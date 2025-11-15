Leonardo Fiorini morto nel B&b a Monteverde a Roma, la lite e l'ipotesi sulla messinscena dell'amico

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I vicini del B&B a Monteverde, in cui è morto Leonardo Fiorini, parlano di una lite durata ore e una presunta richiesta d’aiuto. “C’era una ragazza che gridava: lascialo stare, lascialo stare!. Stava sul balcone di fronte a quello dei ragazzi. Una scena terribile, uno di loro penzolava nudo a testa in giù dal terzo piano…”, ha raccontato un testimone. Arrestato per omicidio l’amico David Stojanovic.

Il racconto dei vicini del B&B

Leonardo Fiorini ha perso la vita dopo essere caduto per circa 12 metri nel cortile condominiale della casa vacanza “4 Venti” a Monteverde.

L’episodio è avvenuto alle 23.30 del 13 novembre. Il 27enne di Isola del Liri (Frosinone), tecnico civile al ministero della Difesa, si trovava nel B&B con l’amico David Stojanovic “Stojan”.

ANSA

Il B&B in cui è morto Leonardo Fiorini

Come riporta il Corriere della Sera, alcuni inquilini dello stabile e di quello di fronte hanno visto Stojan reggere per i piedi l’amico completamente nudo oltre la balaustra del balcone. Tra i due ci sarebbe stata una lite violenta con spintoni.

“Correte, aiutatemi! Sfondate la porta e venite qui! Buttate i materassi in cortile!”, hanno sentito gridare i testimoni fino a quando Stojanovic non è riuscito a tenere la presa e Fiorini è caduto di sotto morendo sul colpo.

“La lite fra i due andava avanti da ore, gridavano, spaccavano tutto in quella stanza”, hanno raccontato i vicini.

La presunta lite violenta

Alcuni testimoni hanno parlato di “grida, insulti, rumori terribili, come se si stessero tirando addosso anche i mobili”.

La stanza nella quale si trovavano Fiorini e l’amico è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia Trastevere. Nella camera ci sarebbero ingenti danni.

Tra i due ci sarebbe stato un confronto violento, forse sotto effetto di qualche sostanza o medicinale.

Le urla e il trambusto hanno svegliato alcuni vicini che hanno assistito alla scena. Dopo la caduta di Fiorini, , Stojanovic è rimasto nell’appartamento dove è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma per essere interrogato.

La serata al B&B e l’ipotesi sull’accaduto

L’11 novembre Fiorini aveva affittato una stanza nel B&B e il 13 è stato raggiunto dall’amico inseparabile Stojan.

Doveva essere una serata fra amici, ma tra i due sarebbe nata una forte discussione. Fiorini è caduto dal terzo piano del palazzo in via di San Calepodio finendo nel cortile interno davanti ai garage condominiali.

Interrogato alla presenza del suo avvocato, la versione di Stojan avrebbe mostrato diverse incongruenze. Il pm Francesco Saverio Musolino ha deciso di arrestare il ragazzo ai domiciliari per omicidio volontario.

Il 25enne è stato trovato in stato di agitazione psicofisica forse per l’assunzione di droga. Anche sulla base delle testimonianze raccolte dai carabinieri, l’ipotesi è che Stojanovic abbia cercato di buttare di sotto l’amico nella colluttazione e di aver finto di soccorrerlo quando si è accorto che i vicini avevano visto tutto.