urla.

In quella abitazione erano presenti Leonardo Fiorini, 27 anni, e l’amico David Stojanovic, 25. Entrambi vivevano a Isola Liri, in provincia di Frosinone. Secondo i racconti Fiorini era nudo, seduto a cavalcioni sul parapetto dell’appartamento e gridava contro qualcuno all’interno della casa.

“La lite fra i due andava avanti da ore, gridavano, spaccavano tutto in quella stanza”, raccontano i vicini al Corriere della Sera. Particolare è la testimonianza di un altro residente: “C’era una ragazza che gridava: ‘Lascialo stare, lascialo stare!’. Stava sul balcone di fronte a quello dei ragazzi. Una scena terribile, uno di loro penzolava nudo a testa in giù dal terzo piano”.